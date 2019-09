Czy młodzi Polacy muszą iść na studia?

Jeszcze przed kilkoma laty można było obserwować wyraźną nadreprezentację młodych Polaków, którzy decydowali się podjąć studia na kierunkach związanych z zarządzaniem i marketingiem. Dziś sytuacja powoli ulega zmianie, czego potwierdzeniem mogą być chociażby wyniki ostatniego raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Dowodzi on, że startujący w dorosłość ludzie coraz częściej obierają ścieżkę kształcenia opartą na szkole zawodowej czy technikum. Jednocześnie okazuje, że że przeszło 80% osób w wieku od 15 do 29 lat swoje decyzje podejmuje mało świadomie, inspiracje czerpiąc najczęściej z internetu.

Szkoły zawodowe coraz lepiej postrzegane

Kto lub co decyduje o wyborze ścieżki zawodowej?

W internecie znajdziemy wszystko. Młodzi Polacy często trafiają tam na różnego rodzaju treści i przypadkowe testy kompetencji, które nie są profesjonalnymi narzędziami, a jedynie stronami służącymi pozyskiwaniu przychodów z wyświetlanych na nich reklam. Przyszli pracownicy niejednokrotnie są także pod wpływem reklam różnego typu szkół dla dorosłych, które często nie są obiektywne jeśli chodzi o podpowiadanie najlepszej ścieżki kariery. Dlatego na ogólnodostępnej platformie YEP Academy przygotowano rzetelne testy kompetencji, opisy zawodów, a nawet innowacyjny kalkulator wynagrodzeń. – mówi Ola Legosz, współzałożycielka Fundacji Sukces Pisany Szminką i pomysłodawczyni YEP Academy.

Młodzi Polacy nie słuchają doradców zawodowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wybór zawodu to niezwykle poważna decyzja Platforma Yep.Academy łączy internet, najbardziej naturalne źródło zdobywania wiedzy o świecie przez młodzież, z profesjonalnym systemem doradztwa zawodowego.

Profesjonalne doradztwo w naturalnym otoczeniu

- Platforma YEP.Academy, którą tworzymy razem z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką, osiąga imponujące wyniki, co tylko potwierdza jak bardzo młodzi ludzie potrzebują profesjonalnego wsparcia. Dzięki naszej najnowszej kampanii społecznej #WYBIERAM, która wystartowała w lipcu, odnotowaliśmy ponad 35 000 nowych użytkowników platformy YEP. Chcemy dawać młodym odpowiednie narzędzia oraz rzetelną wiedzę, wspierające ich w procesie wyboru najlepszej ścieżki rozwoju. Tym bardziej, że młodzi Polacy nie chcą realizować cudzych ambicji, np. rodziców, których rady często mogą odstawać od współczesnych realiów panujących na rynku pracy. – mówi Anna Solarek, Dyrektor ds. Komunikacji i Kontaktów Zewnętrznych w Coca-Cola Poland Service.

Ile chce zarabiać młody człowiek?

U kogoś czy na swoim?

Co jest najważniejsze w pracy?

Doświadczenie nie raz już pokazało, że młodzi Polacy nierzadko decydują się podjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji, za niskie wynagrodzenie, a do tego w branżach i na stanowiskach, których przyszłość nie rysuje się zbyt optymistycznie lub nie ma na nie zapotrzebowania. Nieuchronnym tego następstwem jest frustracja, zmiany szkół, kierunków studiów oraz pracodawców. Źródłom tego problemu postanowiła przyjrzeć się Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką. Jakie czynniki decydują o wyborach zawodowych młodych Polaków?Jeszcze do niedawna w społeczeństwie funkcjonowało silnie zakorzenione przekonanie o wyższości studiów nad szkołami zawodowymi i technikami. Dziś powoli odchodzi ono do lamusa. Ankietowani w wieku od 15 do 29 lat w 82 proc. odpowiedzieli, że zawodówki i technika nie są wcale gorszą perspektywą, a ukończenie ich nie oznacza niższych zarobków w przyszłości.Z ankiety wynika, że 60,5 proc. młodych zasięgała rady rodziców, ale dla aż 80 proc. nie są oni źródłem wiedzy o rynku i miejscach pracy. Co więc jest? Okazuje się, że obecnie najważniejszym „doradcą” jest internet - 81,7 proc. młodych ludzi informacji o karierze i konkretnych zawodach szuka właśnie tam.Jak wynika z ankiety 77,5 proc. respondentów w wieku 15-29 lat twierdzi, że zna swoje kompetencje, mimo że ponad 2/3 (67,6%) nigdy nie korzystała z doradztwa zawodowego a ponad połowa (53,9%) nie wykonała nawet testów kompetencji.Wybór zawodu to niezwykle poważna decyzja, której znaczenia młodzi ludzie często do końca nie rozumieją. Odpowiedzią na powyższe problemy jest platforma Yep.Academy, która łączy internet, najbardziej naturalne źródło zdobywania wiedzy o świecie przez młodzież, z profesjonalnym systemem doradztwa zawodowego. Umieszczone na niej narzędzia i treści mają pomóc w planowaniu drogi zawodowej . Promowany za pomocą haseł „wybierz pracę dla siebie”, „wybieraj świadomie, kim chcesz być” serwis jest bezpłatny i niekomercyjny.Wracając do badania przeprowadzonego przez Fundację, na pytanie „Ile chciałbyś lub ile zarabiałeś na początku swojej kariery zawodowej?” aż 40 proc. respondentów wskazało kwotę 2 tys. zł netto, a 36,3 proc. wartość pomiędzy 2 a 3 tys. zł. Jedynie 13 proc. wskazało kwotę 3-4 tys. zł netto. Ich oczekiwania można zatem uznać za umiarkowane.Z drugiej strony, młodzi Polacy w wieku 15-29 lat myśląc o zarobkach osiąganych w wieku 35 lat mają znacznie wyższe aspiracje, przekraczające przeciętne zarobki w Polsce . 68 proc. z nich chciałoby zarabiać powyżej 5 tys. złotych netto, z czego 26 proc. oczekuje wynagrodzenia między 5 a 7 tys. złotych. Natomiast, 22 proc. uważa, że ich pensja powinna przekraczać 10 tys. zł netto miesięcznie.62,4 proc. młodych ankietowanych przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką chciałoby mieć własny biznes, a aż 88,8 proc. elastyczny czas pracy. O pracy zdalnej marzy 71,2 proc. respondentów.Okazuje się, że wcale nie zarobki, które znalazły się dopiero na drugim miejscu. Dla 38,2 proc. najważniejsza jest możliwość rozwoju, dla 26 proc. pensja, a dla 19,6 proc. atmosfera. Młodych ludzi nie interesują szczególnie dodatkowe benefity, oferowane jako dodatek do wynagrodzenia. Jako najmniej ważne wskazało je aż 30 proc. ankietowanych.Ciekawe jest także to, że młodzi Polacy wcale nie myślą o emigracji - aż 96,7 proc. chce się uczyć w Polsce, a tylko co 10 ankietowany odpowiedział, że chciałby pracować za granicą.