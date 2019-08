Wakacje w Polsce i najlepiej z rodziną

Wakacje 2019 nie tylko stały się faktem, ale osiągnęły już swój półmetek. Jakie plany na ten okres mają Polacy? Z badania „Wymarzony urlop Polaków” zrealizowanego dla Wonga Polska przez firmę badawczą Kantar wynika, że wolny czas najchętniej spędzamy w Polsce i w towarzystwie najbliższych.

Długość urlopu - jak długo odpoczywać dla zdrowia?

- Przez lata psychologowie radzili, żeby brać jak najdłuższy urlop raz w roku. Trzytygodniowy odpoczynek miał zagwarantować, że zapanujemy nad stresem i wrócimy do pracy faktycznie wypoczęci. Dłuższa przerwa miała nam też zapewnić odbudowę nadwyrężonej rutyną kreatywności. Obecnie zalecenia psychologów są dokładnie odwrotne. Korzystniej dla zdrowia jest zrobić przerwę od pracy 3-4 razy w roku na przykład na tydzień – mówi Katarzyna Rudzka-Kowalska, Dyrektor Departamentu Personalnego w Wonga Polska.

W rytm szkoły - czy wolne dwa razy w roku to nie za mało?

- Polacy są przyzwyczajeni, by wykorzystywać urlop w rytm wolnego czasu dzieci. Szkoła wyznacza nam terminy, w których możemy pojechać na wakacje. Tymczasem w krajach europejskich bardziej popularny jest system czterech przerw od szkoły. Jesienny oddech przydałyby się nie tylko polskim dzieciom, które uczą się bez chwili wytchnienia od września do końca grudnia. Grafik, który przewiduje cztery wakacyjne wyjazdy w ciągu roku, byłby korzystny także dla rodziców – mówi Katarzyna Rudzka-Kowalska z Wonga Polska.

Wymarzone wakacje: gdzie i z kim?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay Wakacje Co trzeci z badanych na wakacje wybiera się za granicę

Lwia część badanych (8 na 10) preferuje wakacje poza miejscem zamieszkania. Zaledwie co piątemu ankietowanemu wypoczynek marzeń kojarzy się z pozostaniem w domowych pieleszach. Jeżeli decydujemy się jednak na wyjazd, to spędzamy go najczęściej (46 proc. wskazań) na nadrabianiu towarzyskich zaległości, spotykając się z rodziną i znajomymi.45 proc. badanych przyznaje, że podczas wakacji w domu chciałby najzwyczajniej odpocząć. 30 proc. musi w tym czasie załatwić sprawy, z którymi nie udało mu się uporać w ciągu roku. Chodzi tu m.in. o remonty, sprawy urzędowe czy wizyty lekarskie.Nie każdy może sobie pozwolić na dwutygodniowy wyjazd. Ile powinien trwać idealny urlop , by wypocząć fizycznie i psychicznie?Preferencje Polaków nie do końca są zgodne z sugestiami psychologów. Według 2/3 respondentów dobry wypoczynek to taki, który trwa powyżej 10 dni. 34 proc. badanych wskazało, że wystarczy im 5-10 dni odpoczynku.Tymczasem wystarczy tylko kilka wolnych dni połączonych z weekendem, by zregenerować siły i wyregulować czas snu. Dzięki temu obniżymy poziom stresu, który negatywnie rzutuje na nasze twórcze możliwości. Oprócz długości wakacji, na zdrowie wpływa także częstotliwość odpoczynku.Dla blisko połowy Polaków dwa urlopy w ciągu roku to wymarzona liczba. Jednak co trzecia osoba chciałaby brać wolne jeszcze częściej. Badania wykazują, że przyzwyczajenie Polaków do dwóch wypoczynków w roku – letniego i zimowego – jest silne. Aż 45 proc. respondentów wskazuje, że odpoczynek dwa razy w roku będzie wystarczający.Znacznie lepsze dla naszego zdrowia jest częstsze oderwanie się od pracy. Dzięki nawet krótkiej odskoczni od codzienności obniżymy poziom hormonów stresu. Długotrwały brak odpoczynku wpływa na długość życia i zwiększa ryzyko zawału serca.Jesteśmy wakacyjnymi patriotami. Polacy w pierwszej kolejności wybraliby odpoczynek w Polsce . Aż 42 proc. badanych wskazało nasz kraj jako preferowane miejsce spędzenia urlopu. Naszym drugim wyborem kierunku wyjazdu jest Europa. Ponad 1/3 z nas chce wyjechać do innego niż Polska państwa europejskiego. Spośród wszystkich pozostałych kontynentów w sercach Polaków wygrywa Azja. Prawie 10 proc. z nas marzy o wakacyjnym wyjeździe na Daleki Wschód.Z badań wynika, że jesteśmy rodzinni i towarzyscy. Aż 75 proc. Polaków chce spędzić urlop z rodziną. Co piąty badany w wakacje chce wybrać towarzystwo znajomych. Tylko 5 proc. Polaków woli zaplanować samotny wypad.