Polska i Polacy w 30 lat od transformacji gospodarczej

Właśnie minęło 30 lat od transformacji gospodarczej naszego kraju. To świetna okazja do podsumowań. O takie pokusił się Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Polska 1989-2019. Społeczeństwo, gospodarka, kultura”. Opracowanie wskazuje m.in., że na przestrzeni analizowanych lat PKB podniósł się przeszło dwuipółkrotnie, a wartość eksportu - prawie czternastokrotnie. Wydłużyła się średnia długość życia w naszym kraju. Co czwarty Polak ma wyższe wykształcenie, wydatki na infrastrukturę rosną, a dbałość o środowisko jest coraz większa.

Porównując się do sytuacji z czerwca 1989 roku możemy zaobserwować szereg zmian jakościowych, które nastąpiły we wszystkich sferach życia publicznego. Z gospodarczego punktu widzenia ostatnie trzydzieści lat to najlepszy czas w historii Rzeczpospolitej - mówi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i dodaje, że wystarczy spojrzeć na polski eksport, którego wartość wzrosła z 19 mld USD w 1990 roku do 262 mld USD w roku 2018.

Nowe wyzwania

Musimy zmierzyć się z niekorzystnymi trendami demograficznymi, zwiększaniem potrzeb i oczekiwań zdrowotnych Polaków czy nadciągającą rewolucją cyfrową. Ponadto, wspólnie z innymi narodami, będziemy musieli stawić czoło takim problemom, jak światowy pokój i bezpieczeństwo, globalne ocieplenie, a także przyszłość Unii Europejskiej – podsumowuje Piotr Arak.



Zmianom nie oparła się również struktura zatrudnienia w naszym kraju. Przed 30 laty w sektorze rolniczym pracował co czwarty z nas, dziś jest to jedynie co dziesiąty. Istotnie wzrosło znaczenie usług - w tym sektorze pracuje obecnie aż sześciu na dziesięciu zatrudnionych. Widać więc wyraźnie, że struktura naszej gospodarki podąża w ślad za standardami wyznaczonymi przez Europę Zachodnią i Amerykę Północną.Okres transformacji gospodarczej to nie tylko jednak dynamiczny wzrost dochodów Polaków, ale również wzrost zadłużenia oraz powiększający się zasięg ubóstwa. Zadłużenie polskich gospodarstw domowych wzrosło z niespełna 2,3 proc polskiego PKB w 1995 do niemal 35,6 proc. PKB w roku 2017. W okresie 1994-2004 procent gospodarstw domowych żyjących poniżej poziomu relatywnego ubóstwa wzrósł o połowę (z 13,5 proc. do 20,3 proc.). Od 2005 r. widoczny jest stopniowy spadek wartości tego wskaźnika, który obecnie kształtuje się na poziomie zbliżonym do tego z połowy lat 90.Przemiany wpłynęły również na poprawę jakości systemu ochrony zdrowia, promocję zdrowego trybu życia, a co za tym idzie wzrost długości życia, która w przypadku kobiet wzrosła z 75,2 lat do 81,8 lat, a w przypadku mężczyzn z 66,2 lat do 74 lat. Znacząco wzrosła również liczba studentów: z 378 tys. w 1990 roku do 1,2 mln w roku 2017.Wolny rynek zaowocował nieskrępowanym rozkwitem gospodarki, a przystąpienie Polski do NATO w 1999 roku i do Unii Europejskiej w 2004 r. zapewniło Polsce mocną pozycję na arenie międzynarodowej. Oczywiście nie wszystko w tym okresie się udało. Były też trudne chwile i niewykorzystane szanse, dlatego patrząc w przyszłość należy się uczyć na zebranych dotychczas doświadczeniach.