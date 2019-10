Polacy o ochronie zdrowia w Polsce i swych oczekiwaniach

Jak Polacy oceniają stan opieki medycznej w naszym kraju? Niestety wystawiane mu noty nie są zbyt wysokie. Przede wszystkim uważamy, że jesteśmy leczeni gorzej niż na zachodzie Europy. Wśród obszarów wymagających poprawy wymieniana jest m.in. dostępność specjalistów oraz skutecznych leków, a także liczebność kadry medycznej. To niektóre z wniosków, jakie płyną z raportu opracowanego przez Kantar dla Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

– Niemożliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków i zachowanie zachodnich standardów leczenia, jeśli publiczne finansowanie ochrony zdrowia w Polsce oraz publiczne wydatki na leki są jednymi z najniższych w Europie. U nas stanowią one nieco ponad 4,5% PKB, podczas gdy w Czechach i na Słowacji – 6%, a w Niemczech – aż 10% – podkreśla Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna INFARMA. – Polacy nie chcą być gorszą grupą pacjentów, dlatego oczekują tych samych standardów leczenia, które obowiązują w rozwiniętych krajach unijnych. Resort zdrowia musi wreszcie dostrzec, że skokowe zwiększenie publicznych wydatków na ochronę zdrowia, w tym zwiększenie w 2020 roku budżetu na refundację leków o 1,5 mld zł jest koniecznością – dodaje Bogna Cichowska-Duma.

– Środki przeznaczane na refundację leków już dziś nie są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów. A te potrzeby niestety wciąż rosną. Polacy zasługują na nowoczesne, skuteczne leczenie, by mieli równe szanse na powrót do zdrowia i utrzymanie wysokiej jakości życia, takiej jak inni pacjenci w Unii Europejskiej. Warto też podkreślić, że w polskich realiach inwestycja w leki jest ponad trzykrotnie bardziej efektywna niż zwiększanie nakładów na całość pozostałych obszarów ochrony zdrowia. Dzieje się tak, ponieważ skuteczność nowoczesnych terapii jest bardzo wysoka, ale jednocześnie jest to najbardziej niedofinansowany obszar – podkreśla dyrektor generalna INFARMY.

Na paląca potrzebę zmian zarówno w organizacji systemu ochrony zdrowia, jak i jego finansowaniu, wskazuje wiele środowisk. Mówią o tym przedstawiciele zawodów medycznych, ale także NIK, niezależni eksperci oraz politycy wszystkich opcji. Tymi, którzy w największym stopniu odczuwają narodowy kryzys zdrowia”, są jednak sami Polacy. Przeszło 70% z nas uważa, że stan polskiej ochrony zdrowia prezentuje się fatalnie lub źle. Problemy, o których wspominają pacjenci, to m.in. zbyt długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza i świadczenia zdrowotne, niski standard placówek medycznych oraz pozostawiająca wiele do życzenia jakość posiłków w szpitalach Więcej niż co drugi Polak cierpi na choroby przewlekłe bądź też ma w swoim otoczeniu kogoś chorego. I to właśnie ta grupa w największym stopniu doświadcza problemów wynikających z niedofinansowania ochrony zdrowia, długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty oraz znacznych ograniczeń w zakresie dostępu do nowoczesnych i skutecznych terapii. Niemal wszyscy dotknięci chorobą przewleką (92%) są zdania, że leczenie w naszym kraju powinno być na poziomie państw zachodnich Unii Europejskiej. 75% uważa, że za granicą pacjenci są leczeni nowocześniejszymi i skuteczniejszymi lekami, a ponad 81% – że takie leki pozwoliłyby zmniejszyć liczbę wizyt u specjalistów oraz ograniczyć częstotliwość wizyt w szpitalu.Ponad 70% respondentów mających styczność z chorobą przewlekłą wolałoby być leczonych blisko domu – w przychodniach lub w poradniach specjalistycznych zamiast w szpitalu. Dzięki doinwestowaniu budżetu refundacyjnego i zapewnieniu pacjentom skutecznego leczenia możliwe byłoby uniknięcie groźnych powikłań i zaostrzeń choroby, a tym samym zaoszczędzenie znacznych środków związanych z niepotrzebnymi hospitalizacjami.Od bardzo dawna wydatki na leki w Polsce nie osiągnęły poziomu 17% budżetu NFZ na świadczenia, co umożliwiają zapisy ustawy refundacyjnej. Od kilku lat wskaźnik ten sukcesywnie spada – od 16,92% w 2017 do planowanych 15,25% w 2020 roku. Niskie nakłady na farmakoterapię przekładają się na ograniczony dostęp Polaków do innowacyjnych terapii. Zaledwie 0,3% leków stosowanych w naszym kraju to molekuły nowoczesne (wprowadzone do refundacji w ciągu ostatnich 10 lat), podczas gdy w niektórych państwach Europy Zachodniej jest ich nawet 10 razy więcej .