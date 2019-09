Samochód służbowy do celów prywatnych w co 3. firmie

Samochód służbowy do celów prywatnych przestał być przywilejem zarezerwowanym jedynie dla kadry menedżerskiej zagranicznych korporacji. Potwierdzeniem tego jest chociażby badanie zrealizowane przez Instytut Keralla dla Carefleet S.A. Wynika z niego, że na prywatne użytkowanie aut z floty firmowej pozwala swoim pracownikom już 26,9 proc. mikro, małych i średnich firm. Jednocześnie jednak okazuje się, że najczęściej chodzi tylko o przejazdy do i z pracy.

- Dla wielu pracowników możliwość korzystania z samochodu służbowego do użytku prywatnego to wygoda i oszczędność. Coraz częściej dostrzegają to również pracodawcy, którzy tego rodzaju świadczenia traktują jako uzupełniające, niematerialne wynagrodzenie oraz element budujący zaangażowanie i dodatkowe związanie pracownika z organizacją – mówi Klaudia Rodak, marketing manager w Carefleet S.A.

Firmowy samochód do użytku prywatnego jako pozapłacowy benefit

- Rozpatrując auto służbowe w kategoriach pozapłacowego benefitu, należy zwrócić uwagę na całokształt usług i możliwości, jakie się z nim wiążą. Mówimy tu między innymi o zakresie wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, a także jakości pojazdu czy jego wyposażenia – twierdzi Klaudia Rodak. - Coraz częściej, zwłaszcza w korporacjach, możliwość posiadania firmowego samochodu nie jest związana z koniecznością częstych podróży służbowych, a traktowana jako istotny element motywacyjny, składnik pakietu wynagrodzenia oferowanego przez pracodawcę. Trend ten będzie systematycznie nasilał się również w mniejszych firmach – dodaje.

MŚP pozwala na korzystanie ze służbowych samochodów do celów prywatnych, ale z ograniczeniami

Badanie potwierdza, że samochód służbowy do celów prywatnych częściej przekazują większe firmy. Okazuje się, że taka praktyka stosowana jest w 24,2 proc. mikrofirm, 29,9 proc. małych oraz 39 proc. średnich przedsiębiorstw. Jeżeli przyjrzeć się poszczególnym branżom, to okaże się, że dominują tu firmy handlowe (36,9 proc.), a na drugim biegunie plasują się przedsiębiorstwa budowlane (17,6 proc.)Jak podkreśla Klaudia Rodak, w przypadku, gdy zajmowane przez pracownika stanowisko wymaga mobilności i konieczności ciągłego przemieszczania się (np. przedstawiciel handlowy), to wówczas nie spełnia on roli motywującej lub jest ona nieznaczna. Satysfakcja pracownika z warunków, które pracodawca oferuje mu w odniesieniu do pojazdu, nie polega bowiem jedynie na samym jego otrzymaniu.Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Carefleet S.A., przedsiębiorstwa z sektora MŚP, które udostępniają pracownikom samochód służbowy do celów prywatnych, najczęściej umożliwiają im dojazd do pracy i z powrotem (41,2 proc.). Co piąta firma dopuszcza poruszanie się samochodem służbowym na terenie kraju, a 17,6 proc. ustala szczegółowe limity kilometrów do prywatnego wykorzystania. Natomiast 26 proc. firm, które zezwalają na pozazawodowe użytkowanie służbowych samochodów, nie nakłada na pracowników żadnych ograniczeń w tej kwestii. Sporadycznie zdarzają się firmy, które udostępniają pojazdy do prywatnego wykorzystania jedynie w wyjątkowych sytuacjach i warunkują to np. złożeniem odpowiedniego podania (3,1 proc.)