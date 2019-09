Optymizm polskich CFO nieco mniejszy. Nadzieją cyfryzacja?

Polscy dyrektorzy finansowi ciągle w dość dobrych nastrojach. Z najświeższej edycji wspólnego badania firm Grant Thornton i Euler Hermes wynika, że pozytywnie oceniają oni zarówno obecną kondycję swojego przedsiębiorstwa, jak perspektywy na przyszłość. Nie da się jednak nie zauważyć, że względem poprzedniej edycji badania rzesza optymistów wyraźnie stopniała. Odpowiedzią na niepewność związaną z przyszłością może okazać się cyfryzacja.

Niestety, optymizm CFO nieco przygasa. Dyrektorzy finansowi niezmiennie spodziewają się raczej wzrostu w swoich firmach niż ich stagnacji czy regresu, jednak nie są w swoich deklaracjach aż tak odważni, jak rok temu. To sugeruje – i zresztą jest zbieżne z prognozami makroekonomicznymi – że polska gospodarka w najbliższych kwartałach będzie nieco spowalniać – mówi Przemysław Polaczek, partner zarządzający w Grant Thornton Digital Drive.

Jak ocenia Pan/Pani perspektywy ekonomiczne na kolejne 12 miesięcy? CFO w Polsce dobrze oceniają perspektywy ekonomiczne swoich firm, jednak w tym roku ich optymizm jest wyraźnie mniejszy.

Obszary, w których w ciągu 12 m-cy firma planuje działania optymalizacyjne/restrukturyzacyjne CFO starają się poprawić efektywność swoich firm poprzez liczne działania optymalizacyjne.

Postępująca cyfryzacja z jednej strony powoduje, iż wiele czynności można wykonywać bez ingerencji ludzkiej, jednakże z drugiej strony – generuje zapotrzebowania na nowe, często nieznane obecnie w pełni kompetencje. Taka zmiana generuje również nowe rodzaje ryzyka dla przedsiębiorstw. Nieodzowne jest więc zarządzanie zmianą modelu biznesowego, a dla jej sukcesu nadal niezmiernie istotne jest uwzględnianie czynnika pracowniczego – komentuje Waldemar Wojtkowiak, Członek Zarządu, CFO i CRO w Euler Hermes.

Czy firma jest w trakcie wdrażania rozwiązań z zakresu cyfryzacji/digitalizacji procesów? 51 proc. firm jest na etapie wdrażania rozwiązań cyfrowych, a 21 proc. jest na etapie planowania i szacowania kosztów takich działań.

Przed nami 6. już edycja badania Grant Thornton i Euler Hermes. Do jakich wniosków prowadzi cykliczne badanie nastrojów panujących wśród polskich CFO ? Okazuje się, że sytuacja przedstawia się całkiem dobrze. 53 proc. respondentów uważa, że na przestrzeni ostatniego roku kondycja ich firm uległa poprawie. Względem poprzedniego roku oznacza to niewielki, sięgający 4 p.p. spadek. 31 proc. badanych wskazuje, że ich sytuacja przedstawia się identycznie jak w minionym roku, a 16 proc. mówi o jej pogorszeniu (wzrost o 4 p.p.).Mimo nieznacznego pogorszenia nastrojów, ciągle lwia część, bo aż 84 proc. dyrektorów finansowych , uważa, że ich firma znajduje się obecnie w stadium rozwoju, z czego 59 proc. CFO określa ten rozwój jako „umiarkowany”, a co czwarty jako „silny”. Zaledwie 5 proc. ankietowanych utrzymuje, że ich przedsiębiorstwo jest w regresie, a 10 proc. nazywa obecny stan stagnacją.Podobnie jak przed rokiem, CFO w Polsce dobrze oceniają perspektywy ekonomiczne swoich firm. Jednak w tym roku ich optymizm jest wyraźnie mniejszy – jeszcze w 2018 roku 48 proc. dyrektorów finansowych optymistycznie oceniało przyszłość finansową firmy, a w tym roku to 36 proc. W dodatku więcej niż w zeszłym roku (17 proc. wobec 12 proc. rok temu) ankietowanych CFO pesymistycznie ocenia perspektywy ekonomiczne swoich firm.W odpowiedzi na nieco słabsze perspektywy rozwojowe, CFO starają się poprawić efektywność swoich firm poprzez liczne działania optymalizacyjne. Przez kolejne 12 miesięcy, CFO i ich firmy postawią nacisk na optymalizację działu finansowo-księgowego oraz na modernizację parku maszynowego – deklaracje te złożyło po 40 proc. badanych CFO. Z kolei 37 proc. zapytanych deklaruje optymalizację łańcucha dostaw , a 20 proc. ma zaplanowaną optymalizację podatkową w najbliższym czasie. Z badania wynika, że tylko 10 proc. CFO czuje potrzebę zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.Polscy CFO zapytani o to, w jakich obszarach planują zwiększyć nakłady w ciągu najbliższego roku, w 67 proc. zadeklarowali, że w ciągu najbliższego roku będą inwestować w cyfryzację procesów w swoich firmach. Prawie trzy czwarte ankietowanych, 72 proc., ma już teraz prowadzi działania w tym zakresie – 51 proc. firm jest na etapie wdrażania rozwiązań cyfrowych, a 21 proc. jest na etapie planowania i szacowania kosztów takich działań. Z badania wynika, że tylko 28 proc. zapytanych przedsiębiorstw nie planuje w najbliższym czasie takich zmian. Zwiększony nacisk na cyfryzację procesów w firmach może stanowić odpowiedź na przewidywane spowolnienie rozwoju gospodarczego.Ankietowanych, którzy zadeklarowali nowe rozwiązania w zakresie cyfryzacji, zapytano jakich wdrożeń już dokonali. Według badania, już 60 proc. CFO dokonało zmian w zakresie cyfryzacji zarządzania procesami w swoich firmach. Następnym częstym wdrożeniem w firmach jest zarządzanie jakością danych (42 proc. ankietowanych) oraz narzędzia zrobotyzowanej automatyzacji procesów (17 proc.). Przebadane firmy dokonały dotychczas najmniej wdrożeń w zakresie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję – tylko 3 proc firm.W tegorocznej ankiecie dyrektorów finansowych zapytano również o skutki, jakie zaobserwowali w wyniku wprowadzania procesowego podejścia w finansach i wdrażania narzędzi cyfrowych w swoich firmach. Dokładnie połowa ankietowanych zauważa zmniejszenie liczby błędów w dokumentach i rozliczeniach. 41 proc. twierdzi, że zwiększyło się wykorzystanie raportów finansowych przez menedżerów niefinansowych oraz że poprawiła się komunikacja między działem finansowym i innymi działami. Jednocześnie jednak 36 proc. ankietowanych uważa, że po wdrożeniach praca wymaga większych kwalifikacji analitycznych, komunikacyjnych i biznesowych.