Jak będzie rozwijać się rynek biurowy w Warszawie?

Rynek biurowy w Warszawie utrzymuje stabilny wzrost, a zainteresowanie najemców pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie. W minionym roku wynajęto 1,5 mln mkw. powierzchni biurowej, co jest rezultatem zbliżonym do osiągniętego w poprzednich 12 miesiącach. Sektor nie ma zatem powodów do narzekania - umacnia swoją, już i tak silną, pozycję, a za taki obrót spraw odpowiada w dużej mierze rosnąca rola biura jako czynnika przyciągającego młodych pracowników. Mimo że luka podażowa jest dość spora (w I kw. br. do użytku oddano zaledwie 20 tys. mkw.), prognozy na przyszłość pozostają optymistyczne - w realizacji znajduje się obecnie ponad 770 tys. mkw. nowych biur.

Coraz więcej powierzchni coworkingowych

Powiększająca się luka podażowa

Wzmocnienie roli biura

Wzrost kosztów na aranżację biura

Technologie w biurach przyszłości

Nie samym biurem pracownik żyje…czyli miastotwórczość

Sektor biurowy nadal pozostaje na fali, co determinowane jest przez zmieniający się rynek pracy i młode pokolenia pracowników. Biuro, zarówno jego aranżacja jak i lokalizacja nabierają jeszcze większego znaczenia niż dotychczas, stanowiąc jeden z głównym czynników rozpatrywanych przez pracowników wybierających przyszłego pracodawcę. Firmy walczą między sobą o tworzenie nowoczesnych i niekonwencjonalnych powierzchni, szukając ich w lokalizacjach, które zapewniają nie samo atrakcyjne miejsce pracy, ale również szeroki wachlarz możliwość spędzenia wolnego czasu poza nim i organizacji niezbędnych codziennych spraw. Walka o ludzi jaka obecnie trwa pozytywnie odbija się na sektorze biurowym i jego rozwoju, wpływając na tworzenie nowych nurtów w aranżacji, wdrażanie nowych technologii w miejscach pracy czy budowanie miastotwórczości w poszczególnych lokalizacjach. Ma to jednak też mniej korzystne strony jak wzrost kosztów na aranżację biura oraz chwilowy deficyt nowoczesnych powierzchni – komentuje Martin Lipiński, dyrektor działu biurowego w AXI IMMO.

Trendem wyraźnie zaznaczającym się na warszawskim rynku biurowym jest rosnące zapotrzebowanie na elastyczne powierzchnie . W minionym roku działający w stolicy operatorzy coworkingowi wynajęli przeszło 100 tys. mkw. powierzchni, co stanowi aż 12% całkowitego popytu na biura w Warszawie. Co więcej, przewidywania wskazują, że w tym roku przybędzie w kolejne 100 000 mkw. biur tego formatu.Wzrost zapotrzebowania na powierzchnie flex jest następstwem zmian zachodzących na rynku pracy, w tym m.in. coraz większej popularności elastycznych form zatrudnienia oraz pracy zdalnej . Nie bez znaczenia jest również wzrost osób decydujących się na własną działalność gospodarczą, rosnąca liczba małych i średnich przedsiębiorstw, a także ulegające przemianom potrzeby najmłodszych pokoleń.2018 rok charakteryzował się najniższym od 2012 roku wskaźnikiem pustostanów, który w stolicy wyniósł 8,7%. Jeszcze niższy poziom osiągnęły centralne części miasta, gdzie współczynnik wyniósł 5,4%. Deweloperzy oddali do użytku niemal 16% mniej powierzchni biurowych niż w 2017 r. I kw. bieżącego roku nie polepszył sytuacji, gdyż na rynek trafiło jedynie 20 tys. mkw. Niewielka podaż vs. rosnący popyt, szczególnie na nowoczesne powierzchnie powoduje, że na rynku powstała luka podażowa. Dopiero lata 2020 – 2021 przyniosą zmiany, ponieważ szacuje się, iż na rynek trafi ok. 600 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.Nowe pokolenia pracowników zdominują rynek pracy. Firmy coraz częściej starają się tworzyć dla młodej kadry atrakcyjne warunki pracy nie tylko pod kątem płacowym, ale coraz częściej socjalnym. W walce o młode talenty standardem staje się tworzenie innowacyjnych i niestandardowych przestrzeni biurowych. Dlatego w najbliższej przyszłości będą pojawiały się coraz to nowsze rozwiązania w projektowaniu biur. W 2019 będzie królował nurt eko oraz domowy klimat w miejscu pracy.Coraz ważniejsza funkcja biura i tworzenie atrakcyjnych dla pracowników przestrzeni przekłada się na wzrost kosztów na aranżację biura, które na przestrzeni dwóch lat wzrosły dwukrotnie. Dziś za fit-out mkw. biura trzeba zapłacić średnio 600 euro, a nie 300, jak jeszcze kilka lat temu. Ponadto, w najlepszych projektach ten koszt sięga nawet 900 euro za mkw.Zmiana stylu pracy wymaga od firm inwestycji w nowe technologie, które pomagają nie tylko przyciągać do siebie pracowników, ale także zoptymalizują pracę w organizacji. Dlatego biura przyszłości to technologie pozwalające m.in. na sprawdzenie dostępności poszczególnych stref w biurze czy umożliwiające zdalną rezerwację sal spotkań. Codziennością będzie wzajemna geolokalizacja pracowników w biurze i budynku, bezpośrednie drukowanie materiałów ze smartfona czy aplikacje pozwalające na indywidualną regulację natężenia światła. Wszystko w celu usprawnienia pracy.Kluczowe znaczenie w przyciąganiu i utrzymywaniu talentów zyskuje lokalizacja biura, która dzisiaj nie oznacza tylko i wyłącznie dobrze skomunikowanego położenia obiektu. Coraz ważniejszą rolę odgrywa bowiem otoczenie jakie oferuje dane miejsce. Najemcy są w stanie zapłacić więcej za najem powierzchni w lokalizacji oferującej coś więcej niż dogodny dojazd do pracy i atrakcyjne wnętrze. Dlatego coraz częściej rezygnują z lokalizacji typowo biurowych na rzecz przestrzeni w miejscach z dostępem do miejskich usług, znacząco podnoszących komfort pracy, jak i życia prywatnego. Deweloperzy planując budowę inwestycji biurowych skupiają się coraz bardziej na lokalizacjach gdzie istnieje już tzw. „tkanka miejska”.