Inwestycje w nieruchomości komercyjne. Mamy 1. miejsce w CEE

Z najnowszego podsumowania autorstwa firmy doradczej JLL wynika, że w ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku na rynku nieruchomości regionu CEE finalizacji doczekały się transakcje inwestycyjne o łącznej wartości 5,47 mld euro. Zdecydowanym liderem okazał się nasz kraj, na który przypadła niemal połowa tego wolumenu (2,72 mld euro). Za nami uplasowały się Czechy z wynikiem 1,68 mld euro (30%). Zarówno nad Wisłą, jak i u naszych sąsiadów z południa, wyraźnie zaznaczyła się aktywność inwestorów azjatyckich. Wolumeny inwestycji na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji prezentowały się mniej okazale (odpowiednio 400, 338 i 350 mln euro).

„Zakładając bardzo pozytywny scenariusz, na koniec tego roku wartość umów kupna/sprzedaży nieruchomości w regionie może nawet przewyższyć rekordowe 13,23 mld euro zarejestrowane w 2018. Polska ma szansę zbliżyć się do znakomitych ubiegłorocznych wyników, a to za sprawą dużych transakcji zaplanowanych do realizacji w drugiej połowie 2019. W Czechach apetyt inwestycyjny pozostaje silny, chociaż tamtejszy rynek odczuwa skutki ograniczonej podaży obiektów typu prime. Wyniki zanotowane na Węgrzech i w Rumunii mogą się nawet potroić do końca roku, co odzwierciedla mocną kondycję rynku, szczególnie w przypadku Rumunii”, komentuje Mike Atwell, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Czechach i Europie Środkowo-Wschodniej, JLL.

Polska wciąż na czele w CEE

„Wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce wyniosła 2,72 mld euro w I półroczu i był to drugi najlepszy wynik w historii naszego rynku. W I połowie 2019 r. zawarto ok. 60 transakcji, a rynek biurowy dominował zarówno pod względem ich wartości, jak i liczby. W podziale na sektory, 1,67 mld euro przypadło na biura, 430 mln euro na nieruchomości handlowe, 374 mln euro na sektor magazynowy, 135 mln euro na hotele, 47 mln euro na sektor mieszkaniowy i 60 mln euro na pozostałe nieruchomości. Pod względem wartości transakcji kapitał azjatycki odpowiadał za ponad jedną trzecią przejęć, koncentrując się na polskich aktywach biurowych i przemysłowych. Stopy kapitalizacji utrzymywały się na stabilnym poziomie we wszystkich klasach aktywów. Spodziewamy się dalszej kompresji do końca roku, z wyłączeniem rynku nieruchomości handlowych”, komentuje Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce i Europie Środkowo – Wschodniej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Glaser - Fotolia.com Biurowiec Sektor biurowy w Polsce z historycznie najlepszym wynikiem w I półroczu.

Sektor biurowy w Polsce z historycznie najlepszym wynikiem w I półroczu

„W I połowie roku zanotowaliśmy całe spektrum transakcji biurowych, zarówno dla obiektów typu core i core+, produktów oportunistycznych oraz tzw. value add. Aktywność ta będzie kontynuowana również w II połowie roku, w której przewidujemy finalizację umów kupna/sprzedaży zarówno w Warszawie, jak i poza nią. Transakcje o łącznej wartości ponad 2 mld euro znajdują się obecnie na różnych etapach zaawansowania”, mówi Robert Sztemberg, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu JLL na Rynkach Kapitałowych.

West Station (I+II) w Warszawie sprzedane przez JV HB Reavis & PKP do singapurskiego inwestora Mapletree za ok. 190 mln euro;

przejęcie 70% udziałów w regionalnym portfolio biurowym EPP (Malta Office Park w Poznaniu, Symetris Business Park I&II w Łodzi, O3 Business Park I&II w Krakowie) przez Henderson Park;

sprzedaż Warsaw Trade Tower przez Akron do Globalworth za ok. 133 mln euro oraz

Ethos w Warszawie, zakupiony przez Credit Suisse Asset Management od Kulczyk Silverstein Properties za ok. 115 mln euro.

Stabilny sektor handlowy

„Całkowity wolumen inwestycji wyniósł na koniec lipca br. 728 mln euro dzięki zamknięciu kilku znaczących transakcji, m.in.: Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Koszalin kupionych przez ECE European Prime Shopping Centre Fund II od Atrium za 298 mln euro; czterech centrów M1 (Bytom, Częstochowa, Radom, Poznań) nabytych przez EPP od Chariot Top Group B.V. za 224 mln euro, zakupie przez Atrium European Real Estate centrum handlowego King Cross Jubilerska w Warszawie za 43 mln euro oraz kupnie przez NEINVER i Nuveen Real Estate niedawno otwartego Silesia Outlet w Gliwicach za 31,5 mln euro”, wymienia Agnieszka Kołat, Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych Nieruchomości Handlowych w Europie Środkowo – Wschodniej, JLL.

„Większość tegorocznych transakcji handlowych zamknęła się w ostatnich dwóch miesiącach i zaobserwowaliśmy wzmożoną aktywność inwestorów. Mamy nadzieję, że ten trend będzie kontynuowany i w drugiej połowie roku będziemy świadkami sprzedaży kolejnych nieruchomości handlowych”, dodaje Agnieszka Kołat.

Najlepsze półrocze na rynku inwestycji w powierzchnie magazynowo - przemysłowe

„W sektorze magazynowym w I półroczu 2019 r. zarejestrowaliśmy transakcje o wartości 374 mln euro. Stanowi to najlepszy wynik w historii polskiego rynku. Podobnie jak w segmencie biurowym, inwestorzy z Azji – szczególnie z Korei Południowej – byli również bardzo aktywni na rynku nieruchomości magazynowych i logistycznych”, informuje Robert Sztemberg.

Sektor hotelowy i mieszkaniowy rosną w siłę

Polski rynek inwestycyjny odnotował bardzo dobre wyniki w I połowie 2019 r.W badanym okresie najbardziej aktywnym pod kątem inwestycji okazał się sektor biurowy . Jest to przede wszystkim efekt transakcji, które były mocno zaawansowane już w minionym roku i udało się je ostatecznie zamknąć do końca czerwca br.Wśród największych transakcji inwestycyjnych zawartych w I połowie br. na rynku biurowym należy wymienić:W I półroczu 2019 r. odnotowano niższy wolumen transakcji handlowych (430 mln euro) w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Należy jednak podkreślić, że I półrocze 2018 r. było rekordowe, jako że wtedy została zawarta transakcja portfelowa Chariot o wartości ok. 1 miliarda EUR, która sama w sobie stanowiła ponad 50% całkowitego wyniku rynku handlowego w pierwszych sześciu miesiącach ubiegłego roku.Warto zauważyć, że wynik za pierwsze półrocze 2019 był zdominowany przez transakcje, których przedmiotem były duże projekty magazynowe zajmowane przez pojedynczych najemców. Należą do nich min. Amazon we Wrocławiu i Eurocash w Koninie przejęte przez Hines/Mirae od Blackstone za ok. 130 mln euro; centrum dystrybucyjne Zalando Lounge kupione przez Hines/IGIS AM od Hillwood za ok. 85 mln euro; oraz obiekt Castoramy w Strykowie przejęty przez Tritax od Panattoni za ok. 55 mln euro. JLL spodziewa się utrzymania zainteresowania polskim rynkiem w nadchodzących miesiącach.W I półroczu 2019 r. polski sektor hotelowy odnotował wolumen inwestycyjny w wysokości 135 mln euro, przekraczając tym samym wynik za cały rok ubiegły (119 mln euro). Do największych transakcji tego okresu należały zakup Sheraton Warsaw przez Patron Capital od Benson Elliot i Walton Street za ok. 90 mln euro.W sektorze mieszkaniowym LRC Group kupiła 175 mieszkań w Pacific Residence (Solec 24) w Warszawie za ok. 47 mln euro. Zanotowaliśmy także pierwszą na rynku polskim transakcję dotyczącą domów studenckich - spółka joint venture Kajima & Griffin Real Estate zakupiła Student Depot za prawie 60 mln euro.