Przestarzałe systemy operacyjne to niemal standard

Wprawdzie nowe wersje systemów operacyjnych są już powszechnie dostępne, to jednak okazuje się, że wielu użytkowników pozostaje przy takich, które nie są już wspierane lub ich okres wsparcia dobiega końca. Z badania przeprowadzonego przez Kaspersky wynika, że aż 41% konsumentów i 40% mikrofirm ciągle pracuje na Windowsie XP lub Windowsie 7. W przypadku małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw odsetek ten jest jeszcze większy (48%). Ta sytuacja realnie zagraża ich bezpieczeństwu.

Statystyki pokazują, że spory odsetek użytkowników, zarówno firm jak i konsumentów, nadal korzysta ze stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego, który jest przestarzały lub zbliża się do końca cyklu życia. Powszechne stosowanie systemu Windows 7 jest niepokojące, ponieważ za niecałe sześć miesięcy skończy się oficjalny okres jego wsparcia. Przyczyny zwlekania z aktualizacją mogą być różne: od wykorzystywania oprogramowania, które nie jest kompatybilne z najnowszymi wersjami systemu operacyjnego, poprzez względy ekonomiczne po kwestię przyzwyczajenia się do danego systemu. Niemniej jednak niezałatany system operacyjny stanowi zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa, a koszt incydentu może być znacznie wyższy niż koszt aktualizacji. Dlatego zalecamy klientom, aby korzystali z obsługiwanych wersji systemów operacyjnych, a w okresie przejściowym pamiętali o dodatkowych narzędziach zabezpieczających – powiedział Aleksiej Pankratow, menedżer ds. rozwiązań przeznaczonych korporacji, Kaspersky.

Korzystaj z aktualnej wersji systemu operacyjnego z włączoną funkcją automatycznych aktualizacji.

W przypadku gdy aktualizacja do najnowszej wersji systemu operacyjnego nie jest możliwa, organizacje powinny uwzględnić ten wektor ataków w swoim modelu zagrożeń, oddzielając podatne na ataki węzły od reszty sieci jako jeden ze środków bezpieczeństwa. Warto także rozważyć zastosowanie rozwiązania bezpieczeństwa zaprojektowanego z myslą o przestarzałych systemach operacyjnych (np. Kaspersky Embedded Systems Security (w przypadku korzystania z systemu Windows XP).

Stosuj rozwiązania oparte na wykrywaniu niebezpiecznego zachowania, wyposażone w technologie zapobiegania exploitom, takie jak Kaspersky Total Security, Kaspersky Endpoint Security for Business oraz Kaspersky Small Business Security, które pomagają ograniczyć ryzyko ataków na przestarzałe systemy operacyjne (Windows 7 oraz nowsze) przy użyciu exploitów, czyli szkodliwych narzędzi wykorzystujących luki w zabezpieczeniach.

Koniec cyklu życia systemu operacyjnego jest przeważnie równoznaczny z tym, że jego producent zaprzestanie publikowania aktualizacji, w tym również tych, które dotyczą cyberbezpieczeństwa. Niestety nie oznacza to, że cyberprzestępcy nie wykryją w nim nieznanych dotychczas luk, które skutecznie wykorzystają w kolejnych cyberatakach. Tymczasem bez odpowiednich łatek użytkownicy nie będą się w stanie przed nimi obronić.Jaka jest skala ryzyka? W celu jej oszacowania badacze Kaspersky wzięli pod lupę dostarczone przez użytkowników sieci Kaspersky Security Network anonimowe dane odnośnie użytkowanej wersji systemów operacyjnych. Analiza pokazała, że aż 40% badanych nadal posiłkuje się przestarzałymi systemami, w tym tak starymi jak Windows XP oraz Vista.Jeśli chodzi o konkretne wersje pozostających w ciągłym użytku przestarzałych systemów operacyjnych, to dwa procent konsumentów i jeden procent stacji roboczych w bardzo małych przedsiębiorstwach ciągle korzysta z Windowsa XP, a więc systemu, którego wspierania zaprzestano już przed dekadą. Niecałe pół procenta konsumentów (0,3%) oraz bardzo małych firm (0,2%) nadal preferuje Windowsa Vistę, który przestał być oficjalnie wspierany siedem lat temu. Co ciekawe, niektórzy klienci indywidualni (1%) oraz firmy (0,6% bardzo małych firm oraz 0,4% podmiotów z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw) nie skorzystały z darmowej aktualizacji do wersji Windows 8.1 i nadal używają Windowsa 8, który przestał być wspierany przez firmę Microsoft w styczniu 2016 r.Windows 7 wciąż jest popularny zarówno wśród klientów indywidualnych jak i firm. Chociaż jego przedłużony okres wsparcia kończy się w styczniu 2020 r., ponad jedna trzecia (38%) klientów indywidualnych oraz bardzo małych firm i 47% podmiotów z sektora MŚP oraz dużych przedsiębiorstw nadal korzysta z tego systemu operacyjnego.Firma Kaspersky zaleca konsumentom i firmom następujące działania w celu zabezpieczenia się przed zagrożeniami: