Połowa zatrudnionych szuka nowej pracy

Jeszcze do niedawna poszukiwania nowej pracy rozpoczynały się przeważnie w momencie zwolnienia z dotychczasowego stanowiska. Obecnie jednak pracownicy coraz częściej biorą sprawy we własne ręce - z badania zrealizowanego przez Grupę Progres wynika, że aż 56% kandydatów biorących udział w rekrutacjach to osoby posiadające zatrudnienie.

– Polacy odważnie i coraz bardziej świadomie podchodzą do swojego życia zawodowego, starają się też zachować jego ciągłość. Z naszych doświadczeń i obserwacji rynku wynika, że odejście pracownika do nowej pracy zdarza się szczególnie często w dużych miastach, w których stopa bezrobocia jest niska. To może być zła wiadomość dla przedsiębiorców z aglomeracji. Muszą się oni coraz bardziej starać by ich podwładni nie przechodzili np. do konkurencji – mówi Anna Pietraszko, Kierownik Działu Personalnego w Grupie Progres. – Wspomniana odwaga osób aktywnych zawodowo może wynikać również z ich samoświadomości dotyczącej atutów, które posiadają m.in. wyższego wykształcenia, doświadczenia czy znajomości języków obcych. W grupie kandydatów, którzy szukają pracy, mimo że są zatrudnieni w innej firmie, 67 proc. skończyło studia, 27 proc. posiada wykształcenie średnie, a jedynie 6 proc. jest po szkole zawodowej lub gimnazjum – zaznacza Anna Pietraszko.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Szukanie pracy Ponad połowa pracowników szuka nowego szefa.

Mężczyźni nowej pracy szukają częściej

Dlaczego osoby aktywne zawodowo zaczynają się rozglądać za nową pracą? Zasadnicze powody są trzy: chęć rozwoju zawodowego , wyższe zarobki oraz zła atmosfera w obecnym miejscu pracy. Okazuje się, że 56 proc. osób uczestniczy w rekrutacjach pomimo tego, że ich sytuacja zawodowa jest stabilna. 44 proc. kandydatów to bezrobotni.Statystyki GUS za II kwartał bieżącego roku wskazują, że wskaźnik zatrudnienia wyższy jest w populacji męskiej (62,8 proc. wobec 46,8 proc. dla kobiet). I to również mężczyźni dominują w grupie poszukujących pracy pomimo posiadania zatrudnienia (67 proc.). Kobiet, które chcą zamienić dotychczasową pracę na inną jest dwukrotnie mniej (33 proc.).Zarówno mężczyźni, jak i kobiety decyzję o nowej pracy podejmują świadomie i po dłuższym czasie. Według Anny Pietraszko najczęściej są to 3-4 lata, pozwalają one poznać firmę na tyle, aby zaobserwować, co może ulec zmianie, a co na pewno nie, czy odpowiada nam taki stan rzeczy, czy podejmiemy ryzyko weryfikacji zmieniając organizację, z którą jesteśmy związani zawodowo. Wydaje się jednak, że bez względu na staż pracy w obecnej firmie Polacy takiego ryzyka się nie boją. Obecnie do tego typu zachowań dochodzi bardzo często, co potwierdza również fakt, że wśród osób biorących udział w rekrutacji większość stanowią osoby aktywne zawodowo.