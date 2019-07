Polska: wydarzenia tygodnia 28/2019

Eksperci z uwagą, ale też z niepokojem obserwują polską gospodarkę oraz produkcję przemysłową w naszym kraju Publikowane są prognozy tak na rok bieżący, jak i na rok 2020. Według ekonomistów Santander Bank Polska tegoroczne PKB może wzrosnąć o 4,3 proc r/r, ale zakładają, że każdy kolejny kwartał będzie nieco słabszy od poprzedniego. Podobny scenariusz prognozowany jest na rok przyszły kiedy wzrost wyniesie 3,5 proc... Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie konsumpcja; wkład inwestycji będzie dodatni choć niestety będzie malał, wydatki publiczne będą w stagnacji, a eksport netto i zapasy będą miały lekko ujemny wkład do wzrostu. W pierwszym kwartale PKB wzrosło o 4,7 proc. a w drugim kwartale wzrost ten wyniósł 4,5 proc. Wg opinii banku krajowa produkcja przemysłowa w II kw. roku wzrośnie o 5,6 proc., czyli będzie o 0,5 pkt. proc. gorsza niż w pierwszych trzech miesiącach 2019 r.

W dalszym ciągu trwają dyskusje i spory w sprawie zerowego PIT-u dla osób w wieku do 26 roku życia. Ustawę przegłosował Sejm, ale senaccy prawnicy kwestionują pewne zapisy. Z ich opinii wynika, że pewne fragmenty ustawy są na bakier z konstytucją. Problemy wynikają z różnego traktowania umów o dzieło i umowy zlecenie, co może stworzyć pole do nadużyć. Intencją ustawy jest, aby dochody do kwoty 85,5 tys. zł będą zwolnione z PIT. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 sierpnia 2019 r. Ciekawe w jakiej postaci ta ustawa wyjdzie z Sejmu...

16 maja sąd unijny uznał, że Komisja Europejska nie miała racji, blokując wprowadzenie podatku handlowego w Polsce. Wyrok był zaskoczeniem. Wszystko jednak wskazuje na to, że Komisja Europejska złoży odwołanie od decyzji TSUE związanej z polskim podatkiem od sprzedaży detalicznej. Z programu posiedzeń sejmu i Senatu na lipiec i sierpień wynika, że nie jest przewidywane uchwalenie ustawy w tej sprawie. Rządzący mają możliwość zwołania dodatkowego posiedzenia parlamentu poświęconego tej sprawie, ale podejrzewam, że rządzący nie będą chcieli mówić o nowych podatkach przed wyborami...

Polski rząd notyfikował Komisji Europejskiej projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej. Ta sprawa była wielokrotnie podnoszona w wystąpieniach premiera i członków rządu. Intencją rządu jest to, aby nowe rozwiązania zapobiegały "nadużywaniu silnej pozycji firm pożyczkowych, kredytowych wobec słabszych konsumentów". Unijna procedura przewiduje teraz, że od dnia notyfikacji zaczyna się trzymiesięczny okres "zawieszenia", podczas którego powiadamiające państwo członkowskie musi powstrzymać się od przyjęcia regulacji. Okres "zawieszenia" kończy się 28 września. Ten mechanizm daje Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim możliwość reagowania i rozpoczęcia konstruktywnego dialogu w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Polski rząd poprosił aby notyfikacja była prowadzona w trybie pilnym.

W ostatnim okresie sprawom socjalnym poświęcona jest spora uwaga tak rządzących, jak i opozycji, a jednym z problemów jest problematyka alimentacyjna. Ważnym elementem w tym obszarze jest Fundusz Alimentacyjny. Jest to pomoc finansowa dla osób, którym komornik nie jest w stanie wyegzekwować alimentów na dzieci. Pieniądze przysługują także tym rodzicom, których dochody nie przekraczają 725 zł w przeliczeniu na członka rodziny. W momencie startu FA wsparcie trafiało do 288 tys. dzieci. W następnych latach liczba świadczeń systematycznie rosła i w 2012 roku osiągnęła pułap 339,5 tys. Ta ilość zaczęła spadać od 2013 roku. A w ubiegłym roku pieniądze trafiały już tylko do 260 tys. dzieci.

Zaniepokojenie wywołała ostatnia wypowiedź prof. Anety Hryckiewicz, wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego, ekspertki w zakresie bankowości. Według niej banki w naszym kraju są przygniecione regulacjami, ospałe i nierentowne. A co jeszcze gorsze "w niedługim czasie chińska konkurencja może je pożreć na przystawkę". Jej zdaniem banki są nadmiernie obciążone m.in przez błędną konstrukcję podatku bankowego, a problemem jest także nacjonalizacja. Niepokoi też to, że polski sektor bankowy posiada znacznie więcej obligacji rządowych niż inne kraje Unii, więc w przypadku jakichkolwiek turbulencji, może to odbić się na kondycji bankowości.

Narasta spór między rządem, a samorządami. Jego istotę publicznie zaprezentował Zygmunt Frankiewicz, szef Związku Miast Polskich i prezydent Gliwic. Obszar sporu wyznaczają ostatnie decyzje rządu ws. podatków i oświaty. Analitycy szacują, że w tej nowej sytuacji co trzecia gmina może mieć problem z uchwaleniem budżetu. Problemu nie rozwiąże się przez wykorzystywanie mediów do wzajemnej prezentacji ocen i kalkulacji finansowych, a także zarzutów. Samorządowcy zaapelowali w związku z tym do premiera o zwołanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jej posiedzenie ma odbyć się 17 lipca. Ocena sytuacji jest prosta. Rządzący postawili na działania umożliwiające im wygranie najbliższych wyborów. Są to wydatki zadowalające różne grupy społeczne, ale kasa państwowa ma swoje ograniczenia Zwiększone wydatki centralne odbijają się mniejszymi wpływami do samorządów co z kolei zmusza je do ograniczania ich własnych planów. Duże koszty realizacji planów centralnych z jednej strony objawiają się wyraźnym wzrostem konsumpcji, ale też spadkiem inwestycji. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że od osiągnięcie porozumienia pozwoli uniknąć załamania finansów sporej części polskich samorządów.

Według Eurostatu Polacy się na trzecim miejscu w Europie pod względem samozatrudnienia, to 18 proc. ogółu zatrudnionych (średnia unijna wynosi 14%).Polska jest w czołówce w Europie pod względem samozatrudnienia - w ten sposób pracuje aż 18% wszystkich zatrudnionych* Polska na czele rankingu jest też w innej niechlubnej dziedzinie - czasu, jaki najmniejsze firmy muszą czekać na przelew. Narzędzi finansowania dla small biznesu jest niewiele, dlatego coraz popularniejszy w tej grupie przedsiębiorstw jest faktoring.Według danych Eurostatu Polacy się na trzecim miejscu w Europie pod względem samozatrudnienia – nad Wisłą ich odsetek wśród wszystkich zatrudnionych wyniósł 18 proc. To znacznie więcej niż średnia unijna wynosząca 14%. W Polsce takich firm jest bardzo dużo i mają ogromny wpływ na PKB. Mają też ogromny problem z pozyskiwaniem finansowania swojej działalności.Czekając na przelewW mediach społecznościowych jest wiele profili (niektóre obserwowane przez tysiące osób) typu „czekam na przelew”. Zakładają je i śledzą zazwyczaj pracujący jako jednoosobowe firmy, czyli samozatrudnieni. W cyberprzestrzeni krąży też niezliczona ilość memów na temat tego, dlaczego i jak długo faktura i przelew są opóźnione. To jednak śmiech przez łzy, bo właściciele takich mikrofirm z powodu zaległych płatności na co dzień stają nad krawędzią. Krawędzią, za którą jest niewypłacalność i likwidacja biznesu. Potwierdzają to twarde dane: w II kwartale 52 proc. małych i średnich przedsiębiorstw miało w ostatnich sześciu miesiącach opóźnione płatności przekraczające dwa miesiące (wg. BIG InfoMonitor). Rząd zapowiada walkę z zatorami finansowymi, jednak sito ustawy jest zbyt grube – nie dotyczy najmniejszych firm z niewielkimi obrotami.– Do niedawna sytuacja takich firm rzeczywiście była nie do pozazdroszczenia, nie mieli praktycznie żadnych dostępnych dla nich narzędzi finansowych na wypadek ryzyka utraty płynności. Banki nie chciały z nimi rozmawiać, a firmy pożyczkowe odstraszały kosztami kapitału, który ewentualnie (choć nie tak łatwo) mogłyby pożyczyć. To się jednak zmienia – sektorowi finansowemu trudno udawać, że te firmy nie istnieją, lub że nie potrzebują wsparcia. W rzeczywistości finansowania potrzebują nawet bardziej niż większe podmioty. Dzięki nowym technologiom i zautomatyzowaniu wielu procesów teraz jesteśmy im w stanie świadczyć usługi faktoringowe nie tylko na wysokim poziomie, ale też szybko i w rozsądnych kosztach – mówiGotówka na godzinyRóżne w przypadku takich firm i szybkiego procesu weryfikacji są kwoty jakie mogą być finansowane. Często jest to nie więcej niż 30 tys. zł, a czasem nawet maksymalnie 10 tys. zł. Być może ważniejsza jednak jest dolna granica. Tutaj finansowanie możliwe jest nawet od niewielkich kwot na fakturze.– Finansujemy faktury praktycznie nawet od 100 zł. W skrajnych przypadkach nawet tak niewielkie kwoty mogą mieć znaczenie w przypadku jednoosobowej działalności. Tutaj nie ma co filozofować – widocznie ma taką potrzebę. Jeśli przedsiębiorca przychodzi do nas z wnioskiem o usługę faktoringową nawet niewielkiej kwoty, jeśli tylko spełnia warunki, my takiego finansowania udzielamy. Górnej granicy nie mamy – jeśli we wniosku są o duże kwoty takiego przedsiębiorcę kierujemy do naszej drugiej marki, eFaktor.Coraz więcej usług finansowych dla small biznesu uelastycznia się i staje się dostępna nawet dla mikrofirm i jednoosobowych firm. W Fineo weryfikacja wniosku o finansowanie nie wymaga czasochłonnego procesu obsługi, jest realizowana automatycznie i on-line, w praktyce umożliwia otrzymanie finansowania w 24h, ale bywa, że to kwestia godzin.Pozwala to na zachowanie płynności finansowej i umożliwia przeznaczenie gotówki na dowolny cel – płatności dla podwykonawców, zakup towarów czy regulowanie zobowiązań wobec fiskusa i ZUS. Małe firmy, rzadko mogą sobie pozwolić na to, żeby na ich już zarobione pieniądze czekać np. 90 dni. Środki są zazwyczaj potrzebne natychmiast, na uregulowanie najpilniejszych potrzeb.*Dane Eurostat za 2018 rok.