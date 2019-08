Ubezpieczenie turystyczne w oczach Polaków

Świadomość ubezpieczeniowa Polaków rośnie z roku na rok. Dziś już coraz mniej osób decyduje się na zagraniczne wakacje bez wykupienia dodatkowej polisy, która chroni kieszeń na wypadek zachorowań czy innych nieszczęśliwych zdarzeń. Jak prezentują się zwyczaje i nawyki Polaków w zakresie korzystania z polis turystycznych? Odpowiedzi na to pytanie udziela lipcowe badanie przeprowadzone przez Intelligence Team, zespół badaczy Havas Media Group.

– Analizując wyniki trzech fal badania Meaningful Brands obserwujemy, że Polacy stają się coraz bardziej dojrzałymi konsumentami ceniącymi swój komfort i pozytywne doświadczenia. Z drugiej strony wszystkie statystyki pokazują, że Polacy podróżują coraz częściej, a co za tym idzie są coraz bardziej świadomi zagrożeń, które mogą się wydarzyć na wakacjach. Dlatego nie dziwi fakt, że ponad jedna trzecia Polaków deklaruje częstsze kupowanie ubezpieczeń dziś, niż w przeszłości – komentuje Alicja Cybulska, Chief Strategy Officer w Havas Media Group.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kiedy jesteśmy bardziej skłonni wykupić ubezpieczenie? Polacy są bardziej skłonni ubezpieczyć się, gdy ryzyko wystąpienia zagrażającej ich życiu sytuacji jest wysokie. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ankieta zrealizowana w lipcu br. przez zespół badań Havas Media Group potwierdza, że ubezpieczenie turystyczne cieszy się wśród Polaków całkiem sporą popularnością. Okazuje się bowiem, że na jego zakup decyduje się już większość polskich turystów. Przeszło połowa ankietowanych deklaruje kupno polisy przy okazji zagranicznych wakacji, niemal co trzeci (29,3%) decyduje się na nią przy każdym wyjeździe, a nieco ponad 24% - wykupuje ją na niektóre wycieczki. Przeciwnikami kupna podróżnego ubezpieczenia jest około 16% badanych.Jeśli porównać obecną częstotliwość kupowania ubezpieczeń do zachowań, które towarzyszyły nam w tym zakresie w przeszłości, to w większości przypadków nie widać dużych zmian. Ponad połowa osób inwestujących w ubezpieczenia stwierdziła, że korzysta dziś z nich tak samo często, jak w przeszłości. Niewiele mniejsza, choć wciąż pokaźna grupa (34,3%) deklaruje, iż wykupuje ubezpieczenia zdecydowanie częściej, niż kiedyś.Widoczna jest również w obecnych czasach wysoka świadomość w temacie ubezpieczeń na czas podróży. Polacy, zapytani o korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego podczas wyjazdów, w dużej części (41,1%) przyznali, iż z tej karty korzystają, a do tego nie rezygnują z ubezpieczania się w dodatkowy sposób u prywatnych ubezpieczycieli. Blisko jedna czwarta (23,6%), osób wyjeżdżających do krajów zagranicznych na czas wakacji korzysta tylko z karty EKUZ, a około 18% podczas wyjazdu wykupione ma jedynie ubezpieczenie turystyczne , bez wcześniej wspomnianej karty.W kwestii okoliczności towarzyszących wyjazdom wakacyjnym, Polacy są bardziej skłonni ubezpieczyć się, gdy ryzyko wystąpienia zagrażającej ich życiu sytuacji jest wysokie. Najchętniej wybieranymi przed badanych odpowiedziami w tym temacie było wykupowanie ubezpieczenia turystycznego w przypadku wyjazdu do potencjalnie niebezpiecznych krajów bądź regionów, aktywny wypoczynek – taki, jak chodzenie po górach, żegluga lub wyjazd na narty oraz wyjazd związany z uprawianiem sportów ekstremalnych.Zapytani o powód kupowania ubezpieczenia turystycznego, ankietowani najczęściej deklarowali, że robią to z uwagi na obawę przed wypadkami losowymi i dlatego, że nie chcą ponosić wysokich kosztów ewentualnego leczenia. Polacy ubezpieczają się również, gdyż wyjeżdżają na wakacje w miejsca, w których może się to przydać.Najczęściej wybierane powody niewykupywania ubezpieczenia turystycznego związane są między innymi z kwestią finansową. Polacy uważają, że ubezpieczenia są zbyt drogie i szkoda im na nie pieniędzy. Niechęć do ubezpieczeń podróżnych wynika również często z krótkiego okresu trwania zagranicznego wypoczynku.Ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas wyjazdu nie jest popularną praktyką wśród Polaków – jedynie 13% ankietowanych opowiedziało, iż korzysta z takiego ubezpieczenia.Wśród najpopularniejszych firm oferujących ubezpieczenia turystyczne znalazły się: ze zdecydowaną przewagą PZU (58,2%), Warta (27,9%), AXA (21,5%) oraz Allianz (19,4%).W przypadku ogólnego nastawienia do ubezpieczeń turystycznych wśród Polaków, kwestia pozostaje raczej bezsporna. Większość ankietowanych uważa, że warto inwestować w ubezpieczenia podróżne, lecz chętniej wybrałaby podstawowy pakiet, zawierający ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, niż uzupełniony o dodatkowe opcje, takie jak na przykład ochrona bagażu. Ponadto, korzystanie z ubezpieczenia podróżnego jest według nas zależne od tego, gdzie i w jakim celu podróżujemy.Wyniki badania wskazują, że Polacy w większości przezornie podchodzą do wakacyjnych wyjazdów. Wykupują co prawda dodatkowe ubezpieczenia turystyczne, lecz starają się raczej oszczędzać na oferowanych przez firmy pakietach. Panuje wśród nas silna obawa przed nieprzewidzianymi, przykrymi wypadkami, prowadzącymi do mocnego uszczuplenia wakacyjnych funduszy.