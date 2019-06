Jak wybrać platformę e-commerce?

Firmy, które nie mają ugruntowanej pozycji i nie wypracowały długofalowej strategii biznesowej bardzo szybko zostają zweryfikowane przez rynkową rzeczywistość. Ich przyszłość okazuje się być mocno zależna od oczekiwań klientów, które stale rosną. Sam biznes stał się też nierozerwalnie związany z technologią. Wszystko to sprawia, że marki muszą na stałe wpisać w swoją strategię umiejętność dostosowania się do rynku oraz dążenie do ciągłej transformacji. Powinny również zawsze, w sposób jasny komunikować swoje cele wszystkim pracownikom i partnerom biznesowym, ponieważ sukces zależny jest bezpośrednio od stopnia zaangażowania w transformację i zrozumienia jej celu.

Technologia

System na miarę potrzeb rynku

Partnerstwo

Pięć kroków do dobrej decyzji

Myśl przyszłościowo - wdrażając platformę, uwzględnij plany na kolejne kilka lat. Przeanalizuj całkowite koszty - wdrożenie, utrzymanie infrastruktury, wsparcie i aktualizacje - w długim okresie. Patrz całościowo - wybierz rozwiązanie, które dostosuje się do twojej logiki biznesowej. Znajdź wspólny cel - współpracuj z partnerem, który podziela twoją wizję i potrafi odpowiedzieć na twoje potrzeby. Konfrontuj swoje pomysły - bądź otwarty na sugestie drugiej strony i nie bój się odważnych kroków.

Każde przedsiębiorstwo posiada swoją indywidualną strategię biznesową i stara się realizować jej założenia podążając przy tym unikatową ścieżką rozwoju. Właśnie dlatego, oprócz wszechstronnej funkcjonalności systemu, wybór odpowiedniej platformy e‑commerce powinien być uzasadniony przede wszystkim możliwością dostosowania poszczególnych jego elementów do specyficznych wymagań konkretnej firmy oraz charakterystycznej dla niej logiki biznesowej.Bardzo ważne jest to, aby wybierając system e-commerce myśleć przyszłościowo. Dynamika rynku definiuje bowiem kształt i sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego, narzędzie e‑commerce powinno nie tylko być wystarczające na daną chwilę, ale również umożliwiać wspieranie różnych modeli biznesowych w przyszłości, tak, aby można je było elastycznie dostosować do nowych wymogów. Dzięki takiemu podejściu, system e-commerce z pewnością nadąży za każdą zmianą modelu sprzedaży i strategii firmy, co pozwoli uniknąć dodatkowych, kosztownych inwestycji. Dostosowanie wykorzystywanego przez firmę narzędzia e‑commerce do jej aktualnych potrzeb oraz przyszłych możliwości rozwoju nie pociągnie za sobą dużych, jednorazowych nakładów finansowych. Pozwoli także uniknąć czasochłonnych, wpływających na obniżenie płynności sprzedaży, procesów wdrożeniowych.Zdolność dostawcy do zaoferowania elastycznego, spersonalizowanego rozwiązania jest szczególnie istotna. Jak bowiem podaje raport stworzony przez Wunderman Commerce, aż 92% menedżerów przyznaje, że „możliwość skalowania platformy proporcjonalnie do wzrostu potrzeb przedsiębiorstwa” to ważny czynnik w wyborze właściwej platformy e‑commerce. Niestety jednak, wybór narzędzia, które będzie intuicyjne i elastyczne, a jednocześnie pozwoli na realizowanie strategii biznesowej firmy wcale nie jest łatwy. Proste, dostępne od ręki platformy oferują pakiet gotowych rozwiązań, które mogą nie w pełni zaspokajać specyficzne potrzeby danego przedsiębiorstwa, z kolei skrojony na miarę system może ograniczyć szanse na dynamiczne wprowadzanie zmian.Jak ocenić jakość platformy e-commerce? Przede wszystkim na podstawie jej użyteczności, ale również samego sposobu, w jaki jest ona tworzona oraz w jaki można ją modyfikować. Podstawę każdej, nowoczesnej i dostosowanej do potrzeb klienta platformy powinna stanowić idea ciągłego rozwoju. Co prawda brak możliwości płynnej, bieżącej modyfikacji systemu może nie być widoczny od razu, jednak, w długoterminowej perspektywie z pewnością stanie się poważnym problemem dla rozwoju firmy, za którym system sprzedaży po prostu nie nadąży.Coraz bardziej popularna na świecie, lecz wykorzystywana przez wciąż nieliczne firmy w Polsce, metodologia ciągłego rozwoju oprogramowania jest koncepcją umożliwiającą dynamiczne dostosowywanie platformy do potrzeb rynku i jednoczesną eliminację przestojów technologicznych. Poszczególne elementy systemu są tu tworzone tak, aby można było je łatwo konfigurować i w nieograniczony sposób dopasowywać do konkretnego modelu biznesowego.Sama technologia to jednak nie wszystko. Konieczne jest także wsparcie ekspertów. Jeśli cele przedsiębiorstwa i zachodzące w nim procesy nie zostaną właściwie zrozumiane, wdrożenie i wykorzystanie systemu e‑commerce najprawdopodobniej nie przyniesie oczekiwanych efektów. Dostawca systemu powinien zatem umiejętnie zintegrować jego funkcje z logiką biznesową danej firmy oraz sprawić, aby wdrażane oprogramowanie mogło w pełni odpowiedzieć na jej potrzeby. Rolą dostawcy powinno być również kompleksowe doradztwo w zakresie doboru rozwiązań, które sprawią, że wykreowana wizja przeistoczy się w rzeczywistość w możliwie najbardziej efektywny sposób. Dlaczego jest to aż tak istotne? Jak pokazują badania przeprowadzone przez firmę Salmon, aż 90% menedżerów decydujących o losach e‑commerce w dużych firmach uważa, że spójność planów rozwojowych oprogramowania, które chcą kupić, z wizją rozwoju ich firm stanowi bardzo ważny czynnik przy podejmowaniu decyzji o wyborze danego rozwiązaniaPrzedsiębiorstwo powinno zatem w jasny i klarowny sposób przedstawić zarówno swoją wizję rozwoju, jak i swoje potrzeby, tak, aby dostawca systemu e‑commerce mógł dobrać najlepsze dla niego rozwiązanie. Należy pamiętać, że tylko dobra współpraca i pełne porozumienie między dostawcą platformy a klientem mogą przynieść zamierzone rezultaty.Wykorzystując partnerski model współpracy organizacja, dla której stworzona została platforma e-commerce, nie musi się martwić o technologiczne aspekty jej funkcjonowania. W tym przypadku klient powierza partnerowi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, wydajność, utrzymanie i rozwój systemów e‑commerce, podczas gdy sam zyskuje większą przewidywalność i możliwość sprawniejszego zarządzania budżetem przeznaczonym na obsługę systemu. Dostawca platformy powinien zadbać o to, aby na bieżąco dostosowywać ją do potrzeb i planów firmy oraz przygotowywać na nadchodzące zmiany, wspierając tym samym innowacyjność organizacji.Aby jednak model współpracy partnerskiej mógł zostać poprawnie zrealizowany, dostawca powinien dysponować odpowiednią technologią, infrastrukturą oraz zespołem doświadczonych specjalistów. Tylko synergia tych trzech elementów pozwoli na zaproponowanie odbiorcy jasnych, przewidywalnych warunków współpracy oraz umożliwi mu skupienie się na tym, co dla niego najważniejsze – na realizowaniu własnej strategii biznesowej.Wzrost znaczenia e‑commerce w świecie współczesnego biznesu sprawia, że platformy sprzedażowe muszą nie tylko odpowiadać na aktualne potrzeby firm, ale również umożliwiać im realizowanie długoterminowych strategii. Właśnie dlatego, przy wyborze odpowiedniego oprogramowania kluczowa jest zarówno jego wszechstronność, jak i to, czy jego dostawca będzie kompetentnym partnerem, który zrozumie potrzeby organizacji i umiejętnie na nie odpowie.Choć w praktyce, podjęcie dobrej decyzji w zakresie wyboru platformy e-commerce oraz partnera, który ją dostarczy stanowi spore wyzwanie, kilka prostych kroków może to znacznie ułatwić. Co zatem warto zrobić?