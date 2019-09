Ile kosztują imprezy integracyjne?

Imprezy integracyjne na stałe wpisały się w krajobraz polskich firm i stały się jednym z najbardziej popularnych benefitów pozapłacowych. Organizują je zarówno mali, jak i duzi pracodawcy. Z danych przedstawionych przez Briefly, serwis ułatwiający organizowanie firmowych imprez, wynika, że średni budżet przypadający na jednego uczestnika takiego wydarzenia sięga 235 złotych. Zdecydowanie najdroższe są wyjazdy integracyjne.

- Imprezy integracyjne zawsze cieszyły się dużym powodzeniem zarówno w Polsce, jak i w środowiskach międzynarodowych. Jest to idealny czas na integrację z innymi pracownikami i poznanie ich od trochę bardziej prywatnej strony. Poznanie lepiej własnego szefa i współpracowników. Nie zawsze jest na to czas w godzinach pracy. Pracownicy chętnie w nich uczestniczą, i nie ma znaczenia czy jest to w trakcie godzin pracy, czy poza nimi - Rafał Jatczak, Recruitment Manager EMEA - CWT, autor bloga Sposoby na zasoby.

Ile kosztują integracje firmowe?

Kiedy organizowane są imprezy?

- Idealny timing planowania imprezy to rok do przodu. Chcąc zapewnić unikatowe atrakcje, niekiedy organizując imprezę myślimy już o kolejnej, która ma być za rok czy za kilka miesięcy. Ale to scenariusz idealny. Czasem mamy na organizację tylko kilka tygodni. Na szczęście nasz firmowy dream-team umie robić rzeczy niemożliwe - Małgorzata Jurkiewicz, HR Business Partner, Blue Media.



Imprezy integracyjne z przytupem

Wigilia firmowa na bogato

Istotnie większe są koszty wyjazdów integracyjnych (413 zł na osobę), podczas gdy cena kolacji integracyjnej mieści się w granicach 182 zł za osobę.

Wyjazdy firmowe na odludziu

Imprezy integracyjne i to, co się na nich dzieje, zdążyły już obrosnąć legendą, a firmy wprost prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowszych atrakcji dla swoich pracowników. Pracownicy są tym pomysłom przychylni, z chęcią uczestnicząc w organizowanych przez firmę wydarzeniach. Potwierdzeniem tego są zarówno zagregowane dane preferencji przedsiębiorstw poszukujących poprzez serwis Briefly lokali i obiektów na imprezy, jak również rezultaty ankiety zrealizowanej wśród właścicieli firm, HR, office lub marketing managerów, na których spoczywa organizacja imprez integracyjnych w danej firmie.9 na 10 badanych ekspertów przyznaje, że w firmowych eventach uczestniczą wszyscy lub prawie wszyscy pracownicy. Okazuje się również, że najczęściej nie kończy się na jednym wydarzeniu - firmy przeważnie organizują 2-3 imprezy rocznie. Co czwarta ogranicza się do jednej, a podobny odsetek respondentów wskazuje, że organizuje nawet ponad cztery imprezy integracyjne w roku.Budżet firmowy przeznaczony na imprezy i wyjazdy firmowe zależy głównie od wielkości firmy, i w mniejszym stopniu, od branży. Nie jest rzadkością inwestowanie ponad 100 tys. zł na jedną imprezę dla pracowników.Ceny organizacji integracji firmowych w Polsce różnią się oczywiście w zależności od rodzaju imprezy. Istotnie większe są koszty wyjazdów integracyjnych (413 zł na osobę), podczas gdy cena kolacji integracyjnej mieści się w granicach 182 zł za osobę.Na podstawie imprez organizowanych z pomocą serwisu Briefly wynika, że w Polsce średnio w imprezie integracyjnej bierze udział 72 osoby. Całkowity koszt, jaki ponosi firma dla takiej liczby pracowników to ok. 15 tys. zł.Maj i czerwiec - w tych miesiącach firmy najczęściej organizują imprezy lub wyjazdy integracyjne dla pracowników, według danych Briefly.O ile imprezy i kolacje integracyjnie oraz wigilie firmowe głównie organizują asystenci zarządu lub office managerowie, o tyle wyjazdy integracyjne częściej planują HR lub marketing managerowie. Nierzadko w czasie wyjazdowych integracji dodatkowo organizuje się szkolenia lub warsztaty team buildingowe, za które odpowiedzialne są działy HR czy marketingu (komunikacji wewnętrznej).Średnio 6-7 tygodni wcześniej planowane są imprezy integracyjne. Nieco dłużej - bo zwykle 9-10 tygodni - firmy przygotowują się do organizowania wigilii firmowych i wyjazdów integracyjnych. Choć oczywiście zdarza się planowanie wyjazdów lub bardzo dużych eventów w popularnych miejscach nawet z rocznym wyprzedzeniem.Imprezy integracyjne najczęściej organizowane są w klubach, restauracjach, pubach lub centrach eventowych.To, na co zwracają firmy szukając miejsc na tego typu imprezy to przede wszystkim dostępność miejsca do tańca (parkietu), ogródka/ tarasu i parkingu. Z dodatkowych atrakcji, jakie życzą sobie organizatorzy imprez od lokali to zorganizowanie dyskoteki, fotobudki lub koncertu/ muzyki na żywo.Niemal wszystkie ankietowane przez Briefly firmy organizują spotkania świąteczne dla swoich pracowników. 7 na 10 firm organizuje je raz w roku, a 17 proc. dwa razy w roku (także w okolicach Wielkanocy).Na spotkania świąteczne dla swoich pracowników firmy są gotowe wydać nieco więcej niż na imprezy integracyjne organizowane wiosną czy jesienią. Średni koszt zorganizowania wigilii firmowej czy spotkania świątecznego w lokalu wynosi ok. 200 zł od osoby.Firmy na organizowanie wigilii preferują kolejno: restauracje i kluby. Rzadziej są to sale bankietowe, hotele czy puby.Organizowanie wyjazdów firmowych jest najbardziej czaso i zasobochłonne ze wszystkich imprez firmowych - wynika z danych Briefly.Firmy najczęściej decydują się zorganizować wyjazdy w maju, czerwcu lub wrześniu. Ponad połowa firm organizuje wyjazdy dla pracowników z jednym noclegiem, co trzecia - z dwoma noclegami.W Polsce na wyjazdy integracyjne pożądane są przede wszystkim spokojne lokalizacje, oddalone od miasta i zgiełku. Aż 80 proc. użytkowników Briefly szukających lokalizacji na wyjazdy dla pracowników w swoich wymaganiach oczekuje bliskości jeziora lub lasu, 40 proc. - najchętniej organizuje imprezę na wsi, a 15 proc. - w miejscowości uzdrowiskowej.Wśród najbardziej pożądanych dodatkowych atrakcji w czasie wyjazdu firmowego raczej nie ma zaskoczeń. Są to kolejno: dyskoteka, ognisko, spływ kajakowy, park linowy, paintball.