Przemysł chemiczny i farmaceutyczny czekają gorsze czasy?

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny muszą przygotować się na trudniejsze czasy. Problemów przysporzyć może m.in. pikujące zapotrzebowanie na produkty chemiczne w branży automotive, regulacje dotyczące ochrony środowiska, a także spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego - czytamy w opracowanym przez Atradius raporcie Market Monitor. Zagrożeniem może okazać się również dalsza eskalacja konfliktu handlowego na linii Waszyngton-Pekin.

- Sektor odczuje również poważne wyzwania, które w najbliższych latach czekają branżę motoryzacyjną, kluczowego odbiorcę przemysłu chemicznego. Z kolei podsektor tworzyw sztucznych musi liczyć się ze zwiększonym ryzykiem związanym z obostrzeniami dotyczącymi używania plastikowych produktów codziennego użytku. Dodatkowo eskalacja wojny handlowej między Chinami, największym konsumentem chemikaliów na świecie, a USA, coraz ważniejszym ich eksporterem, zaszkodziłaby globalnym cenom chemikaliów i negatywnie wpłynęła na popyt ze strony kluczowych rynków końcowych. – podkreśla Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor ds. oceny ryzyka w Atradius.

Chiny nadal z bezpieczną pozycją

Potencjalne ryzyko w Stanach Zjednoczonych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay Leki Przemysł farmaceutyczny jest mocno uzależniony od globalnej sytuacji gospodarczej.

Wpływ czynników zewnętrznych na sytuację w Niemczech

Działalność w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym ma charakter cykliczny i jest silnie powiązana ze światową sytuacją gospodarczą. Eksperci Atradius przewidują, że niepewność widoczna dziś w handlu międzynarodowym może negatywnie wpłynąć na te branże, które dotychczas mogły cieszyć się zadowalającymi wynikami. Atradius.Przemysł chemiczny w Chinach wkroczył wprawdzie na ścieżkę niższego wzrostu, ale nadal nie można odmówić mu dynamiki - – tempo zwiększania się tamtejszego PKB oraz popytu na chemikalia przewyższa ciągle średnią światową. W minionym roku zysk netto w branży sięgnął 30 proc. Prognozy wskazują jednak, że w kolejnych miesiącach marże zysku przedsiębiorstw chemicznych ulegną pogorszeniu. Będzie to spowodowane większą zmiennością cen ropy naftowej i wzrostem cen towarów importowanych z USA i innych krajów. Analitycy Atradius wystawiają neutralną ocenę chińskiemu sektorowi chemicznemu i zwracają uwagę na wydajność biznesową przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych, która pozostaje stabilna, a ponadto wykorzystują one zaawansowaną technologię, aby produkować towary o coraz wyższej jakości.Amerykański przemysł chemiczny ma stabilną sytuację głównie dzięki korzystaniu z dostaw energii i surowców na korzystnych warunkach. Eksperci szacują, że wielkość produkcji chemicznej (z wyłączeniem farmaceutyków) w 2019 roku wzrośnie o 3,6 proc., a następnie zmaleje do 3,1 proc. w 2020 i 2,2 proc. w 2021. Z kolei sektor farmaceutyczny w Stanach Zjednoczonych odnotuje wzrost wartości dodanej zarówno w 2019 roku, jak i w 2020. Stały wzrost produkcji i sprzedaży powinien utrzymać się dzięki gwałtownemu wzrostu popytu na środku farmaceutyczne (starzejące się pokolenie baby boomer). Ocena sektora chemicznego i farmaceutycznego w USA pozostaje pozytywna.Niemiecki przemysł chemiczny (w tym farmaceutyczny) jest największy w Europie i czwarty co do wielkości na świecie. Aż 90 proc. firm sektora stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 500 pracowników. Według niemieckiego stowarzyszenia chemicznego VCI w 2018 roku produkcja z wyłączeniem produktów farmaceutycznych spadła o 2,2 proc., a obroty zmalały o 3,8 proc. Zgodnie z prognozami w 2019 roku produkcja obniży się o 4 proc., a obroty o 3 proc. Jest to skutek niższego wzrostu gospodarczego w Europie i mniejszego popytu ze strony kluczowych branż nabywczych (np. przemysłu motoryzacyjnego). Ponadto na niemiecki przemysł wpływają spór handlowy między Chinami a USA oraz rosnąca konkurencja z rynków azjatyckich. Niemiecka branża chemiczna i farmaceutyczna cechują się solidnym kapitałem własnym, wypłacalnością i płynnością jednak ze względu na trudniejsze otoczenie rynkowe obniżono prognozę wyników sektora z „doskonałych” na „dobre”.