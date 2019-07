Milenialsi czy pokolenie X? Kto lepiej odnajduje się na rynku pracy?

Rezultaty tegorocznej edycji sondażu autorstwa Great Place to Work® okazały się nieco gorsze niż w minionym roku. Badanie pokazało, że wskaźnik zaufania, jaki pracownicy obdarzają firmy obniżył się o 5 p.proc. (z 50% do 45%). Na ten spadek w znacznym stopniu wpłynęły wahania wskaźnika obrazującego relacje zatrudnionych z ich przełożonymi.

„Może to wskazywać na alienację osób starszych, stanowiących jednak nadal sporą część ludzi pracujących w Polsce, oraz rodzić uczucia frustracji u tych osób.” – komentuje wyniki sondażu Maria Zakrzewski, Szef zespołu badań i Prezes Great Place to Work® w Polsce, która dalej mówi „Może to oznaczać, że starsi pracownicy są zaniedbywani przez pracodawców, ponieważ stają się przezroczyści w związku z pogonią firm za młodymi talentami, choć chętniej mówi się o tym, że starsi pracownicy nie nadążają za zmianami gospodarczymi, technologicznymi i kulturowymi, mającymi charakter globalny. Można też mówić o naszych zmianach lokalnych – najstarsze osoby z pokolenia X, mające często 55 lat i więcej (22% respondentów) to osoby, który wkraczały w dorosłe życie najpóźniej w pierwszej połowie lat 80., a więc jeszcze przed wielkimi, wielowymiarowymi przemianami w Polsce.”

W Najlepszych Miejscach Pracy pracuje się dobrze, bez względu na przynależność pokoleniową

„Najlepsze Miejsca Pracy w Polsce dbają o wszystkich swoich pracowników, niezależnie od ich wieku czy pokolenia, z którego się wywodzą. Okazuje się, że w sprzyjających warunkach osoby starsze świetnie odnajdują się nawet w bardzo dynamicznych branżach. Najlepsi pracodawcy, mimo zainteresowania młodymi i utalentowanymi pracownikami, potrafią prowadzić politykę pełnej integracji, zapewniając organizacji ciągłość wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie oraz większą innowacyjność dzięki szanowaniu różnych punktów widzenia wśród pracowników. To mądre i przyszłościowe podejście. A już wkrótce zmiany demograficzne wymuszą na wszystkich pracodawcach większe zainteresowanie pracownikami starszymi.” – podsumowuje Maria Zakrzewski.

Great Place to Work® postanowił przyjrzeć się rezultatom najświeższego sondażu z perspektywy różnic międzypokoleniowych . Analizie poddano dwie grupy pracowników: generacji Y (urodzonych w 1981 roku lub później) oraz reprezentantów poprzedniego pokolenia X. Pojawieniu się na rynku pracy Milenialsów towarzyszyło przekonanie, że są to osoby dość trudne we współpracy. Posądzano ich głównie o roszczeniowość, egocentryzm oraz zbytni krytycyzm. Można byłoby się zatem spodziewać, że to właśnie oni są powodem pogorszenia nastrojów w firmach. Tymczasem okazuje się, że Milenialsi pod wieloma względami oceniają swoje miejsca pracy lepiej niż ich starsze od nich "Iksy".W grupie Milenialsów stanowiących 40% respondentów wskaźnik zaufania do firm wyniósł 49% i był o 7% lepszy niż w grupie osób starszych, czyli osób z tzw. pokolenia X. Milenialsi też lepiej ocenili swoje relacje z przełożonymi.Ale to nie wszystko. Pokolenie Y o wiele lepiej ocenia umiejętności menedżerów, gdy chodzi o koordynowanie codziennej pracy ludzi w firmie (milenialsi – 44% ocen pozytywnych; starsze osoby – 33%).Popatrzmy teraz na wyniki sondażu z drugiej strony: oceny osób starszych (60% respondentów) były gorsze o co najmniej 5% w ponad 80% wszystkich szczegółowych pozycji ankiety. Można więc powiedzieć, że być może to raczej starsi pracownicy ciągną wyniki sondażowe w dół. Tylko w jednym aspekcie ocena osób starszych okazała się lepsza niż opinia młodszych – częściej niż Milenialsi dostrzegają one znaczenie, czy też sens swoich zadań wykonywanych w pracy. W stwierdzeniu „Moja praca ma szczególne znaczenie – nie jest zwyczajną ‘pracą’" 51% osób starszych dało ocenę pozytywną (i jest to jedna z najwyższych ocen dokonanych przez osoby starsze), a już tylko 45% Milenialsów dało taką ocenę.Osoby starsze, częściej dostrzegające sens swojej pracy, nie tylko relacje z przełożonymi oceniają słabiej niż Milenialsi. Również gorzej oceniają poziome relacje w firmie.W 2019 roku Great Place to Work® w Polsce po raz pierwszy wyróżnił 10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów (więcej na www.greatplacetowork.pl). Średni wskaźnik zaufania w tych firmach wyniósł 83%, a przytłaczającą większość zatrudnionych stanowili Milenialsi (średnio 77,2% zatrudnienia). Mimo że pracownicy z pokolenia X stanowili mniejszość wśród zatrudnionych, to ich opinie nie były gorsze od opinii osób z pokolenia Y. Wskaźnik zaufania do firm w grupie X wynosił 84%, a w grupie Y – 83%. W niektórych aspektach opinie osób starszych były nawet zauważalnie lepsze od ocen Milenialsów.Tylko w jednym aspekcie oceny osób z pokolenia X były słabsze – oceny te dotyczyły łatwości odnajdywania się w nowych warunkach przy zmianie stanowiska w firmie (X – 86%; Y – 91%).