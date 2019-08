Ceny gruntów inwestycyjnych prawie stabilne

Z najnowszej analizy Colliers International wynika, że na przestrzeni I półrocza bieżącego roku ceny gruntów komercyjnych utrzymały się na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Trend wzrostowy kontynuowały stawki za grunty inwestycyjne przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Jego dynamika była jednak niższa aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Sektor mieszkaniowy z największą dynamiką

– Rynek gruntów inwestycyjnych pozostaje rozgrzany, w szczególności w sektorach mieszkaniowym i przemysłowym. Choć ceny mieszkań osiągnęły rekordowy poziom, deweloperzy uważają, by odpowiedzieć na popyt rynku bez zalania go podażą, zwłaszcza że ich marże maleją z powodu rosnących cen surowców i wynagrodzeń w sektorze budowlanym. Mimo ograniczonej podaży gruntów gotowych do procesu inwestycyjnego ceny działek we wszystkich sektorach pozostają na stabilnym poziomie – mówi Emil Domeracki, dyrektor Działu Gruntów w Colliers International.

Kliknij, aby powiekszyć fot. rmoshe - Fotolia.com Budowa Rynek gruntów inwestycyjnych nadal rozgrzany.

Sektor biurowy inwestuje na zabezpieczonych gruntach

Sektor magazynowy szyty na miarę

Ceny gruntów inwestycyjnych pod handel na stabilnym poziomie

Rynek hotelowy zorientowany na biznes

Jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu cen gruntów inwestycyjnych i poziom wolumenu transakcyjnego, palmę pierwszeństwa dzierżył ponownie rynek mieszkaniowy. W I połowie br. ceny działek pod zabudowę mieszkaniową sięgały 370-1380 EUR/mkw. PUM w centrum Warszawy i od 210 do 400 EUR/mkw. PUM poza obszarem centralnym.Względem rekordowego 2018 roku liczna wprowadzanych na rynek nowych mieszkań zanotowała zauważalny spadek. Przewaga popytu nad podażą jest dostrzegalna w wielu ośrodkach miejskich. Z tendencji tej wyłamują się jedynie Gdańsk i Wrocław, gdzie w tym zakresie widoczna jest stabilizacja. Choć rosnące koszty siły roboczej i surowców obniżają marże deweloperów, dynamika przyrostu cen powierzchni mieszkaniowej spowolniła z gwałtownego skoku do powolnego wzrostu w obliczu osiągnięcia rekordowego pułapu, szczególnie na rynkach wrocławskim i warszawskim.Deweloperzy mieszkaniowi zaczynają też spoglądać na grunty dotychczas zajmowane przez starsze biurowce. Przykładem tego jest sprzedaż części warszawskiego parku biurowego Empark na Służewcu pod budowę osiedla mieszkaniowego.Zdaniem ekspertów Colliers International dzięki utrzymaniu niskich stóp procentowych i kontynuacji pozytywnych trendów makroekonomicznych, deweloperzy mieszkaniowi zachowają dominującą pozycję w zakupie ziemi.Stały przyrost podaży powierzchni biurowej i aktywności najemców utrzymał ceny gruntów inwestycyjnych na stabilnym poziomie (w miastach regionalnych wynosi od 80 do 310 EUR/mkw. GLA, zaś w Warszawie między 400 a 1150 EUR/mkw. GLA). Pomimo malejącego wskaźnika pustostanów i rosnącej aktywności deweloperów popyt na grunty nie jest duży, gdyż większość bieżących inwestycji realizowanych jest na bankach ziemi zabezpieczonych w latach minionych. Jednocześnie rozwój przedsiębiorstw z sektorów IT, outsourcingu i nowoczesnych usług biznesowych w miastach regionalnych wciąż generuje zainteresowanie dobrze położonymi gruntami pod budowę biurowców klasy B i parków biurowych.Rozwój infrastruktury drogowej, lotniczej oraz morskiej wpływa na spekulacyjny zakup gruntów inwestycyjnych na rynku przemysłowym, jednak największe akwizycje dotyczą ziemi pod projekty z najemcą. Rosnące zainteresowanie wschodem kraju nie przyćmiło tradycyjnie popularnych regionów logistycznych takich, jak Górny Śląsk, Centralna Polska i przedmieścia Warszawy.Nowe rozwiązania dla usług o mniejszej skali (magazyny dla osób prywatnych, biura i magazyny dla nowych przedsiębiorstw itd.) wciąż wypełniają luki przemysłowe i magazynowe w obszarach zurbanizowanych. Realizacja niestandardowych dla rynku założeń pozwala uzyskać wyższe czynsze na mniejszej powierzchni w obliczu wzrostu cen siły roboczej i surowców budowlanych.Wysokie nasycenie powierzchnią handlową w dużych miastach wciąż ogranicza aktywność deweloperów w tym obszarze. Wzrasta zaś zainteresowanie zakupem gruntów pod budowę parków handlowych w mniejszych miejscowościach, co wskazuje na przyjęcie strategii budowania lokalnych centrów handlowych. Pomimo niskiego wolumenu zakupów gruntów o przeznaczeniu handlowo-usługowym poziom ich cen pozostał na stabilnym poziomie.Obszary zabudowy biurowej w dużych miastach nadal tworzą popyt na nowoczesną powierzchnię hotelową zorientowaną na ruch biznesowy i przestrzeń konferencyjno-targową. Pomimo rozwoju turystyki lokalnej i międzynarodowej w Polsce, sektor ten wciąż odpowiada za najważniejsze nowe inwestycje od 2017 roku.Decyzje planistyczne i administracyjne ograniczające zabudowę mieszkaniową w obszarach usługowych zwiększyły popularność hoteli typu condo jako alternatywę dla nabywania mieszkań przez inwestorów indywidualnych. Zarówno polscy deweloperzy, jak i doświadczeni inwestorzy i operatorzy zagraniczni poszukują gruntów pod budowę akademików, aparthoteli, mieszkań na wynajem czy domów seniora, pomimo niskiego wolumenu transakcji sprzedaży tego typu obiektów jako produktu inwestycyjnego.