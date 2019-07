Polacy ruszają na zwiedzanie świata?

Jak chcielibyśmy spędzać wolne dni? Ze zrealizowanego na zlecenie Wonga Polska badania wynika, że interesuje nas przede wszystkim zwiedzanie świata, na które wskazało aż 63 proc. respondentów. Okazuje się również, że wyjazdowe inspiracje czerpiemy od znajomych lub z treści publikowanych w mediach społecznościowych.

- Internetowi influencerzy są coraz bardziej obecni w naszym życiu codziennym. To od nich czerpiemy inspirację, co ugotować na obiad i jak urządzić salon. Naturalnym zjawiskiem jest więc, że przeglądając ich zdjęcia z dalekich wypraw, mamy od razu ochotę spakować walizki i udać się w podróż dookoła świata – komentuje Sylwia Drejer-Cichucka, członek zarządu Wonga Polska, która 1,5 roku temu zrobiła przerwę w pracy i rok podróżowała po świecie.

Wakacje szyte na miarę

Kliknij, aby powiekszyć fot. chalabala - Fotolia.com Polacy chcą zwiedzić świat Zdecydowana większość z nas (63 proc.) najchętniej przeznaczyłaby wolne dni na zwiedzanie nowych miejsc – wynika z badania „Wakacje Polaków” przeprowadzonego dla Wonga Polska.

Zwiedzanie świata bez ograniczeń

Niemal połowa badanych wskazuje, że pomysły na zwiedzanie świata czerpie od znajomych. 40 proc. respondentów inspiracje podróżnicze czerpie z mediów społecznościowych, a 34 proc. z przekazów prasowych i telewizyjnych. Dość często wskazywaną odpowiedzią były blogi, które motywują do zwiedzania świata 27 proc. ankietowanych.I wprawdzie urlop najczęściej chcielibyśmy przeznaczyć na zwiedzanie poleconych przez znajomych i influencerów zakątków świata, to jednocześnie tym, co marzy się 44 proc. badanych jest beztroskie plażowanie przy akompaniamencie morskich fal. Co trzecia osoba, wybrałaby się w wolnym czasie na górską wędrówkę, a dla 28 proc. najlepszą formą spędzania urlopu byłyby aktywności sportowe.Na przestrzeni lat zmianie uległ sposób, w jaki organizujemy wyjazdy. Kiedyś to biura podróży były odpowiedzialne za dobranie idealnego kierunku podróży i zapewnienie wszelkich atrakcji na miejscu. Badanie „Wakacje Polaków” pokazuje, że już tylko 22 proc. z nas poszukuje inspiracji wyjazdowych u organizatorów turystyki. W dobie internetu rezerwacja lotu, czy noclegu stały się dużo prostsze. Dlatego tak łatwo odchodzimy od wakacji zorganizowanych i all inclusive, proponowanych przez biura podróży, na rzecz samodzielności. 53 proc. osób biorących udział w naszym badaniu, wskazało, że najczęściej zatrzymują się w wynajętych na własną rękę domach lub mieszkaniach. 49 proc. ankietowanych decyduje się na nocleg w hotelach, zaś 34 proc. najczęściej wybiera opcję budżetową, nocując w hostelach i schroniskach. Tylko 15 proc. ankietowanych korzysta z kempingów.Żeby udać się w wymarzoną podróż, często musimy oszczędzać przez długi czas. Nie oznacza to jednak, że na wyjazdach również jesteśmy ekonomiczni. Jak wynika z badania „Wakacje Polaków”, aż 75 proc. z nas w podróży żywi się na mieście, poznając przy tym lokalną kuchnię. Co trzecia osoba woli samodzielnie gotować, a 29 proc. ankietowanych deklaruje, że często zabiera ze sobą zapasy jedzenia z domu.Podczas wyjazdów, nie oszczędzamy na atrakcjach. Tylko 10 proc. spośród osób biorących udział w badaniu, ogranicza się do korzystania z bezpłatnych rozrywek oferowanych na miejscu wypoczynku. Pozostałe 90 proc. jest skłonnych do płacenia za przyjemności.