Polskie firmy: portfel należności II kw. 2019

W II kwartale bieżącego roku na zapłatę za fakturę trzeba było czekać 4 miesiące i 6 dni. Dla porównania, w poprzednim kwartale było to "zaledwie" 3 miesiące i 24 dni. Cierpliwość przedsiębiorców wystawiana jest zatem na coraz większą próbę. Nie jest zatem zaskoczeniem, że ich nastroje nie prezentują się najlepiej. Na problemy z regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów wskazuje już niemal 9 na 10 firm – wynika z najnowszego badania Krajowego Rejestru Długów i Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych – „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”.

– Jak pokazuje najnowsze badanie „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, 89 procent firm ma problem z nieterminowym opłacaniem należności przez swoich klientów. Wydłużył się także czas oczekiwania na płatności. Co ósma niezapłacona faktura jest przeterminowana od sześciu miesięcy do roku. Jeszcze trzy miesiące temu była to co dziesiąta faktura. Coraz więcej przedsiębiorców skarży się także na wzrost skali problemów z nieterminowym opłacaniem należności od kontrahentów. Na początku roku taki problem miało 19 procent firm, obecnie mówi o tym 21,5 procent badanych przedsiębiorców, a prawie co czwarty przewiduje narastanie tego problemu w przyszłości – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Więcej niezapłaconych faktur W II kwartale 2019 roku wydłużył się średni czas oczekiwania na zapłatę ze strony kontrahentów z 3 miesięcy i 24 dni do 4 miesięcy i 6 dni.

Dobra koniunktura i brak zaufania

– Mimo dobrej koniunktury w Polsce, przedsiębiorcy spodziewają się pogorszenia terminowości spłat od klientów, a zatem spada wzajemne zaufanie. Spadek zaufania z kolei może wpłynąć na ograniczenie skali kredytowania w formie kredytu kupieckiego. Dobrym rozwiązaniem na przetrwanie tego trudnego czasu jest finansowanie faktur w ramach nowoczesnego i bezpiecznego faktoringu online – ocenia Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu NFG.

Niski koszt, ale duże obawy

– Szansą na poprawę sytuacji może się okazać ustawa antyzatorowa, mająca na celu pomoc w ograniczeniu zatorów płatniczych, a która wejdzie w życie w przyszłym roku. Do tego czasu nastroje przedsiębiorców mogą się pogarszać – podsumowuje Adam Łącki.

