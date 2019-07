Firma Zebra wprowadza na rynek ultrawytrzymały, elastyczny tablet z systemem Android, który powstał z myślą o pracownikach obsługujących klientów w trudnych warunkach.

Wytrzymały tablet Zebra L10 Wytrzymały tablet Zebra L10 z systemem Android powstał z myślą o pracownikach obsługujących klientów w trudnych warunkach.

Tablet L10 z systemem Android uzupełnia ofertę dedykowaną biznesowi i administracji. Pomimo wytrzymałej konstrukcji tablet jest lekki i przenośny. Wyposażono go w duży 10,1-calowy ekran. Jest odporny na upadki z wysokości dwóch metrów. Stopień ochrony IP65 oznacza, że urządzenie jest pyło- i wodoodporne.Tablet został wyposażony w system operacyjny Android 8.1 (Oreo™) oraz pakiet Mobility DNA firmy Zebra, obejmujący narzędzia do tworzenia aplikacji dla użytkowników końcowych oraz rozwiązania upraszczające zarządzanie, poprawiające bezpieczeństwo i ułatwiające migrację ze starszych urządzeń. Wszystkie komputery mobilne i tablety gwarantują kompatybilność z co najmniej dwoma poprzednimi wersjami systemu Android, a także wsparcie rozwiązania LifeGuardTM, które przedłuża okres eksploatacji urządzeń z Androidem od trzech do pięciu lat. Klienci mogą liczyć na wsparcie techniczne oraz regularne aktualizacje zabezpieczeń przedłużające żywotność urządzeń.Tablet L10 posiada baterię, która pozwala mu na nieprzerwaną pracę przez cały dzień roboczy bez konieczności ładowania. Urządzenie jest również wyposażone w nowoczesny procesor gwarantujący szybkie działanie aplikacji oraz moduły łączności Wi-Fi, Bluetooth, sieci komórkowych, GPS i NFC. Model XPAD obejmuje opcjonalny zintegrowany skaner kodów kreskowych firmy Zebra.Rodzina tabletów L10 obejmuje modele XPAD, XBOOK 2 in 1 i XSLATE. XBOOK 2 in 1 jest wyposażony w wytrzymałą, w pełni funkcjonalną klawiaturę, dzięki czemu może z powodzeniem zastąpić laptopa. Zintegrowany uchwyt modelu XPAD ułatwia przenoszenie urządzenia pracownikom spędzającym cały dzień w terenie. XSLATE z kolei to najmniejsze i najlżejsze urządzenie z tej linii, najbardziej przypominające tradycyjny tablet.