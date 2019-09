Oto 10 najważniejszych technologii transformacji biznesowej

Dziś zdobycie przewagi konkurencyjnej w dużej mierze uzależnione jest od stosowania innowacyjnych modeli biznesowych, bazujących w znacznym stopniu na nowych technologiach. Przedstawiciele firm technologicznych wskazują, że na przestrzeni nadchodzących trzech lat kluczowe dla transformacji biznesowej okażą się: internet rzeczy (IoT), robotyzacja (RPA) oraz blockchain. Listę zawierającą 10 najważniejszych dla biznesu technologii stworzono na podstawie opinii ponad 740 respondentów.

Młodzi ludzie nieco inaczej oceniają rolę poszczególnych technologii w transformacji biznesowej w ciągu najbliższych trzech lat – ich zdaniem największe znaczenie będzie miała sztuczna inteligencja, inteligentne przetwarzanie danych, samouczenie się maszyn, internet rzeczy i sieć 5G. Jednocześnie, jak wynika z badania KPMG, 13 proc. pokolenia Millenialsów zgłasza, że już podejmuje decyzje o zakupie na rynku B2B, a dodatkowe 28 proc. twierdzi, że ma wpływ na decyzje o zakupie– mówi Marek Gzowski, dyrektor w dziale usług doradczych w zespole doradztwa informatycznego w KPMG w Polsce.

Poprawa efektywności najważniejszą korzyścią zastosowania nowych technologii w biznesie

Większość liderów z branży technologicznej, jako główne korzyści płynące z zastosowania technologii transformacyjnych wymieniało najczęściej poprawę efektywności biznesowej lub wpływ na zwiększenie rentowności. Brakuje natomiast przekonania i wizji, w jaki sposób nowe technologie mogą wesprzeć przekształcenia istniejących modeli biznesowych, w celu zwiększenia przychodów poprzez stworzenie przewagi konkurencyjnej swoich produktów czy usług. Pomocny wpływ technologii na zwiększenie udziału w rynku był najrzadziej wskazywaną przez respondentów korzyścią – mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Gwałtowny wzrost w zakresie robotyzacji procesów biznesowych (RPA)

W biurach na całym świecie zautomatyzowane boty wykonują obecnie wiele podstawowych zadań, szczególnie w obszarze funkcji finansowej. Coraz częściej wspierają one procesy podejmowania decyzji, czyli obszar, który wcześniej był w domenie ludzi. Technologia RPA uzupełnia i zwiększa umiejętności ludzkie i oprócz znaczącego potencjału redukcji kosztów – w dużej części przypadków, okres zwrotu poniżej 24 miesięcy nawet na polskim rynku pracy – może także pochwalić się gwałtownym wzrostem dynamiki, skali, jakości, precyzji i efektywności działania przedsiębiorstw – mówi Jan Karasek, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce.

Systematyczny wzrost znaczenia technologii blockchain

Blockchain ma swoje korzenie w bitcoinie i gdy jego zwolennicy zaczęli poszukiwać innych potencjalnych obszarów do wykorzystania spotykali się z brakiem wiary, co do jego potencjału oraz możliwości zastosowania na szeroką skalę w innych sektorach gospodarki. Z jednej strony mieliśmy coraz więcej firm tworzących rozwiązania oparte o tę technologię, z drugiej zaś niewiele z tych rozwiązań przechodziło z fazy prototypu do komercyjnego produktu. Jednakże, jak wynika z badania, 2019 rok wydaje się być przełomowym pod tym względem, gdyż nie ma już wątpliwości, iż blockchain jest na tyle dojrzałą technologią, że może służyć jako pragmatyczne rozwiązanie wyzwań biznesowych w różnych branżach. To nie jest jedynie opinia osób związanych z technologią, gdyż nawet osoby obawiające się rozwiązań technologicznych przekonały się o dużych możliwościach i transformacyjnym znaczeniu tej technologii. Pomimo tego, że blockchain nadal nie osiągnął jeszcze pełnego potencjału, jest on coraz częściej wykorzystywany w komercyjnych rozwiązaniach jako platforma, która może zoptymalizować i usprawnić wiele procesów biznesowych, np. w obszarze trwałego nośnika, programów lojalnościowych, głosowań, obsługi organów spółek, a także dematerializacji akcji – mówi Marek Gzowski, dyrektor w dziale usług doradczych w zespole doradztwa informatycznego w KPMG w Polsce.

W dzisiejszych czasach do sieci podłączone są miliony konsumentów i urządzeń przemysłowych , a liczba i różnorodność tych ostatnich powiększa się w tempie, które może przyprawiać o zawrót głowy. Równocześnie firmy nie ustają w poszukiwaniach rewolucyjnych rozwiązań, bazujących na wnikliwej analizie danych pochodzących z urządzeń podłączonych do sieci. A wszystko po to, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów, poprawić jakość usługi i umożliwić jak najdokładniejsze spersonalizowanie oferty. Nie powinno być zatem dużym zaskoczeniem, że w badaniu KPMG internet rzeczy (IoT) uplasował się na pierwszym miejscu pośród 10 najważniejszych technologii transformacji biznesowej.Pomimo tak dużych potencjalnych możliwości zastosowania i wykorzystania tej technologii, warto pamiętać i zarządzać ryzykiem wynikającym z funkcjonowania tak wielkiego, połączonego i kompleksowego ekosystemu urządzeń. Brak skutecznego zabezpieczenia urządzeń IoT i podłączonego ekosystemu może uniemożliwić wręcz świadczenie usług, ochronę poufnych danych, a nawet ochronę klientów. Co istotne, klienci zauważają, iż coraz istotniejsze jest stworzenie ram, wytycznych i standardów w postaci tzw. IoT Governance.Millenialsi są pierwszym pokoleniem, które zostało uznane za cyfrowych tubylców (ang. digital natives), co oznacza, że dorastali w otoczeniu najnowszych technologii, które stały się dla nich powszechnie wykorzystywanymi narzędziami. Cechą tego pokolenia jest bycie mobilnym i online. Obecnie stanowią oni największy segment amerykańskiego rynku pracy i do 2025 r. mogą stanowić do 75 proc. czynnych zawodowo ludzi na świecie. Jednocześnie w coraz większym stopniu podejmują i wpływają na decyzje zakupowe B2B. W związku z tym zostało przeprowadzone badanie wśród 600 przedstawicieli tzw. pokolenia Millenialsów pracujących w firmach technologicznych.Wśród wyzwań związanych z implementacją powyższych technologii, na pierwszej pozycji znalazł się trudny do wykazania lub niepewny zwrot z poniesionych inwestycji (ang. unproven business case). Na pozostałych miejscach w zestawieniu znalazły się także złożoność technologiczna oraz bezpieczeństwo, będące niezwykle ważnym elementem w dzisiejszym świecie biznesu, ponieważ utrata danych lub prywatności może spowodować znaczne szkody finansowe i wizerunkowe. Wskazuje to na sytuację, w której szybki rozwój nowych technologii sprawia, że firmy obawiają się utraty przewagi konkurencyjnej ze strony konkurencji lub innowacyjnych start-upów, ale jednocześnie nie są gotowe i nie mają ugruntowanej strategii na wykorzystanie tych technologii.Jak wynika z badania KPMG, robotyzacja procesów biznesowych (ang. RPA – Robotics Process Automation) znalazła się wśród liderów zestawienia – jest to druga najczęściej wskazywana technologia, która istotnie wpłynie na cyfrową transformację przedsiębiorstw. Trend ten wskazywany był zarówno przez firmy technologiczne jak i inne branże, które planują intensywne inwestycje w tego typu narzędzia (ok. 20 proc. wskazań respondentów), aby przekształcać coraz większe obszary swojej działalności. Technologia RPA, jest obecnie postrzegana jako wiodąca technologia w ramach grupy tzw. Inteligent Automation, ale również coraz częściej dodawane są do niej elementy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.Przewiduje się, że światowe wydatki na rozwiązania typu blockchain w 2022 r. wyniosą 11,7 mld USD. W zestawieniu 10 najlepszych technologii transformacyjnych rozwiązania te znalazły się na 7. pozycji. Zgodnie z wynikami badania KPMG pt. „Blockchain for technology, media and teleco (TMT) Companies”, 41 proc. liderów firm technologicznych spodziewa się wdrożenia technologii blockchain w swojej firmie w ciągu najbliższych trzech lat. Podobnie, prawie połowa (48 proc.) uważa, że blokchain zmieni sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez ich firmę w ciągu najbliższych trzech lat.