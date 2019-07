Polski rynek nieruchomości handlowych I kw. 2019

Jak miewa się polski rynek nieruchomości handlowych? Z podsumowania przygotowanego przez firmę JLL wynika, że co najmniej dobrze. W pierwszej połowie bieżącego roku zdołał się on powiększyć o 215 000 mkw. nowej powierzchni handlowej. Prognozy zakładają, że do końca grudnia na rynek trafi nawet kolejne 278 000 mkw.

„Łącznie, w I półroczu rynek urósł o 215 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Najważniejszym wydarzeniem w tym czasie było otwarcie warszawskiej Galerii Młociny (78 500 mkw. powierzchni handlowej). To największy projekt w całym 2019 r. i największa galeria handlowa od otwarcia Posnanii w 2016. Szacujemy, że w drugiej połowie roku rynek handlowy urośnie jeszcze o ok. 278 000 mkw. w ramach wszystkich formatów, chociaż ukończenie niektórych inwestycji może przesunąć się na 2020 rok”, komentuje Joanna Tomczyk, Starszy Analityk Rynku, JLL.

„Nasycenie rynku centrów handlowych rośnie, co w połączeniu ze zmieniającymi się zwyczajami zakupowymi coraz bardziej wymagających konsumentów oznacza większą potrzebę właściwej analizy rentowności każdego nowego obiektu i przyjęcia innowacyjnego podejścia do projektowania, koncepcji funkcjonalnej i doboru najemców. Tym bardziej, że dojrzali i świadomi konsumenci mają coraz wyższe oczekiwania wobec doświadczeń zakupowych i portfolio sklepów. Zaspokojeniu tych potrzeb będą sprzyjać debiuty międzynarodowych marek na polskim rynku, które urozmaicą dotychczasową ofertę nieruchomości handlowych”, zauważa Edyta Potera, Dyrektor, Dział Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL.

Kliknij, aby powiekszyć fot. EyeMark - Fotolia.com Centrum handlowe W I półroczu rynek urósł o 215 000 mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej.

Popyt – nowe marki wchodzą do Polski, kolejne debiuty na horyzoncie

Czynsze i pustostany

„Coraz większe nasycenie rynku handlowego w Polsce stwarza korzystną sytuację dla najemców. Właściciele centrów handlowych zwracają uwagę na dynamicznie zmieniające się otoczenie, często konkurując o cenione marki. Natomiast potencjalni najemcy mają duży wybór pośród różnych lokalizacji i obiektów. Obecnie okresy bezczynszowe lub dofinansowanie aranżacji lokali są najbardziej popularnymi zachętami oferowanymi przez centra handlowe kluczowym markom”, dodaje Edyta Potera.

Rynek inwestycyjny

„Na początku lipca 2019 roku wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych w Polsce wyniosła ok. 730 mln euro. To niższy wynik niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, należy jednak zauważyć, że polska gospodarka rośnie, stopa bezrobocia jest na historycznie niskim poziomie, a sprzedaż detaliczna wzrasta w dobrze funkcjonujących obiektach handlowych. Dlatego też w dłuższej perspektywie oczekujemy wzmożonego popytu inwestorów na dobrze prosperujące nieruchomości handlowe”, tłumaczy Agnieszka Kołat, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych Nieruchomości Handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej, JLL.

U schyłku czerwca br. polski rynek handlowy oferował niemal 14,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, z czego znakomita większość (10,2 mln mkw.) przypadała na 422 centra handlowe . Obecne nasycenie powierzchnią galerii handlowych w naszym kraju, z wyłączeniem ulic handlowych, wynosi 265 mkw. na 1000 mieszkańców, co jest wynikiem zbliżonym do zachodnioeuropejskiej średniej (279 mkw. na 1000 mieszkańców).W II kwartale br. na polskim rynku zadebiutowały cztery nowe marki, z czego trzy wybrały na swą lokalizację Galerię Młociny. Mowa tu o: Sloggi - niemieckiej marce bieliźnianej, która otworzyła swój pierwszy sklep monobrandowy, włoskim Gagliardi oferującym ekskluzywną męską modę i Pesto Café z Ukrainy. Kolejna włoska marka, Boxeur des Rues, oferująca odzież sportową, uruchomiła salon w Factory Poznań. Wcześniej TEPfactor otworzył swój park rozrywki w Blue City, a My Shoes zadebiutował jednocześnie w Galerii Mokotów, Galerii Katowickiej i Galerii Echo Kielce. Najbardziej oczekiwany debiut roku może mieć miejsce jesienią, również w Galerii Młociny, gdzie – według doniesień prasowych - swój pierwszy sklep w Polsce otworzy Primark. Co więcej, American Urban Outfitters i szwedzka marka H&M Weekday planują otwarcie wiosną 2020 roku w warszawskiej Elektrowni Powiśle, a kolejna marka H&M - Monki pojawi się w Katowicach i Krakowie.Ponadto, pomimo trwającej konsolidacji rynku FMCG w Polsce (Spar zamierza przejąć sieć delikatesów Piotr i Paweł), rosyjski dyskont Mere planuje swój debiut w Częstochowie. Jednocześnie, w I półroczu brytyjski New Look ogłosił swój plan zamknięcia wszystkich sklepów w Polsce (jako część globalnego planu restrukturyzacji).Czynsze „prime” pozostały względnie stabilne w II kwartale tego roku i wynosiły średnio od 18 do 26 euro za mkw. miesięcznie w miastach od 75 000 do 100 000 mieszkańców oraz od 42 do 60 euro na rynkach regionalnych, osiągając najwyższy poziom 130 euro w Warszawie.Od początku roku zrealizowano pięć znaczących transakcji, spośród których największą była sprzedaż Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Koszalin za 298 mln euro do funduszu ECE. Ponadto, właściciela zmieniły centra M1 w Bytomiu, Częstochowie, Radomiu i Poznaniu, które za 224 mln euro trafiły do EPP. Z kolei King Cross Jubilerska w Warszawie został sprzedany za 43 mln euro do Atrium European Real Estate; NEINVER i Nuveen Real Estate przejęły Silesia Outlet w Gliwicach za 31,5 mln euro, a Blackstone sprzedał Galerię Leszno (wartość transakcji nie została ujawniona).