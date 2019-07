4 sposoby na cyberbezpieczeństwo latem

Wakacje to czas na odprężenie, ale szczęśliwie większość z Polaków nie zapomina również o bezpieczeństwie. Zabezpieczamy się ubezpieczeniem turystycznym, nie chowamy portfela do tylnej kieszeni spodni i nie przechowujemy w nim wszystkich kart, dokumentów i gotówki. Warto jednak, abyśmy środki ostrożności stosowali nie tylko w realu, ale również w cyfrowej rzeczywistości. Troska o cyberbezpieczeństwo powinna nam towarzyszyć również na hotelowym leżaku.

Otwarte Wi-Fi może okazać się pułapką

– Urządzenia mobilne często automatycznie wyszukują znane im punkty dostępowe, jak np. domowa sieć Wi-Fi. Cyberprzestępcy dzięki swoim narzędziom są w stanie oszukać takie urządzenie, pytając je o identyfikator sieci, której szuka, a następnie się pod nią podszywając – mówi Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce.



Cyberbezpieczeństwo, czyli hasła muszą być silne

Szał letnich wyprzedaży

Dyskrecja w mediach społecznościowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Cyberbezpieczne lato Na wakacjach środki ostrożności powinniśmy podejmować także w cyberprzestrzeni

Podsumowanie

Urządzenia elektroniczne towarzyszą nam na każdym kroku i wakacje nie są w tej kwestii żadnym wyjątkiem. To w końcu dzięki smartfonom zdajemy najbliższym bieżącą relację z tego, co właśnie robimy. Przesyłanie zdjęć i filmów wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Musimy bowiem pamiętać, że w czasie urlopu najczęściej korzystamy z hotelowych czy restauracyjnych ogólnodostępnych sieci WiFi, a te niejednokrotnie są prawdziwym siedliskiem zagrożeń.Bez wątpienia wiele otwartych hotspotów cechuje się wysokim bezpieczeństwem. Nie można jednak zapominać o hakerach, którzy często tworzą fałszywe punkty dostępowe Wi-Fi . Na domiar złego, rozpoznanie oszustwa bywa dość trudne, bo nazwy punktów często są łudząco podobne lub identycznie jak te właściwe, charakterystyczne dla lotnisk, hoteli czy kawiarni. Umożliwiają one przechwycenie części danych przesyłanych przez użytkowników do stron internetowych (np. banku, sklepu itp.) lub różnego typu systemów, np. sterowania w inteligentnym domu. Dlatego zawsze warto upewnić się u obsługi lokalu, jak nazywa się odpowiednia sieć.Co gorsza, podobne naruszenie cyberbezpieczeństwa może się wydarzyć nawet bez świadomości użytkownika.Co można zrobić, aby uchronić się przed połączeniami ze złośliwymi sieciami Wi-Fi? Oprócz potwierdzenia prawidłowej nazwy sieci, warto zainstalować oprogramowanie umożliwiające skorzystanie z wirtualnej sieci prywatnej (VPN), które pozwoli nawiązywać bezpieczne, szyfrowane połączenia z najczęściej wykorzystywanymi usługami online.Obecnie każdy korzysta z wielu serwisów internetowych, które wymagają logowania, co powoduje, że zapamiętanie unikalnego hasła dla każdej z nich wydaje się niemożliwe. Z tego powodu użytkownicy mają tendencję do używania tego samego hasła do wszystkich usług. Jeśli w takiej sytuacji cyberprzestępca zdoła ukraść hasło do jednego konta, w praktyce uzyskuje hasło do wszystkiego, w tym kont bankowych i poczty elektronicznej. Wyczyszczenie przez cyberprzestępcę rachunku czy zablokowanie dostępu do skrzynki mailowej może być dla ich użytkowników podczas zagranicznego wyjazdu jeszcze bardziej kłopotliwe niż na co dzień. Dlatego warto zadbać o kilka podstawowych środków bezpieczeństwa: regularnie tworzyć (i od czasu do czasu zmieniać) silne hasła, na które składają się ciągi małych i wielkich liter, znaków specjalnych i cyfr, używać wszędzie, gdzie to możliwe, uwierzytelnienia dwuskładnikowego czy specjalnego oprogramowania do tworzenia i przechowywania haseł.Wielu internautów w czasie wakacji korzysta z wyprzedaży i robi zakupy online. Widząc jednak nawet najkorzystniejszą ofertę, należy zachować zimną krew i dokładnie sprawdzić e-sklep. W identyfikacji jego wiarygodności pomogą odpowiedzi na kilka pytań. Czy strona internetowa sklepu wygląda profesjonalnie? Czy szybko się ładuje? Czy jest przejrzysta i nie występuje na niej wiele wyskakujących okienek? Czy opisy produktów są jasne, nie zawierają błędów ortograficznych, gramatycznych lub literówek?Dodatkowo po najechaniu kursorem myszy na link prowadzący do strony sklepu powinniśmy być w stanie zobaczyć jego prawdziwy adres URL. Warto się przyjrzeć, czy np. litery nie są w nim zastąpione cyframi, jak amaz0n.com czy aIIegro.pl (zamiast małej litery „l” – duża litera „i”). Jeśli tak, mamy do czynienia z fałszywą stroną, która ma na celu wyłudzić nasze dane i pieniądze (phishing).Podobnie nigdy nie należy otwierać wiadomości e-mail, a już tym bardziej klikać w załącznik od kogoś, kogo nie znamy. Czujność powinna wzbudzić zwłaszcza zawarta w mailu podejrzana treść, jak np. informacja o nagrodzie pieniężnej w loterii, w której nie uczestniczyliśmy lub rachunek za coś, czego nigdy nie kupowaliśmy.Lepiej nie ogłaszać wyjazdu na wakacje w portalach społecznościowych, choć może być kuszące, aby pochwalić się znajomym. Taki komunikat to oczywista informacja, że mieszkanie lub dom będą puste, co może przyciągać uwagę złodziei. Zdjęciami i wspomnieniami można przecież podzielić się po powrocie.Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w realnym świecie mogą przydarzyć się złe rzeczy. Zamykamy więc nasze samochody, drzwi do mieszkań, patrzymy w obie strony przed przejściem przez ulicę i unikamy niebezpiecznych miejsc. Taką samą ostrożność należy zachować w środowisku cyfrowym i pamiętać, że nigdy nie jesteśmy w nim całkowicie bezpieczni. Jeśli jednak zachowamy podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa i odrobinę ostrożności, to cyfrowy świat może stać się o wiele bardziej przyjazny, a nasze wakacje bezpieczniejsze.