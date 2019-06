Eksporterze, globalne terminy płatności ciągle długie

Jak informuje Euler Hermes, globalny wskaźnik DSO (Dales Sales Outstanding) obniżył się wprawdzie o jeden dzień, ale ciągle znajduje się na wyjątkowo wysokim poziomie. W tym roku należności mają spływać po średnio 64 dniach, ale są kraje, w przypadku których należy być gotowym na znacznie dłuższe terminy płatności. Dobrym przykładem są tu Chiny i Grecja - przedsiębiorcy z tych krajów płacą średnio po odpowiednio 92 i 91 dniach.

W 2018 roku globalny średni współczynnik obiegu należności (DSO) obniżył się o 1 dzień, osiągnąwszy poziom 65 dni. Po zanotowanym w 2017 roku, najwyższym w ostatniej dekadzie poziomie jest to niewątpliwie dobra wiadomość, ale też nie powód do huraoptymizmu. Ze względu na kontynuację spowolnienia światowego wzrostu gospodarczego Euler Hermes spodziewa się, że w tym roku DSO osiągnie poziom 64 dni

Najgorzej wypadają ponownie chińskie firmy, w przypadku których spłata należności następuje po przeciętnie 92 dniach. Warto jednak podkreślić, że co czwarta z tych firm swoje pieniądze otrzymuje dopiero po 4 miesiącach, co stanowi potwierdzenie, iż pełnią one niejako rolę “niewidocznych banków”. I to zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

Do złego nawyku opóźnionego regulowania płatności powróciły również kraje śródziemnomorskie. Średni wskaźnik DSO dla Włoch, Francji, Grecji i Hiszpanii wydłużył się w ubiegłym roku odpowiednio o +5 dni, +2 dni, +2 dni i +1 dzień.

Firmy w sektorach elektronicznym (-2 dni), maszynowym (-1 dzień) i budowlanym (-3 dni) nadal odczuwają bolesne skutki najdłuższego DSO, wynoszącego odpowiednio 89, 86 i 82 dni w 2018 r. - znacznie powyżej globalnej średniej. Firmy B2C miały lepszą kontrolę nad terminami płatności.

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Jak wygląda obecnie obieg należności? Globalny średni współczynnik obiegu należności (DSO) obniżył się o -1 dzień do 65 dni w 2018 r.

Firmy są zaniepokojone globalnym spowolnieniem wzrostu

Globalna tendencja spadkowa od Azji do krajów nordyckich

Kraje śródziemnomorskie – powód do niepokoju

“To może być kolejny przykład tradycyjnego opóźnienia, z jakim europejskie firmy reagują i przewidują zmiany cyklu gospodarczego. Ale to niebezpieczne pozostać bez gotówki w czasie spowolnienia globalnego wzrostu i handlu” - skomentował Maxime Lemerle, Szef Zespołu Badań Sektorowych i Niewypłacalności w Dziale Badań Ekonomicznych Euler Hermes.

Sektory B2C i B2B muszą uporać się z rozbieżnym kursem kształtowania się ich DSO

Opracowanie Euler Hermes pokazuje, że po osiągnięciu 10-letniego, najwyższego poziomu w 2017 r., globalny średni wskaźnik obiegu należności DSO, co oznacza, że firmy stają się bardziej ostrożne i szybciej starają się odzyskać z rynku swoje należności wraz z globalnym spowolnieniem gospodarczym. Ponieważ wzrost światowego PKB ulega dalszemu spowolnieniu,W 2017 r. ponowne przyspieszenie światowego wzrostu gospodarczego doprowadziło do zauważalnego wydłużenia globalnego średniego okresu obiegu należności – DSO, który osiągnął swój najwyższy poziom od 2007 r., tj. 66 dni. Firmy miały wtedy większe zaufanie do klientów ze względu na lepsze i lepiej rokujące otocznie gospodarcze i finansowe.Tym niemniej w roku 2018 mieliśmy do czynienia z globalną niepewnością w sferze gospodarczej, która - jak prognozuje Euler Hermes - skutkować będzie spowolnieniem globalnego wzrostu gospodarczego w 2019 r. do poziomu 2.9% r/r, w porównaniu z 3.1% r/r w 2018 r. Zaniepokojone firmy zaostrzają warunki kredytowania swoich odbiorców. W konsekwencjiwynoszący 92 dni (+27 dni ponad globalną średnią), mimo zredukowania swojego DSO (o -1 dzień w 2018 r. w stosunku do 2017 r.). Odzwierciedla to rolę chińskich firm, jako “niewidocznych banków” na poziomie krajowym i dla dużych partnerów handlowych, co wynika z mniej rozwiniętego, otwartego systemu finansowego. Jest to jednak niebezpieczne, bowiem z tego powodu chińskie firmy są bardziej wrażliwe na wszelkie ryzyka finansowe.Przy zwykle strukturalnie niższych poziomach niż reszta świata, w 2018 r.Świadczy to zarówno o kulturowych uwarunkowaniach prowadzenia biznesu, jak i o tym, że firmy o dużych zasobach gotówki w tych krajach mogą szybko przystosowywać się do zmieniających się tendencji globalnego wzrostu gospodarczego.Mimo pogarszających się warunków gospodarczychzdołały obniżyć swój wskaźnik średniego okresu obiegu należności (spółek giełdowych) DSO, w oczekiwaniu na nadchodzące spowolnienie wzrostu i przystosowując się do rosnących trudności, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym.Kraje śródziemnomorskie pozostają w tyle ze swoimi wskaźnikami średniego okresu obiegu należności DSO, w szczególności Grecja (91 dni), Włochy (86 dni), Maroko (84 dni), Turcja (79 dni), Hiszpania (78 dni) i Francja (73 dni). Firmy w regionie powróciły do złego nawyku akceptowania dużego opóźnienia płatności od swoich klientów.Są one bardziej skłonne do akceptowania dłuższych terminów płatności w celu wsparcia sprzedaży, jeżeli uznają, że cykl gospodarczy nie będzie w fazie zbyt gwałtownego spadku. Ponieważ znajdujemy się w późnej fazie cyklu gospodarczego, a ponadto efekty wahań gospodarczych ze sporym opóźnieniem uderzają w firmy z sektorów konsumpcyjnych – B2C, to może to skłaniać je do dalszego proponowania łagodniejszych (czytaj – wydłużonych) warunków płatności.. Ze swojej natury są one bardziej cykliczne. Branże B2B już dostrzegły globalne spowolnienie wzrostu, co jest zapowiedzą nadchodzących problemów gospodarczych. W konsekwencji firmy te obawiając się ryzyka nadmiernie wydłużających się płatności skróciły akceptowane terminy płatności zmniejszając swój średnioobieg należności – DSO już w 2018 r.Chociaż handel detaliczny charakteryzuje się najniższym - najkrótszym DSO (30 dni) w porównaniu ze wszystkimi innymi sektorami,. Ponieważ model biznesowy sektora handlu został wywrócony do góry nogami, mocno zmniejszyła się jego zdolność regulowania kredytu w rachunku bieżącym. Dostawcy – producenci mogą zostać dotknięci, jeżeli detaliści zwiększa także swój wskaźnik zaległych płatności w dniach (Days Payable Outstanding – DPO).