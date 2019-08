Elektromobilność rozpala media

Elektromobilność to temat szeroko w naszym kraju dyskutowany, a jego popularność wzrasta proporcjonalnie do świadomości społecznej w tym zakresie. Propagatorami elektromobilności są już nie tylko koncerny motoryzacyjne, ale również samorządy, organizacje pozarządowe czy indywidualni inwestorzy.

- Do połowy 2016 roku zdecydowana większość informacji o elektromobilności wiązała się z komunikacją marek motoryzacyjnych. Plany rządowe dotyczące zrównoważonego transportu zmieniły jednak ten trend. Inicjatywy rządowe szły w parze z wielomilionowymi inwestycjami realizowanymi przez koncerny motoryzacyjne, operatorów infrastruktury ładowania, jak również inne podmioty zaangażowane w rozwój zrównoważonego transportu. W rezultacie, w kolejnych dwóch latach odnotowano ogromny wzrost publikacji poświęconych elektromobilności – komentuje wyniki raportu Tomasz Lubieniecki, ekspert ds. analizy mediów PRESS-SERVICE Monitoring Mediów.

Rekordowe wzrosty tematu elektromobilności w mediach

- Elektromobilność w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Kierowcy, wraz z postępującym upowszechnieniem tej technologii, informacjami o możliwym wsparciu, są coraz bardziej zainteresowani pojazdami napędzanymi energią elektryczną. Zmianie ulega także podejście firm do elektromobilności, które otwierają się na zerową emisję i chętnie o tym mówią. Stąd wzrost liczby publikacji. Ranking w ilościowy sposób przedstawia medialnych liderów tego obszaru, ale jest też wiele portali branżowych czy wysoko specjalistycznych, które dla promocji elektromobilności robią równie dużo i chwała im za to – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Medialni liderzy elektromobilności

Przed nami przygotowany na zlecenie PSPA (Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych) raport „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. Jego autorzy wzięli pod lupę pojawiające się w rodzimych mediach informacje na temat elektromobilności . Pochodziły one z przeszło 1 100 tytułów prasowych, 5 mln polskojęzycznych portali internetowych oraz 100 stacji radiowych i telewizyjnych.Badaniem objęto lata 2015-2018. Mamy zatem przed sobą kompleksową analizę tematów związanych z elektomobilnością, przez którą rozumieć należy całość zagadnień dotyczących napędów elektrycznych w samochodach osobowych. Opracowanie pochyla się zarówno nad informacjami odnośnie pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) oraz hybryd plug-in (PHEV).W okresie przeanalizowanym przez PRESS-SERVICE Monitoring Mediów odnotowano przeszło 133 tys. publikacji dotyczących elektromobilności.W okresie objętym analizą najczęściej o zagadnieniu elektromobilności pisały portale branżowe, zajmujące się gospodarką i przemysłem. W ich przekazach przeważał kontekst ogólny. Kolejne miejsca zajęły źródła o tematyce motoryzacyjnej, które o samochodach elektrycznych informowały z kolei najczęściej w kontekście konkretnych marek samochodowych.W analizowanym okresie wzrost liczby publikacji dotyczących elektromobilności w kontekście konkretnych marek motoryzacyjnych wyniósł 274 proc. Liczba materiałów dotyczących elektromobilności w kontekście ogólnym zwiększyła się aż o 1 881 proc.Wyraźne zainteresowanie tematem elektromobilności w latach 2015-2018 wykazywały również źródła regionalne. Tu przyrost wyniósł aż 603 proc. W roku ubiegłym najaktywniejsze były media w województwie śląskim (1 417 materiałów), mazowieckim (1 195), małopolskim (1 084) i dolnośląskim (1 007). Najrzadziej temat podejmowano w województwie lubuskim (215). Media regionalne informowały przede wszystkim o lokalnych inwestycjach w infrastrukturę dla samochodów elektrycznych, car sharingu i problemach zanieczyszczenia powietrza.Najczęściej przywoływaną w mediach marką samochodową w kontekście elektromobilności w analizowanym okresie była Tesla – 13,6 tys. publikacji. Na 2. miejscu uplasował się Volkswagen – 13,1 tys., a za nim BMW – 12,4 tys. Jednak jeśli wzięlibyśmy pod uwagę tylko miniony 2018 rok, pozycję BMW na podium zająłby Nissan. Ta marka opublikowała także najwięcej komunikatów prasowych w kontekście elektromobilności (165) - zwłaszcza na temat modelu Leaf - stanowiły one aż 35 proc. wszystkich informacji kierowanych przez nią do mediów w latach 2015-2018. Drugie miejsce pod względem częstotliwości przekazów zajęło Renault (102 informacje). Podium zamknął Volkswagen (73), w pierwszej piątce znalazły się również Audi (65) i BMW (41).Analiza tematyki komunikatów prasowych 15 najbardziej medialnych marek wykazała przewagę informacji produktowych - o modelach w ofercie lub samochodach koncepcyjnych (44 proc.). Poza opisem produktu poruszano zagadnienia technologiczne, kwestie korporacyjne oraz sportowe.