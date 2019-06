Szukasz pracowników? Z atrakcyjnym biurem będzie ci łatwiej

Bezrobocie w naszym kraju spadło do poziomów nienotowanych od dwóch dekad. Wynagrodzenia pną się w górę. Z danych Grafton Recruitment wynika, że mechanicy czy elektrycy mogą zarobić nawet 6,5 tys. zł brutto, a stażyści w działach IT - 5,2-6,7 tys. zł. W takich realiach rekrutacja najlepszych staje się nie lada wyzwaniem. Z tego też względu pracodawcy ścigają się już nie tylko na cyferki, ale również na komfort miejsca pracy. Jak podaje CBRE, w I kw. br. największy udział w rynku nieruchomości miały właśnie transakcje biurowe.

Wrzenie w biurach

- O skali i dynamice rozwoju świadczy chociażby fakt, że na przykład przez ostatnie 5 lat na warszawskim rynku biurowym powstał 1 mln powierzchni biurowej, a kolejny 1 mln będzie ukończony w ciągu kolejnych 3 lat. Rozwój sektora nieruchomości jest możliwy dzięki odpowiedniej dostępności specjalistów. Warto zwrócić także uwagę na standard nowej powierzchni biurowej oraz ich walory lokalizacyjne, ponieważ stanowią one obecnie ważny element konkurencyjności pracodawców, którzy atrakcyjnymi warunkami mogą przyciągać najlepszych specjalistów i minimalizować ryzyko rotacji – mówi Jan Banasikowski, HR & Location Advisor CBRE.

Stolica na prowadzeniu, ale regiony tuż za rogiem

- W obszarze powierzchni biurowych decydujący wpływ na taki stan rzeczy ma sektor nowoczesnych usług dla biznesu, który odpowiada za większość inwestycji biurowych w Warszawie i innych rynkach regionalnych. Warto dodać, że nowe inwestycje mają szczególny wpływ na rynki regionalne ponieważ pozwalają one na tworzenie atrakcyjnych możliwości rozwoju dla miejscowych studentów, absolwentów i specjalistów, którzy do tej pory migrowali za atrakcyjną pracą do największych polskich miast. Ten trend dostrzegają zarówno inwestorzy zagraniczni, jak i obecni najemcy zainteresowani dalszym rozwojem w nowych lokalizacjach oferujących atrakcyjniejsze koszty prowadzenia działalności oraz dostęp do specjalistów kształconych przez miejscowe ośrodki akademickie - mówi Jan Banasikowski.

Pensja, biuro… i benefity

Firmom gorączkowo poszukującym pracowników powoli kończą się pomysły na prześcignięcie konkurencji, tym bardziej, że atrakcyjne wynagrodzenie coraz częściej przestaje być kartą przetargową. Taka sytuacja dotyczy właściwie każdej branży i każdego stanowiska pracy. Z danych GUS wynika, że w kwietniu bezrobocie osiągnęło w skali kraju 5,6% (1,5% w Warszawie), a pensje wciąż pną się w górę - w I kw. br. przeciętne wynagrodzenie przekroczyło 5 tys. zł brutto. Nie jest zatem żadnym zaskoczeniem, że wymagania pracowników rosną, a wywierana na pracodawcach presja płacowa staje się coraz silniejsza. Jednak pieniądze to nie wszystko. Firmy, którym rekrutacja spędza sen z powiek, oferują już nie tylko atrakcyjne pensje, ale również wysoki komfort pracy, stawiając na inwestycje w wysokiej jakości, atrakcyjne nieruchomości komercyjne.Polska pozostaje jednym z najatrakcyjniejszych rynków nieruchomości dla inwestorów zagranicznych – przede wszystkim ze względu na dostępność wykwalifikowanych specjalistów. W pierwszym kwartale 2019 roku dokonano transakcji na kwotę 745 milionów euro. Największy udział w rynku miały transakcje biurowe - 72% wszystkich kontraktów.Najbardziej aktywnymi graczami na polskim rynku byli inwestorzy zagraniczni, którzy odpowiadali za podpisanie ponad 90% wszystkich kontraktów w pierwszym kwartale tego roku. Szczególnie wyróżniają się inwestorzy z Niemiec i Wielkiej Brytanii, których udział w dokonanych inwestycjach wyniósł po 27% każdy.W sektorze nieruchomości biurowych w Polsce dominującą pozycję utrzymuje Warszawa, której łączne zasoby powierzchni wynoszą 5,5 mln m kw., dodatkowo powierzchnia w budowie stanowi ponad 13,5% istniejącej nowoczesnej powierzchni w całym mieście, co jest jednym z najwyższych wyników w całej Europie.W kolejnych latach będziemy obserwować rosnące zainteresowanie inwestorów rynkami regionalnymi, o czym świadczy chociażby fakt, że w pierwszym kwartale 2019 roku 55% wszystkich transakcji dotyczyło nieruchomości poza Warszawą. Popularność rynków regionalnych wiąże się z rosnącą potrzebą minimalizacji kosztów działalności, dlatego rosnąca liczba firm rozważa prowadzenie działalności w miastach regionalnych. Poza głównymi miastami regionalnymi w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Trójmiasto, Łódź, Szczecin, Lublin), coraz większym zainteresowaniem wśród najemców z sektora usług cieszą się takie miasta jak Bydgoszcz, Białystok, Rzeszów, Toruń, Opole oraz miasta metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, gdzie obecnie 76% zasobów powierzchni biurowej zajmują Katowice, ale o jej potencjale stanowi także osiem miast o zaludnieniu powyżej 100 tys. mieszkańców (Gliwice, Zabrze, Tychy, Sosnowiec, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska).Decyzja o inwestowaniu poza stolicą wydaje się mieć uzasadnienie również pod względem specyfiki lokalnych rynków pracy. Choć bezrobocie w miastach takich jak Poznań, Katowice i Wrocław również jest rekordowo niskie, bo w żadnym z nich nie przekracza poziomu 2%, to oczekiwania pracowników dotyczące zarobków są zazwyczaj nieco niższe niż w Warszawie. Raport Manufacturing 2019 Grafton Recruitment i Gi Group ujawnia, że np. pracownicy produkcyjni na Śląsku zarabiają o kilkaset złotych mniej brutto niż ich koledzy w Warszawie. Analogiczną zależność zauważamy również w przypadku zarobków oferowanych w miastach regionalnych w całym sektorze SSC/BPO, w IT i w dziesiątkach innych branż. Co ciekawe, dysproporcja w zarobkach między Warszawą z innymi miastami z roku na rok jest coraz mniejsza. Jak łatwo się domyślić, poskutkowało to zwiększeniem populacji talentów w miastach takich jak Wrocław czy Kraków.Zagraniczni inwestorzy wchodzący dopiero na rynek polski nie mogą zapominać również, że walka o kandydatów to już nie tylko konkurencyjne wynagrodzenie, ale również atrakcyjne pakiety benefitów. Standardem stają się świadczenia dodatkowe takie jak: dofinansowanie wakacji, wynajem sal do zajęć sportowych, przedszkola i miejsca zabaw dla dzieci czy też masaże dla pracowników. Inwestorzy wychodząc więc poza schemat, oferując „coś więcej” mają szansę przyciągnąć najlepszych kandydatów.