Polski producent opakowań potentatem?

Statystyczny producent opakowań nie powinien mieć powodów do narzekania. Prognozy dla tego sektora są optymistyczne i zakładają, że jego przychody w następnych latach notować będą średnie wzrosty na poziomie 6,8 proc. r/r. Obecnie roczna produkcja opakowań w naszym kraju to około 6 mln ton. Udział branży w całości przetwórstwa przemysłowego sięga już 3,4 proc., co jest wartością dwukrotnie wyższą od średniej unijnej. Miejsc pracy w sektorze opakowań jest niemal tyle samo, co w przetwórstwie mięsnym i znacznie więcej niż np. w produkcji samochodów czy sprzętu AGD. To niektóre wnioski z opracowanego przez Santander Bank Polska oraz Spot Data raportu "Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów".

Dobrze wykorzystany czas

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Opakowania Polska jest europejskim hubem produkcji opakowań.

- Opisane zjawiska generowały mocny popyt na opakowania produkowane w Polsce. Z jednej strony zagraniczni producenci chętniej przenosili produkcję do Polski lub kupowali towar wytworzony w naszym kraju. Z drugiej strony przeciętny producent opakowań korzystał na szybkim wzroście eksportu żywności (7 proc. średniorocznie), lekarstw (13 proc.), kosmetyków (7 proc.), chemii gospodarczej (10 proc.) i innych towarów – wskazuje ekspert Maciej Nałęcz, analityk sektorowy ds. przemysłu w Santander Bank Polska.

Dokąd zmierza rynek?

- Sektor przemysłowy w Polsce należy do najbardziej dynamicznych w Unii Europejskiej, a producenci opakowań, dostarczający towary dla wielu innych branż, na tym znakomicie korzystają. Istotne jest, że jest to sektor, który dużo inwestuje – w przeliczeniu na pracownika, jest to jedna z najwięcej inwestujących branż przemysłowych w kraju. W Polsce trwa obecnie intensywna debata o tym, co zrobić, by firmy w kraju więcej pieniędzy przeznaczały na rozbudowę potencjału produkcyjnego. Warto więc przyjrzeć się producentom opakowań, którzy w tej dziedzinie należą do liderów, i czegoś się od nich nauczyć – komentuje Ignacy Morawski, dyrektor centrum analitycznego SpotData.

Wyzwania na horyzoncie