Rynek magazynowy na fali. Do gry wchodzą nowe lokalizacje

Savills przedstawił najnowszy raport "Market in Minutes - Rynek magazynowy w Polsce". Opracowanie dowodzi m.in., że w I kwartale br. popyt na nieruchomości magazynowe i przemysłowe odnotował wprawdzie spadek rdr, ale nie przeszkodziło mu to prawie dwukrotnie przekroczyć poziomu podaży. Okazuje się również, że na magazynowej mapie Polski pojawiają się nowe lokalizacje, co jest następstwem niskiego bezrobocia na głównych rynkach. Na uwagę zasługuje również rosnące znaczenie obiektów przeznaczonych na potrzeby logistyki miejskiej.

„Po raz pierwszy w historii najwięcej powierzchni magazynowej i przemysłowej oddano poza głównymi rynkami. Stało się tak za sprawą dwóch projektów: BTS dla Zalando w Olsztynku (120 500 m kw.) oraz Panattoni Park Kielce (22 200 m kw.). Dopiero za nimi uplasował się Wrocław, gdzie w pierwszym kwartale przybyło niespełna 95 000 m kw. Nowe lokalizacje, które mają szanse rozwijać się w najbliższym czasie to również Bolesławiec, Gorzów Wielkopolski, Radom, Świebodzin, Słubice czy Zielona Góra. Coraz więcej buduje się także projektów przeznaczonych pod logistykę miejską. Na koniec marca w trakcie realizacji znajdowało się blisko 65 000 m kw. powierzchni tego typu, czyli o ponad 1/3 więcej niż trzy miesiące wcześniej” – mówi Kamil Szymański, dyrektor w dziale powierzchni magazynowych i przemysłowych w Savills.



„Rynek nieruchomości magazynowych jest nadal na fali. Pomimo utrzymującej się ogromnej dynamiki, rozwija się on w sposób zdrowy i zrównoważony. Dane za pierwszy kwartał potwierdzają, że nowe inwestycje znajdują najemców, a stopa pustostanów utrzymuje się na niskim poziomie. Stawki czynszowe, po wzrostach odnotowanych w zeszłym roku ustabilizowały się, co powinno stanowić czynnik zachęcający najemców do inwestowania w ekspansje i przenoszenia się do obiektów w lepszych lokalizacjach i o wyższym standardzie” – podsumowuje Kamil Szymański z Savills.

Najnowsza odsłona opracowanego przez Savills raportu „Market in Minutes - Rynek magazynowy w Polsce" wskazuje, że odnotowane w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku zapotrzebowanie na nieruchomości magazynowe i przemysłowe prawie dwukrotnie przewyższyło poziom nowej podaży. W I kwartale br. rynek magazynowy wzbogacił się o przeszło 505 000 m kw. nowej powierzchni, co względem analogicznego okresu roku poprzedniego świadczy o wzroście na poziomie 28%. Wynajęte zostało z kolei ponad 965 000 m kw., a więc o 21% mniej niż przed rokiem. Najsilniejszym popytem cieszyła się Warszawa. (prawie 285 000 m kw., wzrost o 35%).Dane Savills wskazują, że u schyłku marca br. rynek magazynowy w naszym kraju liczył sobie 16,2 mln m kw. powierzchni magazynowej i przemysłowej, z czego najwięcej przypadało na Warszawę i okolice (4 mln m kw.). Na drugim miejscu jest Górny Śląsk (2,62 mln m kw.), do którego jednak bardzo szybko zbliża się Polska Centralna (2,60 mln m kw.). Po pierwszym kwartale w budowie znajdowało się kolejne 2,1 mln m kw. (13% więcej, niż przed rokiem), z czego zdecydowana większość powinna zostać oddana do użytku do końca roku. Ponad 60% powierzchni w budowie jest już zabezpieczone umowami najmu.Stopa pustostanów w pierwszym kwartale wzrosła nieznacznie (0,7 pkt. proc. rdr.) i na koniec marca 2019 r. wyniosła 5,5%. Czynsze bazowe ustabilizowały się na poziomie od 2,7 euro do 4,2 euro za m kw. na miesiąc w przypadku wielkopowierzchniowych obiektów, sięgając 5,35 euro za m kw. na miesiąc w mniejszych modułach zlokalizowanych na terenie Warszawy.