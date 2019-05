Rok po RODO: Polacy ufają, że pracodawcy chronią dane osobowe

Wprowadzeniu przepisów RODO towarzyszyło niemałe zamieszanie. Związane ono było m.in. z narzuceniem na pracodawców dodatkowych obowiązków w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w sposób zapewniający tym informacjom jak najwyższe bezpieczeństwo. Minął właśnie rok obowiązywania nowych przepisów. Czy to się udało? Najwyraźniej tak. Tego przynajmniej dowodzi zrealizowane przez ADP badanie „Workforce View in Europe 2019”.

O bezpieczeństwie swoich danych osobowych w miejscu pracy jest już przekonanych niemal 6 na 10 polskich pracowników (59,6 proc.), a więc o 10 p proc. więcej niż rok wcześniej.

Powyższy wynik plasuje nas w europejskiej w czołówce pod względem zaufania do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. Średnia dla całej Europy sięga 56,3 proc.

O bezpieczeństwie przechowywanych przez pracodawcę danych osobowych w największym stopniu przekonani są milenialsi – o tym, że firma wykazuje się w tym skutecznością mówi aż 75,60 proc. respondentów z pokolenia Y.

– Polska jest jednym z czołowych krajów pod względem zaufania do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w miejscu pracy. Pod tym względem wyprzedzamy Wielką Brytanię, Hiszpanię, czy Francję. Z naszych badań wynika też, że do tego tematu przykładamy dużo więcej uwagi – odsetek osób, które nigdy nie myślały o temacie ochrony danych osobowych w ciągu roku zmalał o 5 pproc. do poziomu 18 proc., co jest najniższym wynikiem w historii – mówi ekspert.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Pracodawcy chronią dane osobowe? Polacy coraz bardziej ufają, że pracodawcy chronią ich dane osobowe.

Milenialsi czują się bezpiecznie

– Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie wiedzę czerpie się z wielu źródeł – mediów, kanałów społecznościowych, forów dyskusyjnych. Dzięki byciu ciągle online młodzi, wykształceni ludzie mają coraz większą świadomość swoich praw, także tych związanych z ochroną danych osobowych. Z naszych badań wynika, że tylko 1 na 100 milenialsów uważa, że pracodawca przetwarza dane osobowe bez jego zgody, a zaledwie 1 na 20 czuje, że nie ma kontroli nad swoimi danymi – mówi.

Które branże ufają swoim pracodawcom?

25 maja upłynął rok odkąd w życie weszło Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Firma ADP, globalny dostawca rozwiązań z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, postanowiła sprawdzić, czy pracownicy polskich firm zauważyli zmianę w postawie swoich pracodawców związaną z przetwarzaniem danych osobowych. Okazało się, że 56 proc. polskich pracowników jest zdania, że ich dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem. Jak mówi Tomasz Czerkies, radca prawny w ADP Polska, to bardzo dobry wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę średnią europejską.Wyniki raportu ADP wskazują, że największe zaufanie do swoich pracodawców pod względem bezpieczeństwa danych osobowych mają milenialsi . Aż 76 proc. najmłodszych pracowników pozytywnie ocenia swoją organizację pod tym kątem (wzrost o 13 pproc. w porównaniu do poprzedniego roku). Jak podkreśla Tomasz Czerkies, są to pracownicy, którzy najchętniej otwierają się na zmiany i nie boją się ich.Wprowadzenie w maju 2018 r. w Polsce RODO miało też różny wpływ na zaufanie pracowników poszczególnych sektorów gospodarki. Największy wzrost można zaobserwować w sprzedaży, mediach i marketingu – 69 proc. zatrudnionych w tym sektorze ufa firmie pod względem przetwarzania danych osobowych, co stanowi aż o 27 pproc. więcej w stosunku do roku 2018. Zaufanie dla pracodawców znacząco wzrosło również w sektorze healthcare (21,30 pproc.). Natomiast nie jest zaskoczeniem, że w bezpieczeństwo swoich danych najbardziej wierzą pracownicy branży IT (71 proc.). Co ciekawe, mimo restrykcyjnych przepisów, w dwóch branżach tj. w transporcie i podróżach oraz w architekturze, inżynierii i budownictwie, spadł odsetek pracowników wierzących, że ich dane w pracy są bezpieczne.