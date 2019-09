Do czego nieruchomościom komercyjnym potrzebne są REIT-y?

Z przygotowanego przez CBRE raportu "Market View. Rynek inwestycyjny IH19" wynika, że polski rynek inwestycyjny absolutnie nie wytraca tempa - w I połowie br. całkowity wolumen inwestycji w usytuowane nad Wisłą nieruchomości komercyjne zdołał osiągnąć poziom 2,76 mld euro, co oznacza, że mamy do czynienia z najwyższym wynikiem w Europie Środkowo-Wschodniej. 99% kapitału pochodziło spoza Polski.

- Polski rynek inwestycyjny nieustannie się rozwija, a potencjał, który mogłyby uwolnić zmiany w regulacjach prawnych jest gigantyczny. Udostępnienie polskim inwestorom odpowiednich narzędzi do lokowania kapitału, jak np. fundusze typu REIT, miałoby olbrzymie znaczenie i wpłynęłoby pozytywnie na wyrównanie dysproporcji pomiędzy udziałem kapitału zagranicznego a rodzinnego w naszym kraju. A pieniędzy i chęci do inwestowania nie brakuje, na co wskazuje m.in. liczba mieszkań zakupionych na wynajem przez osoby indywidualne, czy popularność lokat w Polsce – mówi Przemysław Felicki, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych, CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. nespix - Fotolia.com Inwestor W polski rynek nieruchomości komercyjnych inwestuje się najwięcej, ale brakuje rodzimego kapitału.

Nie tylko przychylne prawo, ale też odpowiednia edukacja

- Należy jednak pamiętać, że wspomniane kraje nie tylko wprowadziły nowe możliwości, ale także odpowiednio je nagłośniły, edukując potencjalnych inwestorów. Nowe przepisy przyniosą realną zmianę na rynku, tylko przy odpowiedniej komunikacji, na czym polega taka lokata kapitału, jak przebiega proces oraz jakie są możliwości i ryzyka – mówi Maciej Wójcikiewicz, Senior Director Valuation Advisory, CBRE.

W polskie nieruchomości komercyjne inwestują głownie Azjaci

Skromny udział polskich inwestorów w inwestycjach w rodzime nieruchomości komercyjne mógłby się powiększyć. Jak jednak podkreślają eksperci CBRE, warunkiem tego są zmiany w ustawodawstwie, w tym rozpowszechnienie REIT-ów ( Real Estate Investment Trust ). Świetnym na to przykładem są Czechy, gdzie wprowadzenie takiego rozwiązania zwiększyło udział lokalnego kapitału z 1% do nawet 37%Pod skrótem REIT kryją się specjalne spółki lub fundusze inwestycyjne, które funkcjonują w oparciu o przyjaźniejsze regulacje prawne, dzięki czemu ułatwiają inwestorom indywidualnym lokowanie kapitału na rynku nieruchomości komercyjnych na wynajem. Charakteryzują się m.in. specjalnym statusem podatkowym. Największą popularnością cieszą się w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecne są już od 1960 roku.Przykłady z innych krajów europejskich wyraźnie pokazują, w jaki sposób odpowiednim ustawodawstwem można zachęcić lokalnych inwestorów do lokowania swojego kapitału w kraju zamiast za granicą. W Europie jako pierwsza – już w 1969 r. - instytucję REIT wprowadziła Holandia. Dziś takie spółki istnieją w 16 państwach Unii Europejskiej, w tym u naszych sąsiadów - w Czechach, Niemczech oraz na Litwie.Na przykład w Czechach REIT-y są dozwolone od 2004 r., jednak dopiero w 2013 r. rząd uchwalił ustawy, które regulowały ich funkcjonowanie. W efekcie udział rodzimego kapitału, który przed wprowadzeniem REIT-ów osiągał poziom podobny jak dziś w Polsce (ok. 1%), obejmuje obecnie aż 37% całej inwestowanej kwoty.W I półroczu 2019 roku w polskie nieruchomości komercyjne zainwestowano aż 2,76 mld euro. Najwięcej kapitału napłynęło z Azji (38%), następnie z Europy Zachodniej (26%) i Afryki (17%). Ilość rodzimego pieniądza w tej puli wyniosła zaledwie 1%, co jest wynikiem utrzymującym się już od pewnego czasu.W I półroczu 2019 roku Polska pod względem wielkości inwestycji w nieruchomości komercyjne znalazła się na pierwszym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej (2,76 mld euro). Na drugim miejscu znalazły się Czechy, w których zainwestowano 1,6 mld euro, a trzecie miejsce zajęły Węgry – z 0,43 mld euro inwestycji w I połowie br. roku.