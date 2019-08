Remont mieszkania. Co nas stresuje podczas wyboru fachowca?

Remont mieszkania, a nawet konieczność przeprowadzenia drobnych napraw to kwestie, które okazują się być dla Polaków źródłem stresu. Potwierdza to aż 2 na 3 respondentów badania zrealizowanego przez serwis Fixly.pl. Co przyprawia nas o największy ból głowy? Okazuje się, że nerwy towarzyszą nam już nawet na etapie wyboru fachowca.

Stres związany z wizją remontu mieszkania związany jest z nawarstwianiem się kilku spraw, w tym m.in. konieczności znalezienia odpowiedniego fachowca lub ekipy. I to właśnie brak zaufanych wykonawców jest jednym z trzech najczęściej wskazywanych powodów, dla których decydujemy się na odłożenie prac.Stresogenność remontu potwierdza także raport także raport GFK - “Polacy a stres”, który dowodzi, że prace remontowe to jedna z pięciu najbardziej stresujących sytuacji w życiu. Wymieniane są one obok problemów finansowych, choroby członka rodziny, choroby dziecka oraz kwestii związanych z zarządzaniem budżetem domowym Jak dowodzi badanie zrealizowane przez Kantar Polska dla Fixly, przy wyborze fachowca najbardziej stresująca jest kwestia weryfikacji jego kompetencji. Aż 65 proc. respondentów uznało to za czynnik wywołujący u nich silny stres. Dla 63 proc. osób trudnym zadaniem jest również nadzór nad realizacją usługi, a dla 62 proc. badanych odbiór wykonanej pracy. U większości z nas (61 proc.) napięcie pojawia się również, gdy dochodzi do ustalania kwestii finansowych i negocjacji z fachowcem. Niełatwe jest także samo znalezienie odpowiedniego wykonawcy do realizacji usługi, na co wskazuje 54 proc. badanych.Wiemy, co nas stresuje przy wyborze fachowca. Czym zatem kierujemy się, gdy przychodzi moment na wybranie wykonawcy?Najbardziej cenionymi cechami fachowca jest doświadczenie (17,8 proc.) oraz dokładność przy pracy (17,1 proc.). Prace remontowe i naprawy chcemy również powierzać sprawdzonym wykonawcom. Na kwestię wiarygodności zwraca uwagę 14,1 proc. osób. Duże znaczenie odgrywa także terminowość. Przedłużające się remonty to niestety zmora dla wielu inwestorów, dlatego dotrzymywanie ustalonych terminów przez wykonawcę jest niezwykle istotne. Dopiero na piątym miejscu znalazł się koszt usługi, na który zwraca uwagę 10,8 proc. osób.Znalezienie odpowiedniego fachowca do remontu czy innego rodzaju prac domowych z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Na rynku cenieni są doświadczeni specjaliści, rzetelnie i terminowo wykonujący swoją pracę, a do tego wiarygodni. To znacznie ważniejsze niż koszty, które trzeba będzie ponieść za realizację usługi. Fachowcy z prawdziwego zdarzenia, mogący pochwalić się długim stażem w zawodzie i poleceniami swoich klientów już teraz są rozchwytywani, a wszystko wskazuje na to, że zleceń dla takich wykonawców w najbliższym czasie nie zabraknie.