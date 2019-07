Rosną transgraniczne inwestycje w nieruchomości komercyjne

Na przestrzeni roku (I kw. 2018 - I kw. 2019) globalne inwestycje w nieruchomości komercyjne osiągnęły wartość niemal 1 biliona dolarów, z czego jedną trzecią wygenerowały inwestycje transgraniczne. Czołówkę międzynarodowych inwestorów stanowili Kanada, USA, Chiny kontynentalne oraz Singapur. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi opracowany przez Knight Frank raport „Active Capital”?

“Istnieje wiele argumentów, dla których warto inwestować w nieruchomości komercyjne, szczególnie w okresie obowiązywania niższych stóp procentowych w dłuższym terminie. Taka sytuacja może zapewnić względną stabilność oraz dochód w porównaniu z inwestycjami w akcje i obligacje. Jednakże inwestorzy muszą rozważyć ryzyko, jakie mogą ponieść oraz zidentyfikować metody osiągnięcia zwrotu bez konieczności zwiększania skali ryzyka.” - powiedział Andrew Sim, Head of Global Capital Markets w Knight Frank.



„Niektórzy inwestorzy reinwestują swoje aktywa, podczas gdy inni wchodzą na rynek nieruchomości poprzez różne środki ekspozycji, jak na przykład przejęcia firm z sektora proptech lub zapewnianie środków na finansowanie zadłużenia. Ponadto, oczekujemy, że fundusze private equity będą zainteresowane inwestycjami w centra danych, konkretne podsektory przemysłowe, jak na przykład chłodnie, oraz modele biznesowe kierowane przez operatorów w sektorach specjalistycznych.” – dodał Andrew Sim.

Wspomniany we wstępie raport dowodzi, że wzrost transgranicznego przepływu kapitału to przede wszystkim następstwo długoterminowego obniżenia dynamiki PKB oraz stóp procentowych u schyłku cyklu. W ten sposób inwestorzy starają się zarówno zdywersyfikować ryzyko, jak i zapewnić sobie większe zyski.Z opracowania dowiadujemy się również, że w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku, najbardziej aktywnymi na rynku podmiotami były fundusze kapitałowe, zarządzający aktywami oraz firmy działające na rynku nieruchomości (REOC - real estate operating companies), które inwestowały w najróżniejsze aktywa, od biur w stolicy Hiszpanii, po centra handlowe na terenie Hong Kongu.W odniesieniu do tego, że obecnie jednym z głównych wskaźników transgranicznego przepływu kapitału są fundusze private equity , opracowanie Knight Frank ujawnia, że w pierwszym kwartale 2019 roku, Chiny kontynentalne oraz Hong Kong zaabsorbowały ponad 5 miliardów dolarów międzynarodowego kapitału, pochodzącego z funduszy private equity. Zgodnie z analizą danych Real Capital Analytics (RCA) przeprowadzoną przez Knight Frank, w tym samym okresie, wolumen inwestycji na rynku biurowym i handlowym w Japonii przekroczył 1,3 miliarda dolarów, z kolei w Norwegii i Finlandii zainwestowano 1,7 miliarda dolarów pochodzących z funduszy private equity w porównaniu z kwotą 706 milionów dolarów w całym 2018 roku. W międzyczasie, w związku z napływem turystów oraz dobrymi wynikami gospodarczymi miast we Włoszech, fundusze private equity zainwestowały w tym kwartale 510 milionów dolarów w hotele oraz biura w całym kraju.Badania rynku przeprowadzone przez Knight Frank przewidują rotacje w alokacji funduszy private equity zainwestowanych w nieruchomości komercyjne. Zakładają one, że większym zainteresowaniem od biur i nieruchomości handlowych będzie cieszyć się sektor przemysłowy i nieruchomości alternatywnych. Prognozuje się, że do końca 2023 roku sektor przemysłowy będzie stanowić 20% takich portfolio, natomiast sektor nieruchomości alternatywnych do 50% (włączając akademiki, co-living, opiekę zdrowotną i inne).Niepewność dotycząca fazy cyklu na rynku nieruchomości komercyjnych oraz perspektywy zwrotu powodują, że inwestorzy zainteresowani są różnymi rodzajami ekspozycji w zakresie nieruchomości, włącznie z sektorami nieruchomości alternatywnych, takimi jak domy spokojnej starości, opieka zdrowotna oraz inwestycjami w sektorze PRS (private rented sector).W trzecim roku, w którym publikowany jest raport Active Capital, jego autorzy zidentyfikowali dziesięć najbardziej prawdopodobnych źródeł kapitału transgranicznego w 2019 roku, informując, że na prognozę tę wpływ mają majątek, swoboda finansowa, innowacje, obciążenia podatkowe oraz bezrobocie. Głównymi źródłami kapitału są Niemcy, Japonia, Luksemburg, Norwegia, Katar, Singapur, Szwajcaria, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Stany Zjednoczone.