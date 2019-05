Etyka w public relations - szansa czy problem?

Przed nami kolejna porcja wyników badania „Profesjonalizm public relations w Polsce”. Tym razem prezentujemy odpowiedzi, których respondenci odpowiadali na pytania dotyczące częstotliwości występowania problemów natury etycznej oraz głównych obszarów realizowanych przez siebie działań.

– Jako Związek widzimy pole do dalszej edukacji firm i osób zlecających działania z zakresu PR zarówno agencjom, jak i specjalistom ds. PR. Jak wynika z badań, właśnie tutaj może dojść do nadużyć wynikających z braku wiedzy dotyczącej charakteru i natury public relations u osób zlecających – mówi Michał Olbrychowski, wiceprezes zarządu Związku Firm Public Relations. – Zdajemy sobie sprawę, że to żmudny i długofalowy projekt, ale z pewnością wart wysiłku, gdyż etyka i wiarygodność są najpotężniejszym orężem w naszym zawodzie.

Przeszkody ograniczające możliwość przestrzegania zasad etycznych Przy określaniu przeszkód ograniczających możliwość przestrzegania zasad etycznych wymieniano przede wszystkim nieznajomość istoty PR wśród decydentów w organizacji.

– Cieszę się, że jako agencja przyczyniliśmy się do realizacji badań dotyczących etyki zawodu PR-owca. To ważne i potrzebne, szczególnie teraz, kiedy branże zajmujące się komunikacją i marketingiem tak mocno się zazębiają i wzajemnie korzystają ze swoich narzędzi. Badania jasno pokazały, jak ważna jest edukacja i promowanie etycznej praktyki naszego zawodu, nie tylko wśród klientów czy społeczeństwa, ale i tych, którzy zawód ten wykonują na co dzień – mówi Karolina Borkowska, wiceprezes agencji Public Dialog. – Przez ostatnie 15 lat zaszły ogromne zmiany na rynku medialnym i komunikacji. Być może zatem to dobry moment, żeby zdefiniować PR na nowo? Samoregulacje i kodeksy są ważne i potrzebne, ale uważam, że do dobrego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości, do stołu powinny usiąść nie tylko Związki i Stowarzyszenia ds. PR, ale także pozostali uczestnicy rynku – reprezentanci Klientów, NGO’s, administracji publicznej oraz reprezentanci mediów i wspólnie stworzyć aktualny kodeks dobrych praktyk działalności, wzorem Białej Księgi Komunikacji – dodaje.

Badanie „Profesjonalizm public relations w Polsce”, objęło swoim zasięgiem 500 specjalistów PR reprezentujących całą Polskę. Jego celem było pozyskanie opinii odnośnie funkcjonowania tego środowiska zawodowego. Pod lupę wzięto zarówno osoby pracujące dla dużych podmiotów publicznych i prywatnych, jak i pracowników agencji PR i organizacji pozarządowych. Przeprowadzenie badania Społeczny Zespół Ekspertów PR zlecił Działowi Badań i Analiz Strategicznych Exacto.Respondenci badania zostali poproszeni m.in. o wskazanie częstotliwości pojawiania się problemów natury etycznej. Niemal 40% z nich zadeklarowało, że nigdy nie mieli z żadnym do czynienia. Na przestrzeni ostatniego roku na tego rodzaju komplikacje najczęściej natrafiali reprezentanci agencji PR, a najrzadziej – przedstawiciele dużych organizacji prywatnych. W tej drugiej grupie aż 48% osób odpowiedziało, że nigdy nie spotkało się z problemem etycznym wymagającym rozwiązania w ramach pełnionych zawodowo obowiązków.Przy określaniu przeszkód ograniczających możliwość przestrzegania zasad etycznych wymieniano przede wszystkim nieznajomość istoty PR wśród decydentów w organizacji, na rzecz której ankietowani prowadzą działania (średnia 3,47 w 5-stopniowej skali).Ankietowani mieli również za zadanie określić główne obszary realizowanych przez siebie działań. Najczęściej wskazywane odpowiedzi to „Dbanie o relacje ze strategicznym otoczeniem” oraz „Dostarczanie informacji, których oczekuje otoczenie oraz wyjaśnianie postępowania organizacji, na rzecz której prowadzę PR”. Wynika z tego, że dla polskiego PR-owca kluczowa jest skuteczność komunikacji prowadzonej z otoczeniem zewnętrznym instytucji, która go zatrudnia.