Ile kosztuje nas powrót do pracy i powakacyjnej rzeczywistości?

Na następne wakacje przyjdzie nam poczekać kolejny rok. Powrót do pracy dla wielu z nas oznacza stres i frustrację. Okazuje się jednak, że na spadek nastrojów wpływa więcej czynników. Czego obawiamy się najbardziej? Wyszukiwarka KAYAK.pl zapytała reprezentantów 22 krajów o nastroje towarzyszące im w powakacyjnych realiach. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że problematyczna okazuje się nawet wizja czekającego nas prania.

Aż 63% Polaków przyznaje, że koniec wakacji i powrót do pracy i codziennego życia owocuje spadkiem motywacji i pogorszeniem nastroju. Tym samym jesteśmy jedną z narodowości, która najgorzej radzi sobie z zakończeniem sezonu urlopowego.

Na szczęście powrót z urlopu miewa również swoją jaśniejszą stronę - 58% ankietowanych z radością oczekuje nocy spędzonej wreszcie we własnym łóżku, a co trzeci -perspektywy spotkania się z najbliższymi.

Wśród największych wyzwań, z jakimi wiąże się powrót z urlopu, Polacy wymieniają konieczność oddania się codziennym, zupełnie przyziemnym obowiązkom, jak chociażby pranie czy zakupy spożywcze.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Africa Studio - Fotolia.com Powrót z wakacji nie jest łatwy

Nie ma jak w domu

Łagodne lądowanie w pourlopowej rzeczywistości

„Jak pokazują wyniki naszej ankiety, powrót do pracy i codziennych obowiązków bywa ciężki, jednak są na nie sposoby, a planowanie kolejnej podróży jest jednym z tych chętniej wybieranych przez polskich podróżnych - aż 12% badanych uważa, że to najlepsza recepta na pourlopową chandrę. Potwierdzają to również nasze dane - aż 10% wyszukiwań lotów wykonanych w ostatnich dwóch tygodniach to wyjazdy planowane na sezon wiosna-lato 2020. Podróżnym, którzy już dziś szukają kolejnych inspiracji, KAYAK poleca narzędzia takie jak alert cenowy czy funkcja Explore, dzięki którym łatwo znajdą wymarzony wyjazd w atrakcyjnej cenie dopasowanej do swoich możliwości finansowych”.



Według ankiety KAYAK.pl, średnio połowa badanych na świecie (50%) przyznaje, że po powrocie z urlopu czuje się gorzej, nie dopisuje im humor i spada motywacja. Co ciekawe, najmniej na te dolegliwości narzekają mieszkańcy Holandii, Austrii, Niemiec i Danii – krajów, których słońce i piękna pogoda nie rozpieszczają przecież tak często. Na ich tle Polacy są szczególnie wrażliwi na pogorszenie nastroju wynikające z końca wakacji. Aż 63% ankietowanych znad Wisły przyznaje, że po urlopie zamiast czuć się wypoczętym, narzeka na spadek samopoczucia. Koniec wakacji bardziej przeżywają jedynie… Brazylijczycy. Największą bolączką dla co trzeciego Polaka (38%) wracającego z urlopu jest wizja zrobienia prania swojej wyjazdowej garderoby. Wielu przeraża myśl o dużych zakupach, które zapełnią pustą lodówkę (17%) lub gotowanie z resztek jedzenia, które zostały w mieszkaniu (15%).Koniec wakacyjnych wojaży oznacza jednak także wiele przyjemności, które najczęściej docenia się dopiero, kiedy ich zabraknie. Ponad połowa Polaków (58%) zapytanych o to, czego nie mogą się doczekać po powrocie z urlopu, przyznaje, że cieszy się na myśl o przespaniu nocy we własnym łóżku. Co trzeci (32%) oczekuje z niecierpliwością spotkań z najbliższymi, a co piąty ankietowany (23%) uważa, że po powrocie nie będzie musiał wydawać tak dużo pieniędzy. Są również osoby, które pragną wrócić do swojego uporządkowanego rytmu dnia, w tym zdrowszego jedzenia (13%), aktywności fizycznej (6%) lub chcą ograniczyć spożywanie alkoholu (4%) a nawet… (6%) wrócić do pracy!KAYAK.pl zapytał Polaków także o to, co robią, aby zapewnić sobie spokojne chwile po urlopie. Największa grupa ankietowanych (31%) decyduje się nie planować żadnych spotkań ani zobowiązań przez kilka pierwszych dni od powrotu, a 30% planując wakacje, bierze w zapasie kilka dni wolnego więcej, aby przygotować się do powrotu do pracy, na uczelnię czy do szkoły. Niektórzy decydują się nawet na zwolnienie lekarskie (2%), aby przedłużyć okres błogiego nicnierobienia. Inne popularne sposoby na pocieszenie to dłuższy sen (14%), sprzątanie domu (13%), ćwiczenia i aktywność fizyczna (10%) oraz… planowanie kolejnej podróży (12%).Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl komentuje: