Smartfony ZTE Axon 10 Pro oraz Blade V10 Vita i Blade A5 2019

W dystrybucji NTT System z początkiem października znajdą się trzy modele smartfonów ZTE - Axon 10 Pro oraz przedstawiciele serii Blade – ZTE Blade V10 Vita i ZTE Blade A5 2019. Wszystkie w wersji Dual SIM.

ZTE Axon 10 Pro Smartfon ZTE Axon 10 Pro ma ekran typu AMOLED o przekątnej 6,47 cala o rozdzielczości FullHD+.

Smartfonma 5,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (720x1440 pikseli). Smartfon jest wyposażony w 8-rdzeniowy procesor ARM Cortex A55 pracujący z częstotliwością do 1,6 GHz, ma 2 GB pamięci operacyjnej i 16 GB pamięci użytkownika, która może być rozszerzona do 256 GB. Blade A5 ma dwie kamery – główną o rozdzielczości interpolowanej do 13 MPix z jasnym obiektywem o przysłonie f/2.0 oraz przednią 8 MPix. Został wyposażony w baterię o pojemności 2650 mAh.ZTE Blade A5 2019 będzie dostępny w cenie poniżej 400 zł.ma ekran o przekątnej 6,26 cala o rozdzielczości 720x1520 pikseli. Wyświetlacz typu „Water drop” wypełnia niemal cały front telefonu z wypustką w formie kropli wody, w której umiejscowiono przedni aparat. Smartfon jest wyposażony w 8-rdzeniowy procesor ARM Cortex A55 pracujący z częstotliwością do 1,6 GHz, ma 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci użytkownika rozszerzalnej dzięki kartom SD o dodatkowe 256GB. Główny aparat to zestaw dwóch aparatów (Dual camera) 13+2Mpix o jasności f/2.0 z czujnikiem głębi ostrości, co pozwala na wykonywanie artystycznych zdjęć z rozmyciem typu bokeh. Przedni aparat do selfie to 8Mpix o jasności f/2.0. Bateria w smartfonie ma pojemność 3200 mAh.Blade V10 Vita będzie dostępny za nie więcej niż 600 zł.ma ekran typu AMOLED o przekątnej 6,47 cala o rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2340 pikseli), który całkowicie wypełnia przedni panel urządzenia z funkcją pokazywania zegara i powiadomień, także na wyłączonym ekranie (Always on). Posiada procesor Qualcomm Snapdragon 855 o maksymalnej częstotliwości pracy 2.8GHz, wspomagany przez 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci użytkownika rozszerzalnej za pomocą kart SD. Model ten wyróżnia się jakością dźwięku w słuchawkach oraz wbudowanych głośnikach stereo. Główny aparat to zestaw 3 matryc 48, 20 i 8Mpix o jasności f/1.7 z optyczną stabilizacją, z których jedna odpowiada za 3-krotny bezstratny zoom optyczny, a kolejna za zdjęcia szerokokątne. Przednia kamera ma 20Mpix przy poziomie jasności f/2.0. Smartfon jest wyposażony w baterię o pojemności 4000 mAh.Smartfon ZTE Axon 10 Pro będzie dostępny w cenie poniżej 2400 zł.