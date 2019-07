Przemysł motoryzacyjny: koszty rosną, optymizm maleje

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wypowiedziało wojnę zatorom płatniczym, które stanowią dziś jedną z najczęściej wskazywanych przez przedsiębiorców barier działalności i rozwoju. Projekt przepisów przeszedł już przez Sejm. A co o opóźnieniach w płatnościach mówią przedstawiciele rynku i przemysłu motoryzacyjnego? Jak oceniają I połowę br.? Czy dostrzegają spadek obrotów i spowolnienie? Odpowiedzi na te pytania przynosi najnowszy barometr opracowany przez SDCM i Frost & Sullivan.

Obecne wyniki nie są złe. Jednak prognozy na przyszłość nie są jednocześnie tak optymistyczne jak były dotychczas. W rozmowach z producentami części motoryzacyjnych można usłyszeć, że 2019 r. może już nie być tak dobry jak lata ubiegłe. Globalne osłabienie koniunktury obniżające tempo wzrostu gospodarczego, obawy związane z niepewnością skutków Brexitu czy spory handlowe powoli odbijają się na przemyśle motoryzacyjnym. Nie tylko zresztą na nim. Według danych GUS produkcja przemysłowa w Polsce w czerwcu 2019 r. spadła rok do roku o 2,7%, co jest najgorszym wynikiem od ponad dwóch lat. Czy możemy zatem mówić, że są to sygnały nadchodzącego kryzysu? Pewnie nie, ale widać, że będzie trudniej osiągnąć zakładane dotychczas wyniki - mówi Alfred Franke, Prezes SDCM.

Motoryzacja to system naczyń połączonych. Nic więc dziwnego, że brak optymizmu widać nie tylko u producentów pojazdów, części i komponentów , ale też wśród ich dystrybutorów. Oczywiście prognozowane w barometrze niewielkie spadki przewiduje jedynie jedna piąta dystrybutorów, ale patrząc szerzej na to co dzieje się w gospodarce można mieć lekkie obawy co do kolejnych kwartałów. Branża motoryzacyjna nie funkcjonuje w oderwaniu od uwarunkowań gospodarczych. Dla jej przyszłych wyników istotne będzie nie tylko uregulowanie sytuacji po ewentualnym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej czy też sytuacja u naszych sąsiadów, w szczególności naszych głównych odbiorców towarów eksportowych, ale także wojny handlowe oraz nawet zmiany społeczne - mówi Ivan Kondratenko, konsultant z firmy Frost & Sullivan.

W dzisiejszych realiach gospodarczych ocena ryzyka współpracy z danym podmiotem jest jak najbardziej uzasadniona. Dystrybutorzy obserwują przypadki „uciekania” zadłużonych u nich warsztatów do konkurencji. Nie jest to proceder nagminny, ale zjawisko z którym jednak muszą się mierzyć dystrybutorzy - dodaje Alfred Franke.

Wprawdzie zgodnie z definicją ustawodawcy zatory płatnicze dotyczą sytuacji, w której z płatnościami zalegają duże firmy, a małe są ich wierzycielami, to jednak w motoryzacji problem ten najwyraźniej dwustronny. Można byłoby się spodziewać, że mając do wyboru szeroką ofertę konkurujących ze sobą dystrybutorów, warsztaty nie zawahają się wykorzystać swojej pozycji. Jednak wyniki badania wskazują, że większość z nich swoją moralność płatniczą określa jako dobrą. 3/4 z nich deklaruje,że nigdy lub rzadko opóźnia płatności wobec dostawców. 13% respondentów zdarza się to niestety często.77% respondentów wskazało, że dystrybutorzy nigdy nie prosili ich o przesłanie danych finansowych przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania współpracy. Jednak powód ku temu może być zgoła inny. Mianowicie obecność na rynku wielu silnie konkurujących ze sobą dystrybutorów prowadzi do tego, że ryzykują oni, by tylko pozyskać i utrzymać klienta.Być może takie ryzyko jest uzasadnione, gdyż jak pokazuje badanie 60% warsztatów, które wzięło udział w badaniu i tak nie byłoby gotowych udostępnić dystrybutorowi swoich danych finansowych. W świetle tego, prośba o dane wystosowana przez dostawcę w przypadku tych warsztatów mogłaby jedynie popsuć relacje.Produkcja części w Polsce jest od wielu lat lokomotywą całej motoryzacji. Producenci części notują rok do roku w zasadzie same wzrosty. Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak sygnały mogące świadczyć o spowolnieniu gospodarki. Odczuwa je już nasz zachodni sąsiad, będący największym partnerem handlowym Polski. Tylko do Niemiec trafia aż 42% polskiego eksportu części motoryzacyjnych Barometr SDCM wykazuje co prawda wzrost przychodów u 52% badanych producentów w pierwszym półroczu br. w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak już prognozy co do zmiany przychodów w drugim półroczu nie są tak optymistyczne. Jedynie niespełna jedna trzecia respondentów (32%) przyznała, że spodziewa się wzrostu przychodów. Lekkie spowolnienie widać także w sferze zatrudnienia – zanotowaliśmy spadek u 29% badanych. Nikogo już nie dziwi wzrost kosztów, który zarejestrowało aż 87% producentów części biorących udział w badaniu.W raporcie SDCM oraz Frost & Sullivan producentów części zapytano także o problemy z zatorami płatniczymi w relacji z klientami (czytaj: z dystrybutorami). Dla 77% respondentów nie stanowią one problemu. Wynika więc z tego, że według badanych większość dystrybutorów jest wiarygodnymi płatnikami. Co prawda 71% producentów wskazuje, że spotyka się z płatnościami przeterminowanymi do 30 dni. Ale miejmy na uwadze, że mogą to być także płatności spóźnione tylko o kilka dni.Spadek optymizmu widać również wśród dystrybutorów. Wzrost przychodów w I półroczu 2019 r. w porównaniu do ubiegłego roku zanotowało 90% badanych, z czego wzrost od 10 do 20%, aż 39% respondentów. Taki wzrost w III kwartale w porównaniu do drugiego prognozuje już tylko jedna czwarta respondentów. Co gorsza również blisko jedna czwarta z nich spodziewa się, a wręcz obawia się, spadków w kolejnym kwartale.Mniejszy optymizm dystrybutorów co do przyszłych przychodów nie wpływa na poziom ich zaufania do głównych klientów, tj. warsztatów motoryzacyjnych. Jak wynika z badania, aż trzy czwarte warsztatów nie spotkało się z prośbami dystrybutorów o przesłanie danych finansowych przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania współpracy.Nie oznacza to jednak, że dystrybutorzy bezrefleksyjnie dostarczają części każdemu kto je zamówi. Korzystają oni z innych sposobów oceny zdolności finansowej kontrahentów posiłkując się danymi z wywiadowni gospodarczych, bazami danych typu KRD czy BIG, a także starą metodą jaką jest poczta pantoflowa i kontakty osobiste.