Na zagraniczne wakacje rusza 7 na 10 Milenialsów

Przed nami wyniki badania zrealizowanego przez firmę Revolut pośród polskich Milenialsów, którzy stanowią dziś silną, liczącą sobie przeszło 300 tys. osób, grupę jej klientów. Odpowiedzi, których udzieliło 2 tys. respondentów dowodzą, że pokolenie Y systematycznie gromadzi fundusze na wakacje, które tego lata pozwolą jego reprezentantom odwiedzić ponad 100 krajów. 28% wskazań dotyczy Polski, popularnością cieszą się również Włochy (11%) i Hiszpania (9%). Wśród wskazywanych destynacji nie brakuje też miejsc znacznie bardziej egzotycznych, jak Seszele, Nepal czy Wyspy Salomona.

Gdzie na wakacje pojadą Milenialsi?

“Revolut to społeczność osób kochających podróże. To grupa niezwykle cenna z punktu widzenia usługodawców branży turystycznej. Sądzę, że w interesie operatorów wycieczek, linii lotniczych oraz sieci hoteli jest zabieganie o względy użytkowników Revolut, na przykład poprzez oferowanie im atrakcyjnych zniżek. Potencjał naszej grupy użytkowników dostrzegły już takie marki jak airbnb, itaka i booking.com” - mówi Karol Sadaj, country manager Revolut w Polsce.

Auto czy samolot?

Płatności za granicą

Wakacyjny budżet

Przeprowadzone badanie udowodniło, że Milenialsi korzystający z Revolut są otwarci na przemierzanie globu. Wakacje w Polsce planuje jedynie 28% z nich, pozostali (70%) udadzą się dalej. Wśród najbardziej popularnych zagranicznych kierunków znalazły się Włochy (11%), Hiszpania (9%) oraz Chorwacja (8%). Koleje miejsca w zestawieniu przypadły w udziale Grecji (7%), Portugalii (5%) i USA (3%). Po 2% badanych uda się do Turcji i Tajlandii. Około 1% wskazało z kolei na Bułgarię, Egipt, Ukrainę, Francję, Wielką Brytanię, Japonię i Wietnam. Taki sam odsetek badanych nie wyjedzie nigdzie, a kolejny 1% nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o miejscu urlopu.Okazuje się zatem, że Milenialsi wybierają nieco inne kierunki niż respondenci badań Polskiej Izby Turystyki (2018) czy firmy Neckermann (2019), gdzie prym wiodły Grecja , Turcja i Bułgaria. Klienci Revolut częściej wybierają nieco droższe Włochy, Hiszpanię i Chorwację.O ile do Chorwacji można wybrać się autem, a na Ukrainę pociągiem, to przy wyprawie do Wietnamu lub Japonii jedyną optymalną opcją jest samolot. 60% użytkowników Revolut, którzy zgodzili się wziąć udział w ankiecie, by dotrzeć na upragnione wakacje wybierze transport lotniczy. 29% pojedzie samochodem. Mijając autem wiele granic i tankując po drodze dobrze jest nie martwić się o wymianę walut. Na pociąg decyduje się 2%, a na autokar tyle samo co na autostop, czyli zaledwie 1% podróżujących. Polscy milenialsi ewidentnie preferują samolot lub własne auto. Podobne wnioski wysnuć można z badania Mondial Assistance, gdzie na auto wskazało 25%, a na samolot 63% respondentów (2019).Polscy milenialsi, którzy wzięli udział w badaniu, płacą na wakacjach na wiele sposobów. 89% korzysta z Revolut, ale wiele osób wspiera się także kartą tradycyjnego banku (40%) i wypłaca gotówkę. Przeszło 32% wypłaca obce waluty z bankomatów, a co czwarta osoba korzysta również z kantoru. Spośród nich większość wybiera kantor w Polsce (26%), ale są też osoby korzystające z kantoru za granicą (8%). Bardzo niewielka grupa wyrusza na urlop zabierając ze sobą kryptowaluty (1%). Tak zróżnicowane podejście daje dodatkowe bezpieczeństwo, bo zawsze warto mieć “plan B”, a nawet “plan C” i oprócz Revolut, mieć też kartę banku i trochę gotówki (np. dolary).Na koniec ankiety padło pytanie o planowany w tym roku budżet wakacyjny na jedną osobę. Odpowiedzi ułożyły się podobnie we wszystkich przedziałach. Poniżej 1000 zł na osobę wyda 19% respondentów, pomiędzy 1 i 2 tys./os. około 22%, a między 2 i 3 tys./os. 20%. Mniej reprezentowana jest grupa, która planuje wydać między 3 i 4 tys. zł/os. (10%). Następnie, ponad 4 tys. zł/os. wyda co piąty badany (20%). 8% polskich użytkowników Revolut w wieku 18-38 lat, nie zdecydowało jeszcze jaką kwotę przeznaczy na tegoroczne wakacje.