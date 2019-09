Dlaczego Polacy decydują się na odejście z pracy? Z opracowanego przez Randstad badania Employer Brand Research wynika, że jest to przede wszystkim niezadowalająca pensja. Inne przyczyny to ograniczone możliwości w zakresie rozwoju zawodowego, brak uznania i nagród, zbyt duża odległość od miejsca zamieszkania oraz zaburzony work-life balance. Pracodawcy, którzy podejmują działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych czynników, maksymalizują swoje szanse na utrzymanie pracowników w swoich szeregach.

Zbyt niskie wynagrodzenie skłania Polaków do odejścia z pracy

Wynagrodzenie pracowników to nie tylko pensja, ale premie, narzędzia motywacyjne i benefity. Przemodelowanie systemu, tak aby był bardziej przejrzysty, sprawiedliwy i powiązany z faktycznymi rezultatami pracowników, a także dostosowany do realiów panujących na rynku, może zmienić perspektywę zatrudnionych, mówi Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna w Randstad Polska.

brak szans na rozwój zawodowy (35%),

brak uznania bądź nagród od pracodawcy (34%),

zbyt długie dojazdy do pracy (26%) oraz

niemożność utrzymania work-life balance (25%).

Kliknij, aby powiekszyć fot. DURIS Guillaume - Fotolia.com Co jest powodem rezygnacji z pracy? Wynagrodzenie jest głównym czynnikiem wpływającym na decyzję Polaków o zmianie miejsca pracy.

Wprowadzenie przez pracodawców rozwiązań, które pozwolą pracownikom spełniać się zawodowo, skutkuje korzyściami dla obu stron. Firmy zyskują zaangażowanych członków organizacji, którzy pracują efektywniej, rozwijają swoje kompetencje oraz rzadziej szukają nowej pracy. Co więcej, zadowolony pracownik może stać się najlepszym ambasadorem marki pracodawcy. Pozytywna opinia członka organizacji to dużo lepsza reklama niż komunikat w mediach społecznościowych albo artykuł w prasie czy internecie, mówi Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna w Randstad Polska.

Stabilność zatrudnienia jednym z warunków pozostania w aktualnym miejscu pracy

Polacy niechętni do utraty części wynagrodzenia w zamian za poczucie stabilności zatrudnienia

Niezadowalające zarobki w porównaniu z tym, co oferują inne firmy, to główny powód, dla którego decydujemy się na rezygnację z pracy. Wskazało na niego aż 60% respondentów przebadanych na potrzeby Randstad Employer Brand Research. Czynnik ten dominuje we wszystkich badanych grupach - mówi o nim 56% Polaków w wieku od 18 do 24 lat, 58% pomiędzy 25. a 34. rokiem życia oraz 61% osób w wieku 35 - 65 lat.Kolejnymi kwestami, które wywierają największy wpływ na decyzję o odejściu z pracy, są:55% Polaków w wieku od 18 do 24 lat za główną motywację do pozostania w tym samym miejscu pracy podaje atrakcyjne wynagrodzenie i benefity. Na czynniki te wskazuje też 57% pracowników, którzy mają 24-34 lat, oraz 62% społeczeństwa w wieku od 35 do 65 lat.46% ogółu badanych twierdzi, że miła atmosfera pracy jest czynnikiem, który determinuje ich decyzję o pozostaniu w obecnej firmie. Podobny odsetek respondentów – 45% zwraca także uwagę na stabilność zatrudnienia. 40% Polaków wskazuje, że dogodna lokalizacja ma istotny wpływ na decyzję o niezmienianiu pracodawcy. 38% pracowników stawia natomiast na możliwość rozwoju zawodowego.25% Polaków w ogóle nie jest skłonna do tego, aby oddać część swojego wynagrodzenia w zamian za stabilność zatrudnienia. Taki sam odsetek respondentów deklaruje gotowość rezygnacji z od 1 do 5% pensji w zamian za gwarancję pewności wykonywanej pracy. 19% społeczeństwa jest w stanie poświęcić od 6 do 10% wypłaty. 8% i 5% może zrezygnować z odpowiednio od 11 do 15 i 16 do 20%. Zaledwie 4% pracujących za gwarancję stabilności zatrudnienia jest w stanie oddać z ponad 20% wynagrodzenia.Co ciekawe, najwięcej, bo 29% osób w wieku 55-65 lat nie poświęci nawet niewielkiej części wynagrodzenia, by zyskać stabilność zatrudnienia. Inaczej jest w przypadku pokolenia Z, czyli osób w wieku od 18 do 24 lat, gdzie stosunkowo najmniej, czyli 18% osób deklaruje, że nie chce oddawać zarobionych pieniędzy, by mieć większe poczucie stabilności pracy.