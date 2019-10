Młodzi Polacy nie myślą o oszczędzaniu na emeryturę

Młodzi Polacy raczej nie zaprzątają sobie głowy myśleniem o tym, jak będą żyć na emeryturze. Zaledwie 3 na 10 osób spośród tych, którzy mogliby skorzystać z "PIT 0", podejmuje jakiekolwiek kroki w celu zabezpieczenia się finansowo na przyszłość - wynika z badania opracowanego przez ARC Rynek i Opinia dla Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami.

– Niepokojące, że młodzi Polacy nie myślą o emeryturze i oszczędzaniu na starość – są przekonani, że to jeszcze daleko a to, co teraz, czyli bieżące wydatki, wydają im się ważniejsze. Jedynie niewielu inwestuje pieniądze w instrumenty finansowe takie jak fundusze inwestycyjne, które są idealne do długoterminowego oszczędzania, a przecież takim jest oszczędzanie na emeryturę. W dłuższej perspektywie pozwalają one na osiągnięcie potencjalnie wyższej stopy zwrotu, niż lokata czy rachunek oszczędnościowy, to jest rozwiązania, które - jak pokazują liczne badania - są nadal jednymi z popularniejszych form oszczędzania w Polsce. Sytuację powinno zmienić wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także kampania edukacyjna związana z ich startem. Oszczędzanie na emeryturę to niesamowicie istotna rzecz – nigdy nie jest na to za wcześnie i warto to robić w sposób efektywny – komentuje prof. Marcin Dyl z Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

– Młodzi ludzie w większości pozytywnie oceniają wprowadzenie ulgi „PIT 0”, podkreślając, że rozwiązanie ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Nie powinno to nikogo dziwić, w końcu osobie poniżej 26 roku życia zarabiającej pensję minimalną zostanie w portfelu o 133 złotych więcej miesięcznie. Jednak „PIT 0” to dla młodych również egzamin z gospodarności. Po 26. urodzinach ta sama osoba będzie musiała zacząć co miesiąc odprowadzać 18% podatku, a więc jej pensja uszczupli się o te same 133 złotych. Dlatego tak ważne, by wraz z „PIT 0” edukować młodych Polaków na temat oszczędzania i dbania o swoją finansową przyszłość – komentuje prof. Marcin Dyl z Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Badanie dowodzi, że do kwestii związanych z zabezpieczeniem się finansowym na przyszłość młodzi Polacy podchodzą dość lekko. Okazuje się, że jakąkolwiek aktywność w tym zakresie podejmuje zaledwie 31% potencjalnych beneficjentów ulgi podatkowej „PIT 0”. W tym celu najczęściej chowają pieniądze do przysłowiowej skarpety (36%) albo też umieszczają je na koncie oszczędnościowym (33%) bądź lokacie (7%). Zaledwie 15% inwestuje w instrumenty długoterminowe.Na pytania o częstotliwość rozważań o emerytalnej przyszłości 11% bez ogródek przyznaje, że nie myśli o tym wcale, a 46% deklaruje, że zaprząta sobie tym głowę jedynie sporadycznie.Dlaczego? Najczęściej ze względu na brak środków, które można byłoby odkładać na emeryturę (34%), ale również dlatego, że emerytura wydaje im się bardzo odległym tematem (23%).Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami pokazują również, że o uldze podatkowej „PIT 0” słyszało dwóch na trzech jej potencjalnych beneficjentów. Młodzi Polacy wiedzą także na czym polega to rozwiązanie. Dla 54% badanych „0% PIT” to nieodprowadzanie podatku dochodowego przez osoby poniżej 26 roku życia, z kolei 16% wskazywało, że jest to brak zaliczek na podatek dochodowy.Według zdecydowanej większości potencjalnych beneficjentów, ulga to dobre rozwiązanie – aż 73% badanych wskazywało, że ma więcej zalet niż wad. Respondenci podkreślali często, że dzięki „PIT 0” zostanie im więcej pieniędzy w portfelach, które będą mogli przeznaczyć na oszczędzanie na przyszłość (34%) bieżące wydatki (23%), czy odkładanie na konkretny cel (21%).