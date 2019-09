Sezon na prezenty świąteczne już rusza

Wprawdzie Boże Narodzenie to termin wciąż dość odległy, to jednak okazuje się, że niektórzy z nas nie tracą czasu i już dziś myślą o prezentach świątecznych dla najbliższych. Takiej zapobiegliwości dowodzi najświeższe badanie Mastercard, z którego wynika, że spora rzesza Polaków o upominkach pod choinkę myśli znacznie wcześniej, ponieważ daje im to możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert i rozłożenia wydatków w czasie. Zaznacza się również trend obdarowywania prezentami niematerialnymi, związanymi z pasjami ich adresatów. Niezależnie od charakteru upominków, chętnie zakupujemy je przez internet, unikając tym sposobem tłoku i maksymalizując szanse na znalezienie jak najkorzystniejszej oferty.

Smart shopping po polsku

Zakupowe polowanie w sieci

„Powszechny dostęp do urządzeń mobilnych i internetu sprzyja inteligentnemu kupowaniu, ponieważ technologia ułatwia znalezienie najlepszych ofert. To pozytywne zjawisko, które pokazuje, że chcemy mądrze planować nasze wydatki i nie przepłacać. Zakupy z wyprzedzeniem to też często najlepsze rozwiązanie, jeśli chcemy sprawić naszym bliskim bezcenną niespodziankę w postaci prezentu-doświadczenia, jak np. wakacyjnej wycieczki czy biletów na koncert” – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.



Średnio 1,5 tys. zł na prezenty świąteczne

Polskich konsumentów cechuje spora zapobiegliwość, czego przejawem są właśnie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Z badania Mastercard wynika, że 6% ankietowanych deklaruje rozpoczęcie zakupów już we wrześniu, a 9% prezenty świąteczne zaczyna gromadzić w październiku. Boom zakupowy przybiera na sile w listopadzie (35%), kiedy to do zakupów wyraźnie zachęca nas tzw. Czarny Piątek (Black Friday) - dzień wyjątkowych okazji cenowych. Jedynie co dziesiąty Polak (11%) przyznaje, że zakupy świąteczne zostawia na ostatnią chwilę i robi je w weekend poprzedzający święta lub nawet w samą Wigilię.Zasadnicze powody, dla których Polacy o zakupach świątecznych zaczynają myśleć z dość dużym wyprzedzeniem, są dwa. Przede wszystkim kupującym chodzi o możliwość rozłożenia wydatków w czasie, ale również o zmaksymalizowanie szans na znalezienie atrakcyjnych promocji (obydwie odpowiedzi po 60% wskazań). Ponadto, według respondentów, kupując wcześniej można więcej zaoszczędzić (41%), natomiast część ankietowanych obawia się wyprzedania wszystkich zapasów (40%).Co czwarty ankietowany w badaniu Mastercard (25%) wskazał też, że upominki niematerialne, związane z pasją osoby obdarowywanej, lepiej jest kupować z wyprzedzeniem. Istotnie, prezenty-doświadczenia coraz bardziej zyskują na popularności, a respondenci najbardziej byliby skłonni kupić vouchery do SPA (37%), bilety na wakacje (35%), na koncerty (35%), do kina (30%), do teatru (20%) czy na wydarzenia sportowe (16%). Jak wiadomo, np. bilety samolotowe najlepiej rezerwować dużo wcześniej, ponieważ wtedy ceny są znacznie korzystniejsze.Motywem, dla którego najczęściej sięgamy po tego typu niematerialne prezenty, jest możliwość zrobienia czegoś wspólnie z naszymi bliskimi (60%), a połowa ankietowanych (50%) uznała, że takie upominki są bardziej osobiste. Dla 38% takie prezenty są wartościowe, ponieważ… mogą z nich skorzystać także sami obdarowujący.W poszukiwaniu upominków nieoceniony okazuje się internet. Jak wynika z badania Mastercard, już 7 na 10 konsumentów kupuje w ten sposób prezenty świąteczne , a e-zakupy są bardziej popularne wśród kobiet (72%) niż mężczyzn (68%). Ponad połowa ankietowanych (51%) preferuje realizować zakupy na laptopie w domu lub pracy, ale już co trzeci konsument (33%) woli je robić na smartfonie lub tablecie. Zakupy online są elementem smart shoppingu , bowiem umożliwiają łatwe porównywanie cen produktów, wyszukiwanie okazji, a dodatkowo pozwalają oszczędzać czas i płacić w najbardziej wygodny dla siebie sposób.Kupowanie prezentów świątecznych często bywa nieplanowane. 63% respondentów wskazało, że kupują spontanicznie, kiedy wypatrzą coś online lub w czasie oglądania TV. Niemal co trzeci ankietowany (30%) deklaruje, że prawdopodobnie kupi coś spontanicznie na smartfonie/tablecie. Aż 9 na 10 konsumentów wyszukuje okazji i przecen online w przerwach pomiędzy obowiązkami, zaś na sam zakup decydujemy się najczęściej w godzinach wieczornych między 18:00 a 20:00.Upominki dla najbliższych stanowią znaczącą część świątecznego budżetu. Największa grupa ankietowanych (40%) wskazała, że na prezenty świąteczne wyda kwotę w przedziale 500 – 1000 zł.24% respondentów deklaruje wydanie kwoty do 500 zł, ale już 22% konsumentów wyda kwotę w przedziale 1000 – 2500 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie odpowiedzi, średnio wydamy na prezenty 1527 zł. Co ciekawe, bardziej rozrzutni są mężczyźni, którzy planują zrobić zakupy za średnio 1720 zł, podczas gdy kobiety „tylko” za 1352 zł.Sam wybór prezentów świątecznych często nie należy do najprostszych. Najtrudniej jest nam wybrać upominek dla męża/żony (41%), dzieci (38%), mamy (28%), taty (20%) i teściowej (11%). Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że mężczyznom łatwiej jest wybrać prezent dla dzieci niż żony, podczas gdy kobietom łatwiej jest wybrać prezent dla męża niż dzieci.