Jak rosną oczekiwania finansowe pracowników z Ukrainy?

Pracownicy z Ukrainy coraz śmielej poczynają sobie na polskim rynku pracy, ich obecność zaznacza się coraz silniej, a wymagania finansowe rosną. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby wyniki wspólnego badania EWL S.A. i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Ukraińcy na polskim rynku pracy: doświadczenia, wyzwania i perspektywy”.

„Wyniki potwierdzają wśród Ukraińców niezmienną chęć powrotu do naszego kraju w celu podjęcia lub kontynuowania zatrudnienia. Polskich pracodawców powinno usatysfakcjonować ponadto rosnące zainteresowanie podejmowaniem długookresowej pracy” – powiedziała podczas prezentacji raportu Renata Ostrowska, wicedyrektor ds. sprzedaży EWL S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Portret respondenta Największą grupę obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w celu podjęcia pracy, stanowią osoby w wieku od 26 do 35 lat - 32% Kliknij, aby przejść do galerii (2)

„Z wyników niniejszego badania wyłania się obraz pracownika zdecydowanie bardziej doświadczonego zawodowo, wymagającego, świadomego swoich potrzeb oraz roli na polskim rynku pracy, a także rozważającego kontynuowanie swojej kariery zawodowej nad Wisłą w długotrwałej perspektywie” – komentuje wyniki badania Andrzej Korkus, prezes EWL S.A.

Badanie w liczbach

51,4% respondentów pracowało już wcześniej w naszym kraju

47,5% pracowników z Ukrainy jest zatrudnionych w Polsce od 3 do 6 miesięcy

59,2% pracowników z Ukrainy planuje zarabiać w Polsce więcej niż 13 złotych za godzinę netto

49,1% obywateli Ukrainy wołałoby pracować w naszym kraju od 10 do 12 godzin na dobę

31,4% migrantów zarobkowych z Ukrainy przebywa w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego w ramach ruchu bezwizowego

31,7% ukraińskich obywateli pracuje w naszym kraju na podstawie zezwolenia na pracę

8% pracowników z Ukrainy odpowiada obowiązująca uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczeń (6 miesięcy pracy w Polsce, 6 miesięcy pobytu na Ukrainie)

26,5% respondentów wolałoby pracować w Polsce według schematu 3/3 (3 miesięcy pracy w Polsce, 3 miesięcy pobytu na Ukrainie)

22,3% obywateli Ukrainy pragnie stałego zatrudnienia w naszym kraju

49,1% pracujących w naszym kraju Ukraińców nie zgodzi się na pracę bez podpisanej umowy

32,7% ukraińskich pracowników chciałoby zamieszkać w Polsce na stałe

22,3% ukraińskich pracowników chciałoby przeprowadzić się do Polski na kilka lat

38,8% pracowników z Ukrainy planuje sprowadzić do Polski swoje rodziny

38,3% respondentów liczy na otrzymywanie polskiej emerytury

64,4% ankietowanych chce, aby ich dzieci studiowały w Polsce

44,6% ankietowanych chce, aby ich dzieci na stałe zamieszkały w Polsce

27,5% migrantów zarobkowych z Ukrainy rozważa otwarcie w naszym kraju własnego biznesu

10,1% migrantów zarobkowych z Ukrainy nic nie skłoniłoby do pracy w ojczyźnie

53,4% pracujących w Polsce Ukraińców chce mieć możliwość posiadania obywatelstwa innych krajów



Dynamika 2019/2018

O 1/3 wzrósł udział obywateli Ukrainy, którzy wcześniej już pracowali w naszym kraju (51,4%/37,5%)

O połowę zwiększyła się liczba pracujących w Polsce Ukraińców pochodzących z terenów wiejskich (40,2%/27%)

Ponad 2,5 razy zwiększyła się liczba Ukraińców pracujących w Polsce dłużej niż 6 miesięcy w ciągu jednego pobytu (14,8%/5,6%)

O 1/5 wzrósł udział migrantów z Ukrainy przebywających w Polsce na podstawie paszportu biometrycznego w ramach ruchu bezwizowego (31,4%/26,8%)

Niemal siedmiokrotnie zmalała liczba respondentów decydujących się pracować w naszym kraju za minimalną stawkę godzinową (6,1%/40,8%)

Trzykrotnie zwiększył się udział obywateli Ukrainy pragnących zarabiać w Polsce powyżej 15 złotych za godzinę netto (25,9%/8,6%)

O 1/6 zwiększyła się liczba respondentów, którzy za nic nie zgodzą się na pracę w naszym kraju bez podpisanej umowy (49,1%/41,7%)

Mniej pracowników z Ukrainy ma do czynienia w Polsce z nieuczciwymi pracodawcami oraz z nieprzyjaznym nastawieniem z powodu ich narodowości (dynamika odpowiednio 27,6%/29,2% i 30,1%/31,9%)

O 1/3 wzrosła liczba pracujących w naszym kraju Ukraińców mających przyjaciół czy bliskich znajomych wśród Polaków (49,6%/36,5%)

O 1/3 zwiększył się udział migrantów zarobkowych z Ukrainy pragnących przeprowadzić się do Polski na stałe (32,7%/22,1%)

2,5 razy wzrosła liczba pracujących w Polsce Ukraińców, których nic nie skłoni do pracy na Ukrainie (10,1%/4,1%)

Jeszcze w minionym roku najliczniejszą grupą pracowników z Ukrainy (przeszło 40%) byli ci, którzy ubiegali się o najniższą stawkę godzinową (9-11 złotych). Obecnie na takie warunki pracy gotowych jest się zgodzić jedynie 6% Ukraińców. Podwojeniu uległa z kolei (33%) rzesza tych, którzy chcieliby zarabiać od 13 do 15 złotych netto na godzinę. Udział respondentów oczekujących stawki na poziomie 15-20 złotych netto sięgnął z kolei 19%, co oznacza, że pracowników z takimi oczekiwaniami finansowymi jest dziś trzykrotnie więcej niż w zeszłym roku.Zebrane dane pokazują, że dziś wśród pracowników z Ukrainy dominują (ponad 36%) osoby zakładające, że podczas całego pobytu w Polsce zarobią od 5 do 10 tys. złotych (po odjęciu kosztów utrzymania i dojazdu). Ukraińskich obywateli, którzy przyjechali, by zarobić w naszym kraju od 3 do 5 tys. złotych, jest z kolei 27%. Co ósmy respondent zaś zadeklarował plany zarobienia od 10 do 30 tys. złotych.Badanie pokazuje również, że praca w Polsce wśród naszych wschodnich sąsiadów przestała już być traktowana jako nowe zjawisko. Jeżeli w 2018 roku niemal 2/3 badanych pracowników z Ukrainy pracowało w naszym kraju po raz pierwszy, to w 2019 roku odsetek osób bez doświadczenia na polskim rynku pracy zmalał do 49%.Wydłużeniu uległ okres zatrudnienia pracowników z Ukrainy w Polsce. Jeżeli w ubiegłym roku ponad 54% ankietowanych deklarowało, że w trakcie ostatniego pobytu pracowali w naszym kraju mniej niż 3 miesiące, to w 2019 roku długość okresu zatrudnienia ponad połowy ankietowanych wynosiła już od 3 do 6 miesięcy.