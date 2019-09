Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security i Kaspersky Anti-Virus 2020

Nowe produkty bezpieczeństwa firmy Kaspersky z linii 2020 - Kaspersky Total Security, Kaspersky Internet Security i Kaspersky Anti-Virus - są już dostępne w Polsce. Eksperci postawili tym razem na poprawę skuteczności ochrony w walce z cyberzagrożeniami stosującymi narzędzia wykorzystujące luki w zabezpieczeniach systemu i aplikacji (tzw. exploity) oraz narzędzia administracji zdalnej, które mogą pozwolić przestępcom na uzyskanie pełnego dostępu do maszyny ofiary.

Kaspersky Total Security

Blokuje wirusy, kryptolokery i inne zagrożenia

Chroni płatności szyfrowaniem na poziomie banków*

Zabezpiecza hasła i obrazy osobistych dokumentów

Szyfruje dane wysyłane i odbierane online – VPN**

Blokuje szpiegowanie poprzez kamerę w domu*

Pomaga chronić dzieci – zaawansowana kontrola rodzicielska

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kaspersky Total Security Kaspersky Total Security blokuje wirusy, kryptolokery i inne zagrożenia.

Kaspersky Internet Security

Blokuje wirusy, kryptolokery, ataki itp.

Blokuje internetowe narzędzia gromadzące Twoje dane*

Wykrywa oprogramowanie szpiegowskie na urządzeniu Android

Chroni płatności, korzystając z szyfrowania na poziomie bankowym*

Blokuje nieautoryzowany dostęp do kamery internetowej*

Szyfruje dane wysyłane i obierane online – VPN**

Kaspersky Anti-Virus

Zapewnia ochronę antywirusową w czasie rzeczywistym

Blokuje ransomware, kryptolokery itp.

Zapobiega infekcjom programów do kopania kryptowalut

Chroni wydajność komputera

Ceny i dostępność

Kaspersky Total Security : 199 zł (cena bazowej licencji rocznej na ochronę dwóch urządzeń wybranych dowolnie z następującej listy: komputer PC, komputer Mac, smartfon/tablet z Androidem),

: 199 zł (cena bazowej licencji rocznej na ochronę dwóch urządzeń wybranych dowolnie z następującej listy: komputer PC, komputer Mac, smartfon/tablet z Androidem), Kaspersky Internet Security : 159 zł (cena bazowej licencji rocznej na ochronę dwóch urządzeń wybranych dowolnie z następującej listy: komputer PC, komputer Mac, smartfon/tablet z Androidem),

: 159 zł (cena bazowej licencji rocznej na ochronę dwóch urządzeń wybranych dowolnie z następującej listy: komputer PC, komputer Mac, smartfon/tablet z Androidem), Kaspersky Anti-Virus: 119 zł (cena bazowej licencji rocznej na ochronę dwóch komputerów z systemem Windows).

Od teraz cała komunikacja między produktami a serwerami firmy Kaspersky jest szyfrowana, dzięki czemu nie może zostać przechwycona ani zmodyfikowana. Dodatkowo wprowadzono weryfikację dwuskładnikową podczas logowania do serwisu My Kaspersky.Wersje 2020 flagowych produktów firmy Kaspersky to także usprawnienia w zakresie wydajności, sposobu dostarczania powiadomień dot. ochrony i ogólnej poprawy interfejsu. Dzięki wprowadzonym udoskonaleniom nowe produkty znacznie szybciej skanują duże pliki w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania, a ich pakiety instalacyjne są o 15% lżejsze. Aby zapewnić bezinwazyjne działanie ochrony, użytkownicy otrzymują teraz wyłącznie powiadomienia o istotnych zdarzeniach. Na przykład, gdy użytkownik otwiera stronę banku, otrzymuje od modułu „Bezpieczne pieniądze” informację o tym, że jego sesja bankowości elektronicznej jest chroniona.Firma Kaspersky uprościła także mechanizm wymieniania danych logowania między produktami. Dzięki temu klienci, którzy użytkują już rozwiązania firmy, nie muszą ponownie wprowadzać swoich danych po zakupie nowego produktu. Zamiast tego danymi tymi można zarządzać zbiorczo z poziomu serwisu online My Kaspersky.Nowe produkty bezpieczeństwa firmy Kaspersky z linii 2020 są dostępne w Polsce od 12 września 2019 r. w następujących cenach sugerowanych:Produkty są także dostępne z licencją na inną liczbę urządzeń, a Kaspersky Internet Security jest dodatkowo dostępny z licencjami miesięcznymi.Wszyscy użytkownicy poprzedniej edycji programów firmy Kaspersky mogą bezpłatnie uaktualnić posiadany produkt do najnowszej wersji.