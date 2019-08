Współczesna blogosfera już od dłuższego czasu przeżywa okres zwiększonej popularności. Rośnie liczba twórców internetowych, którzy do tego typu działalności podchodzą niezwykle profesjonalnie. Także i firmy dostrzegają potencjał publikacji blogowych i zwiększają swoją aktywność w tym obszarze. Dlaczego? Jakie korzyści płyną z regularnych publikacji treści blogowych?

Buduj głębsze relacje z odbiorcami

Buduj wizerunek eksperta

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dlaczego warto prowadzić blog firmowy?

Bądź widoczny w Google – pozycjonowanie

Wykorzystaj storytelling

Czy na pewno warto prowadzić blog firmowy?

Pierwszym powodem, dla którego warto jest poświęcić swoje zasoby na tworzenie bloga, jest możliwość zbudowania głębszej relacji z odbiorcami. Blog jest bowiem miejscem, w którym firma ma okazje zaprezentować się niejako „od kuchni”, tworząc wizerunek autentycznej organizacji. Pozwala to zbudować zaufanie zarówno u przyszłych klientów, jak i u obecnych kontrahentów, którym na przykład udało się rozwiązać powtarzające się do tej pory problemy związane z daną usługą lub produktem, dzięki rzeczowym artykułom blogowym.Trzeba pamiętać, że blog nie może emanować jedynie artykułami nacechowanymi czysto reklamowym przekazem. Powinien zawierać przede wszystkim angażującą i merytoryczną treść. Rozważając kwestię firmowego bloga, trzeba pamiętać, że jest to kanał, który ma przede wszystkim wykreować pozytywne wyobrażenie o danej marce i reprezentowanych przez firmę wartościach.Kolejną przesłanką, która jest także powiązana z poprzednim punktem, jest możliwość wykreowania wizerunku eksperta. Blog firmowy z unikalnymi artykułami o mocnej podbudowie merytorycznej sprawia, że firma i jej reprezentanci są postrzegani za specjalistów w danej branży. Podobną funkcję spełniają wartościowe videoblogi oraz szybkie odpowiedzi na bezpośrednie pytania klientów. Pozytywny wizerunek firmy, jako doświadczonego mentora w danej dziedzinie, jest niezwykle korzystny zwłaszcza w sytuacji, kiedy trudni się ona sprzedażą usług, których wykonanie wymaga ściśle fachowych kompetencji.Innym pozytywnym aspektem związanym z regularnym aktualizowaniem firmowego bloga jest pozycjonowanie marki. Wyszukiwarka Google „chętnie konsumuje” nowe publikacje oraz znacznie lepiej promuje witryny, których treść jest systematycznie aktualizowana. Korzyści związane z lepszym pozycjonowaniem marki dzięki profesjonalnemu blogowi są jednak zdecydowanie bardziej wieloaspektowe. Blog firmowy przyczynia się bowiem do generowania ruchu pochodzącego w wyniku wpisywania w wyszukiwarkę tak zwanych fraz z „długiego ogona”. Staje się to możliwe dzięki publikowaniu specjalistycznych artykułów, które podejmują różnorodne aspekty danego zjawiska. Słowa kluczowe typu „long tail” powodują, że bloga oraz powiązane z marką witryny, zaczyna odwiedzać coraz szersze grono internautów. Jakie są dalsze skutki takich działań? Zwiększają się szanse na bardziej efektywną sprzedaż oraz budowanie wokół marki zaangażowanej społeczności.Kolejnym argumentem przemawiającym za blogiem firmowym jest możliwość zaprezentowania historii firmy w niezwykle ciekawy i barwny sposób. Aktualnie coraz popularniejszym trendem w marketingu internetowym jest storytelling, który pozwala na opowiedzenie o misji oraz idei danej firmy w nieszablonowy i sugestywny sposób, dzięki czemu przekaz na trwale zapisuje się w pamięci odbiorcy.Profesjonalny blog biznesowy ma zbawienny wpływ na rozwój firmy. Jako jeden z elementów „układanki” content marketingowej potrafi przynieść bardzo dobre rezultaty w promocji marki. Pozytywny wpływ blogowania na generowanie leadów potwierdzają także przeprowadzone przez Clickray oraz Hubspot badania. Liczba generowanych leadów wzrasta gwałtownie w przypadku firm, które aktywnie udzielają się na blogach. W przypadku częstotliwości wynoszącej przynajmniej 5 publikacji w miesiącu efekty były najlepiej widoczne. Badania te dowiodły także, że firmy, które łącznie opublikowały ponad 200 artykułów na blogach, pozyskały średnio 3,5 razy więcej leadów niż te, które opublikowały mniej niż 20 postów.Jeśli jesteś zainteresowany zwiększeniem widoczności swojej firmy w Internecie i jednocześnie chcesz zdobyć pozycję eksperta w swojej branży, na pewno wybór blogowania, jako jednego z elementów strategii marketingowej będzie trafną decyzją.