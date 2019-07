Dress code w pracy. Wolimy garnitur czy trampki?

Pracodawca ma prawo wymagać, aby jego podwładni nosili określony strój służbowy. Zasady dotyczące firmowego dress code'u mogą wynikać z regulaminu pracy, wewnętrznej instrukcji czy postanowień umowy o pracę. Jak jednak wynika z badania zrealizowanego przez Pracuj.pl, 7 na 10 badanych Polaków wolałoby, aby w firmie obowiązywał, przy zachowaniu odpowiednich granic, swobodny styl ubierania. Jak ta postawa przekłada się na codzienność w pracy? Odpowiedzi na to pytanie udziela kolejny materiał z serii „Zawodowy styl życia”.

W skrócie:

Większość polskich pracowników ocenia dress code pozytywnie.

Wymogi odnośnie określonego dress code'u przeważnie nie decydują o stosunku do rekrutacji i nie wywierają wpływu na chęć pracy w danej firmie.

Przeszło połowa respondentów przyznaje, że panującą w ich pracy swobodę ubioru można określić jako umiarkowaną.

Dress code najczęściej przywodzi na myśl duże i specjalistyczne firmy.

Specjaliści od mody uważają, że w pracy swoboda ubioru powinna być nieco ograniczona.

Dress code – nie taki straszny

Dress code – czyli co?

Poluzowanie zasad ubioru widać zwłaszcza w pewnych branżach, które dotychczas były uważane za dość konserwatywne w tej kwestii. Przykładem jest chociażby branża telekomunikacyjna. Jeszcze kilka lat temu pracownicy salonów sprzedaży i biur obsługi klienta musieli nosić garnitur, koszulę i krawat, a dzisiaj większość telekomów daje tym pracownikom firmowy t-shirt z logotypem. Taki strój ma budować bliższą relację pomiędzy doradcą, a przeciętnym “Kowalskim”, który jednak rzadko chodzi w garniturze. Drugi powód rozluźnienia etykiety ubioru to odzwierciedlenie tego, jak zmienia się moda w ostatnich dekadach. Staje się mniej konserwatywna, mocno czerpie inspiracje ze sportu, ze stylu ulicy. To widać także w kolekcjach marek, których podstawowym produktem jeszcze kilkanaście lat temu był garnitur. Dziś staje się on strojem na wyjątkowe okazje. Codzienny strój do pracy trudno za taki uznać. Trzecim powodem jest obecna pozycja pracownika na rynku pracy, który w coraz większym stopniu dyktuje warunki. Pracodawcy, chcąc go zatrzymać lub pozyskać, muszą ulegać pewnym naciskom. Niektórych pracowników zniechęca firmowy dress code, bywa więc tak, że w tej kwestii pracodawcy odpuszczają

– mówi Michał Kędziora, autor bloga Mr Vintage.



Nie tylko szata zdobi… pracodawcę

Niegdyś praca w biurze nieraz wiązała się ze ściśle normowanymi zasadami, podstawowym strojem w wielu biurach był garnitur dla panów, oraz garsonka dla pań. Przez lata uległo to przeobrażeniu. Oczywiście, nadal cześć zawodów obowiązuje sztywny dress code. Jednak większość z nas może pozwolić sobie na nieco mniej formalny, lżejszy ubiór, szczególnie jeśli wykonujemy zawód kreatywny. Strój formalny coraz częściej staje się elementem konwencji spotkań biznesowych czy oficjalnych wydarzeń, niż całej pracy - mówi Konstancja Zyzik, Manager ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Umiejętności w Grupie Pracuj.



Pamiętajmy o tym, że ubiór w dużym stopniu buduje tzw. pierwsze wrażenie, co ma szczególnie duże znaczenie u pracowników mających ciągły kontakt z klientami. Wizerunek pracownika to także wizerunek firmy, dlatego powinien być on spójny z jej wartościami. Jeśli dana firma chce być utożsamiana z profesjonalizmem i usługami z wysokiej półki, to wówczas wskazany będzie ciemny garnitur, jasna koszula, skórzane półbuty. Z kolei jeśli jest to branża kreatywna, to wówczas można sobie pozwolić na większą swobodę, bo to także będzie pokazywać wartości firmy. Trzeba zatem dostosować się strojem do sytuacji, branży i stanowiska

– mówi Michał Kędziora.

Gdzie krawat, a gdzie trampki

W stronę różnorodności

Bez wątpienia przykład idzie od prezesów i przedstawicieli wielkich zagranicznych firm, takich jak Facebook, Amazon czy Apple. Kilka lat temu styl ubioru Steve Jobsa – jeansy, czarny golf i buty New Balance - przyczynił się do powstania stylu normcore, jako manifestacji autentyczności i tego, że najważniejsze jest to, co w głowie. Z drugiej strony wciąż wiele organizacji stawia na bardziej klasyczny strój. Powinniśmy brać to pod uwagę zarówno wybierając pracodawcę, jak i naszą garderobę, rozpoczynając dzień pracy – podsumowuje Konstancja Zyzik.

Wprawdzie sformalizowany strój, garnitur, długie spodnie i rękawy mogą kojarzyć się - zwłaszcza w upalne dni - z pewnym dyskomfortem, to jednak okazuje się, że aż 55% polskich pracowników dress code ocenia pozytywnie. Niechętnych jest mu tylko 15% badanych.Jak pokazuje jednocześnie raport Pracuj.pl, firmowe polityki ubioru dla znacznej części badanych nie należą jeszcze do kluczowych czynników, branych pod uwagę przy wyborze pracy. Ponad połowa z respondentów (51%) twierdzi, że informacja o dress code nie miałaby żadnego wpływu na ich chęć pracy w firmie, do której aplikują. 27% ankietowanych bardziej chciałoby pracować w firmie z góry ustalonymi zasadami ubioru, a 22%, że zmalałaby ich chęć rekrutacji do pracodawcy, u których jest ściśle obowiązująca etykieta stroju.Czy jednak każdy z nas rozumie dress code podobnie? Badani Polacy w aż 7 na 10 (71%) przypadków deklarują, że w idealnym miejscu pracy powinna istnieć swoboda ubioru – jednak z zachowaniem określonych granic i zasad. Tylko co piąty badany jest zwolennikiem bardziej ścisłego dress code, a co dziesiąty – pełnej swobody ubioru. Wyniki mogą więc wskazywać, że specjaliści są zwolennikami umiarkowania w zakresie zawodowej garderoby.A jak wygląda pod tym kątem biurowa rzeczywistość? Wyraźnie częściej, niż w przypadku oczekiwań badanych, zdarzają się w ich miejscach pracy zarówno odgórny dress code (22%), jak i całkowita swoboda ubioru (29%). Połowa respondentów deklaruje, że w ich miejscu pracy dobór stroju jest swobodny, ale powinien mieścić się w ustalonych granicach i zasadach.Tak czy inaczej, ściśle sformalizowany dress code jest dziś już rzadkością. Skąd bierze się wyraźne rozluźnienie etykiety stroju w polskich biurach? Michał Kędziora, znany także jako Mr Vintage – ekspert mody męskiej i autor popularnego bloga o tej tematyce – dużą rolę przypisuje w tym procesie mieszaniu się zmian na rynku pracy , w obyczajach i świecie mody.Jak podkreśla Konstancja Zyzik, ekspertka Grupy Pracuj, stosunek badanych do dress code’u pokazuje zmiany, jakie zachodzą w świecie zawodowym w Polsce i na świecie. Ujawniają się one szczególnie właśnie w takich okolicznościach, jak upały czy standardowe dni pracy, bez zaplanowanych wyjątkowych działań.Jak dodaje ekspertka, poluzowanie zasad ubioru może być postrzegane przez pracowników jako istotny atut firmy i dowód jej otwartej kultury. Wyniki badań potwierdzają jednak, że dla większości badanych istnieją granice swobody w tym zakresie.To właśnie dlatego tak ważne jest, by strój był dopasowany do okoliczności i kontekstu, w którym na co dzień funkcjonujemy. Zgadza się z tym Michał Kędziora.Otwartość korporacji i dużych firm na różne style ubioru i życia rośnie. Jednak to wciąż właśnie one najczęściej kojarzą się badanym Polakom z bardziej ścisłym dress code. Według respondentów polityka ubioru panuje częściej w dużych, zagranicznych firmach. Częściej kojarzą ją z specyficznymi branżami, których sposób działania wymaga od pracowników nienagannego wyglądu o określonych wymogach. Co ciekawe badani uważają też, że określony dress code częściej jest obecny w prywatnych firmach, niż u państwowych pracodawców.Łagodzenie sztywnych zasad ubioru to globalna tendencja. Jest ona coraz silniej widoczna nawet w branżach, w których jeszcze do niedawna było to nie do pomyślenia. Ubiór coraz częściej niesie też istotne komunikaty o całej kulturze firmowej. Widać to choćby np. po ewoluującym stylu ubioru części wysoko postawionych menedżerów w branży bankowej, szukającej talentów z młodszych pokoleń. Duże firmy, do tej pory kojarzone ze ściśle określoną etykietą stroju, chętnie wprowadzają tzw. casual Fridays, czyli luźne piątki, gdy to pracownicy mogą przyjść do pracy w jeansach i trampkach.