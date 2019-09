Katowice to bez wątpienia miasto z dużym potencjałem biurowym. To serce aglomeracji liczącej sobie przeszło 2,1 mln mieszkańców, ośrodek akademicki i stolica jednego z głównych regionów przemysłowych w naszym kraju. Z danych udostępnionych przez Cushman & Wakefield wynika, że na katowickim rynku powstaje właśnie sześć projektów, które zajmą łącznie 70 200 mkw. Największym z realizowanych obiektów jest Face2Face Business Campus - dwuetapowa inwestycja dostarczy 46 800 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Mike Mareen - Fotolia.com Biurowce Coraz więcej biur w Katowicach.

- W minionym półroczu na katowickim rynku biurowym obserwowaliśmy dużą aktywność najemców w zakresie renegocjacji i przedłużeń trwających umów najmu. Najemcy, widząc rosnący popyt i niski wskaźnik powierzchni niewynajętej, zabezpieczają swoje dotychczasowe lokalizacje znacznie wcześniej niż miało to miejsce w ostatnich latach. Wielu deweloperów dostrzegło już zbliżającą się lukę podażową i rozpoczęło przygotowania pod nowe inwestycje - podsumowuje Tomasz Dyba, Negocjator w dziale powierzchni biurowych, Cushman & Wakefield.



Za sprawą oddania do użytkowania dwóch projektów biurowych, wybudowanych przy ul. Brackiej 28 i 28a przez firmę Opal (łącznie 8 400 mkw.), Katowice zdołały utrzymać 6. miejsce pośród największych rynków biurowych naszego kraju z całkowitymi zasobami rzędu 527 100 mkw. Prognozy Cushman & Wakefield dowodzą, że po zakończeniu realizowanych obecnie projektów nowa podaż sięgnie u schyłku tego roku 44 100 mkw. Pozytywne dla rynku sygnały wysyłają zarówno działający lokalnie, jak i dobrze znani deweloperzy, którzy mają w planach rozpoczęcie prac związanych z nowymi inwestycjami biurowymi. Ich oddanie do użytkowania zaplanowano na przełomie 2021 i 2022 roku.Odnotowane w I połowie br. zapotrzebowanie na biura w Katowicach osiągnęło 29 800 mkw., co w ujęciu rocznym oznacza wzrost na poziomie 24%. Wśród największych transakcji znalazły się renegocjacje Unilever w Nowym Katowickim Centrum Biznesu (7 300 mkw.), przednajem Perform Group w Face2Face Business Campus I (6 400 mkw.) oraz dwie transakcje (renegocjacja i nowa umowa) Capgemini w budynkach Atrium (5 600 mkw.) oraz Brema (2 200 mkw.).Dość wysoka aktywność najemców na katowickim rynku biurowym znalazła odzwierciedlenie w spadku stopy pustostanów do poziomu 7,4% (- 3,4 pp. r/r), nie miała natomiast wpływu na średnie stawki czynszu, które kształtowały się na poziomie 14,00 EUR/mkw./miesiąc.