Czy globalna gospodarka znów jest w impasie?

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat globalna gospodarka doświadczyła silnego wzrostu. Dziś sytuacja przedstawia się znacznie gorzej. Problem stanowi m.in. odczuwalna niemal na całym globie niepewność, wojna handlowa na linii Waszyngton-Pekin czy następstwa represji finansowych - pisze Euler Hermes w opracowaniu poświęconym prognozom makroekonomicznym na lata 2019-2020.

Globalna gospodarka ma za sobą 2 lata wzrostów, ale dziś niestety mowa jest nie o kontynuacji tego trendu, ale o podobnym jak w latach 2015-2016 impasie. Euler Hermes prognozuje, że w tym i nadchodzącym roku wzrost sięgnie 2,7%.

Ciągle zaznaczająca swoją obecność niepewność sprawiła, że analitycy Euler Hermes zrewidowali swoje przewidywania odnośnie rozwoju handlu międzynarodowego w latach 2019 i 2020 (+2,2% pod względem wolumenu w bieżącym roku i +2,5% w 2020, po +3,8% w 2018).

Prognozowane spowolnienie okaże się swoistego rodzaju testem kompetencji decydentów w zakresie podejmowania odpowiednich dla danego momentu działań zaradczych, ponieważ siła tradycyjnie stosowanych narzędzi politycznych oraz współpracy międzynarodowej ma ulec osłabieniu.

Czego możemy się spodziewać w globalnej gospodarce w latach 2019 i 2020?

Czy gospodarka światowa znów jest w impasie? Po dwóch latach silnego wzrostu, światowa gospodarka znów znajduje się w impasie, podobnie jak w latach 2015-16.

Czy rywalizacja między USA a Chinami doprowadzi do globalnej wojny handlowej?

Ryzyko polityczne i handlowe: błędne koło wciąż się kręci

Ubezpieczyciel należności handlowych przewiduje, że w latach 2019-2020 gospodarka światowa urośnie zaledwie o 2,7%, w porównaniu ze wzrostem o 3,1% w 2018.W roku 2019 i 2020 zostanie również odnotowany siedmioprocentowy wzrost liczby niewypłacalności, w tym znaczny ich wzrost w Azji (+15% w 2019), odbicie w Europie (+3%) i stopniowe odwrócenie trendu w USA do 2020. W siedmiu na dziesięć krajów odnotowany zostanie wzrost niewypłacalności spółek w 2019, a w co drugim rok 2019 zakończy się większą liczbą niewypłacalności niż miało to miejsce rocznie przed globalnym kryzysem z lat 2008-2009.Ponadto, biorąc pod uwagę panującą obecnie na świecie niepewność oraz fakt, że dług publiczny USA stanie się w czwartym kwartale 2020 źródłem niestabilności, amerykańska gospodarka urośnie według prognoz o 2,5% r/r w 2019 i o 1,7% w 2020. Gospodarka Chin spowolni natomiast do odpowiednio +6,3% oraz +6,2%. W strefie euro również zostanie odnotowane poważne spowolnienie: +1,2% w roku 2019 i 2020, w porównaniu z +1,9% w 2018.Przewidziany kilka miesięcy temu przez Euler Hermes scenariusz wojny handlowej między USA a Chinami będzie prawdopodobnie trwał do końca roku. Tak jak to miało miejsce do tej pory, będzie on utrudniał handel na całym świecie oraz cykl inwestycyjny, ponieważ jego skutki odczuwają już rynki rozwijające się. Fakt ten skłonił spółkę Euler Hermes do obniżenia swojej prognozy rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej do +2,2% pod względem wolumenu w bieżącym roku i +2,5% w 2020, po +3,8% w 2018.Co więcej, wojna handlowa może objąć kilka innych pól walki poza USA i Chinami. Napięcia handlowe wzrosły niedawno również między Koreą Południową a Japonią. Napięcia polityczne, w tym zbliżające się ważne wybory w krajach rozwijających się oraz niedawne wybory na główne stanowiska, jak również nowy skład Parlamentu Europejskiego również wskazują na możliwość wystąpienia niespodzianek w polityce handlowej.Globalne ryzyko polityczne, które obecnie jest blisko swojego historycznie maksimum, to kolejny "samobójczy" proces. Interwencjonizm, przerost wydatków publicznych i zmiany tradycyjnych polityk gospodarczych na całym świecie stymulują utrzymywanie się zamieszania na rynkach. Na szczęście, ich wpływ na gospodarstwa domowe i firmy pozostawał jak do tej pory ograniczony, choć widoczny.Co więcej, represje finansowe coraz bardziej zamieniają się w błędne koło, w którym niezwykle niskie poziomy stóp procentowych z trudnością utrzymują gospodarki na powierzchni, jednocześnie narażając je na rosnące ryzyko w średnim terminie. Euler Hermes wierzy, że nadmiar taniego pieniądza może prowadzić do recesji. Na chwilę obecną mamy w szczególności do czynienia z rozdźwiękiem między czynnikami fundamentalnymi, a rynkiem kapitałowym, który w przyszłości może doprowadzić do niestabilności.Kolejna recesja, prawdopodobnie płytsza i krótsza niż poprzednia, będzie testem zdolności spółek i potęg gospodarczych do podjęcia odpowiednich działań w odpowiednim momencie, ponieważ tradycyjne narzędzia polityczne i siła współpracy międzynarodowej ulegną osłabieniu.