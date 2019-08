Jazdę na rowerze lubimy niemal wszyscy

Jazda na rowerze to jedna z naszych ulubionych aktywności sportowych. Aż 93% Polaków przyznaje, że lubi wycieczki rowerowe, a 12% to tak zapaleni miłośnicy tego sportu, że uprawiają go nawet podczas mało sprzyjających warunków atmosferycznych.

Jazda na rowerze? Tak!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ścieżka rowerowa Jazdę na rowerze lubi zdecydowana większość Polaków

„Sezon wakacyjny sprzyja rowerowym wyprawom. Dzięki łatwemu dostępowi do sprzętu rowerowego czy miejskim wypożyczalniom, Polacy chętnie wsiadają na jednoślady. Z pewnością nie bez znaczenia jest też moda na aktywność fizyczną, a chęć dbania o planetę zachęca wielu do wyboru roweru zamiast samochodu, także podczas wizyty w nowym mieście. Osoby, które zastanawiają się, gdzie znajdują się najpiękniejsze i najciekawsze trasy rowerowe, dowiedzą się więcej na naszym blogu KAYAK MGZN”.



Polacy lubią jazdę na rowerze i nie są to wcale wyjątki, ale pokaźna część społeczeństwa. 4 na 10 z nas stwierdza, że na jednoślad wsiada zawsze, gdy pozwala na to pogoda. 12% jest tak zakochanych w dwóch kółkach, że wybiera je niezależnie od warunków atmosferycznych. 41% przyznaje z kolei, że lubi jeździć na rowerze, ale rzadko ma ku temu okazję. Niechętnych tej aktywności sportowej jest jedynie 7% ankietowanych.Biorąc pod uwagę, jak liczna jest rzesza miłośników jazdy na rowerze, nie jest zaskoczeniem, że aż 70% z nas dysponuje własnym jednośladem. Najwięcej posiadają ich mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. W tym regionie aż 89% badanych ma swój rower. Dużym odsetkiem wyróżniają się też województwa kujawsko-pomorskie, opolskie i podkarpackie. Wciąż jednak co piąty Polak nie posiada własnego jednośladu. Jednak dla chcącego nic trudnego – połowa z nich decyduje się na korzystanie z wypożyczalni miejskich. Najchętniej robią to mieszkańcy Lubelszczyzny (17%) oraz Mazowsza (15%), a najrzadziej osoby zamieszkujące tereny Podkarpacia (3%).Jeśli chodzi o najczęściej wybierane trasy rowerowe Polaków – są one po części owiane nutą tajemnicy. 29% ankietowanych przyznaje, że ma swoje prywatne, wyjątkowe miejsca. Pozostali uczestnicy badania wyznali, że chętnie odwiedzają obszary wiejskie (27%) czy miejskie parki (20%). Na wycieczkę do centrów miast decyduje się jedynie 9% ankietowanych, a niecałe 4% zapytanych Polaków przyznało, że pokonuje na nim wyłącznie swoją drogę do pracy.Aleksandra Sowa-Frąckowiak, rzecznik prasowy KAYAK.pl, komentuje: