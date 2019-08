Ukraińcy chcą prostej pracy

Pracownicy z Ukrainy w Polsce liczą przede wszystkim na to że praca, którą podejmą w Polsce będzie prosta. Taką deklarację składa niemal co drugi z nich. Najbardziej interesujące są dla nich etaty oferowane przez fabryki, magazyny i zakłady produkcyjne. W kręgi ich zainteresowań znajduje się również zatrudnienie przy taśmie produkcyjnej, sortowaniu, ochronie osób i mienia, a także przy obsłudze serwisowej.

Magazyn, inżynieria, przemysł, logistyka



– Popularność prostej pracy wśród Ukraińców wynika z kilku czynników. Przede wszystkim liczba ofert dotyczących rekrutacji na stanowiska niewymagające dodatkowych kwalifikacji jest bardzo duża, a to siłą rzeczy przekłada się też na wysoką liczbę zainteresowanych nimi kandydatów. Co więcej, taką pracę można dostać szybciej i łatwiej – liczy się przede wszystkim chęć podjęcia zatrudnienia oraz zaangażowanie – mówi Cezary Maciołek, Wiceprezes Grupy Progres. ­– Z naszych doświadczeń wynika, że obywatele Ukrainy pierwszą, prostą pracę traktują często jako chwilowe zajęcie, które umożliwi im start w Polsce. Po przyjeździe do naszego kraju robią rekonesans, weryfikują oferty pracy i jeśli uznają, że obecne zajęcie im nie odpowiada podejmują dalsze decyzje np. szukają nowego pracodawcy oraz bardziej wykwalifikowanych stanowisk – podkreśla Cezary Maciołek.



Mało popularna sprzedaż, prace biurowe, branża medyczna

– Niskie zainteresowanie pracą w sektorze sprzedaży, administracji czy branży medycznej, które wykazują obywatele Ukrainy może wynikać m.in. z nadal istniejącej bariery językowej. Na stanowiskach wymagających np. ciągłego kontaktu z klientem niezbędna jest przynajmniej dobra znajomość języka polskiego. Niestety wielu cudzoziemców z Ukrainy zna jedynie jego podstawy i nawet jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje nie może podjąć pracy na stanowiskach, w których komunikacja w języku polskim jest podstawowym wymogiem – zaznacza Cezary Maciołek. – Potwierdzają to wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Gdańskiego Urzędu Pracy - ponad 67 proc. Ukraińców zadeklarowało, że nie zna języka polskiego. Niemal 30 proc. zna go w stopniu umożliwiającym komunikację, a jedynie 3 proc. posługuje się nim biegle – podsumowuje Cezary Maciołek.



Ukraińcy, którzy decydują się na przyjazd do naszego kraju robią to przede wszystkim ze względów zarobkowych - z badane zrealizowanego na zlecenie Gdańskiego Urzędu Pracy przez Pracodawców Pomorza oraz Grupę Progres wynika, że taki właśnie cel przyświeca aż 94 proc. badanych.Okazuje się również, że pracowników z Ukrainy interesują przede wszystkim proste prace, które nie wymagałyby od nich kwalifikacji uniemożliwiających jej podjęcie. Nie jest zatem zaskoczeniem, że co drugi z nich szuka zatrudnienia głównie w branży produkcyjnej, magazynowej i technicznej.Prawie 18 proc. przebadanych pracowników z Ukrainy szuka pracy w sektorze budowlanym i przemysłowym w takich zawodach jak: blacharz, monter, operator maszyn i koparek, wózków widłowych, obrabiarek CNC, spawacz, ślusarz, mechanik samochodowy. 11 proc. badanych szuka pracy inżynieryjnej - informatyka, grafika komputerowa, tworzenie stron www oraz telekomunikacja.Zainteresowaniem wśród respondentów cieszą się też zawody związane z transportem i logistyką. Prawie 9 proc. badanych szuka w Polsce pracy jako kierowca (kat. C+E), dostawca lub spedytor. Na kolejnym miejscu (ponad 5 proc. badanych) znajdują się prace w branży hotelarskiej i gastronomicznej tj. recepcjoniści, pokojówki, personel pomocniczy, kucharze, kelnerzy, pomoce kuchenne oraz obsługa cateringowa.Małym zainteresowaniem wśród pracowników z Ukrainy cieszą się stanowiska pracy w sektorze sprzedaży. Niecałe 5 proc. szuka w Polsce ofert zatrudnienia jako sprzedawca usług bankowych i ubezpieczeniowych, pracownik sieci sklepów i obsługi klienta oraz kasjer. Najmniej ankietowanych pracowników ze Wschodu poszukuje prac biurowych w administracji czy banku (ponad 1 proc.), a jedyne 0,5 proc. badanych chce zarabiać w branży medycznej jako stomatolog, pielęgniarka czy opiekun osób starszych.