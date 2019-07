Monitor iiyama ProLite XB3288UHSU-B1

iiyama prezentuje 32-calowy monitor o rozdzielczości 4K do zastosowań profesjonalnych. Model ProLite XB3288UHSU-B1 sprawdzi się w pracach graficznych, projektowaniu i programowaniu czy wirtualizacji danych.

ProLite XB3288UHSU-B1 ma format 16:9. Matryca ma rozdzielczość 4K (3840 x 2160). 4K, czyli Ultra HD, to dokładnie cztery razy większa przestrzeń niż w wypadku Full HD. Niektórzy profesjonaliści (projektanci, graficy, programiści) pracują na takich ekranach wyświetlając jednocześnie cztery okna o rozdzielczości 1920x1080. Innym sposobem wykorzystania tak dużej powierzchni roboczej jest użycie funkcji PIP (Picture in Picture), która dostępna jest w menu monitora i jednoczesne wyświetlanie obrazów z dwóch różnych źródeł sygnału.Matryca charakteryzuje się szerokimi kątami widzenia i doskonałym odzwierciedleniem barw (95% pokrycia palety NTSC). Wyświetla 10-bitowy kolor i jest zgodna z HDR. Jasność wynosi 300 cd/m², a kontrast statyczny 3000:1. Czas reakcji zastosowanego panelu VA to 3ms.Monitor ProLite XB3288UHSU-B1 wyposażony jest w funkcję redukcji emisji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), którego nadmiar ma niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Z kolei rozwiązanie Flicker-free niweluje problem męczącego migotania ekranu - kontroli jasności realizowana jest poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Kolejną zastosowaną w monitorze technologią jest AMD FreeSync – system zapobiegający mikrozacięciom (anti-stuttering) i rozdzieraniu ramek w grach (anti-tearing).Monitor zaopatrzono wyłącznie w cyfrowe wejścia sygnału: 2x HDMI (v. 2.0) i DisplayPort (v. 1.2). Dostępny jest także hub USB (2x USB 3.0), wyjście słuchawkowe i głośniki 2 x 3W. Urządzenie można powiesić na uchwycie, jest zgodne ze standardem Vesa 100x100, ale w zestawie sprzedawane jest z funkcjonalną podstawą, która zajmuje niewiele miejsca na biurku, umożliwia przysunięcie jej do samej ściany i wygodne operowanie wysokością i kątem nachylenia matrycy.Cena modelu ProLite XB3288UHSU-B1 to 2099 zł.