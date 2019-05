Deficyt kadrowy to problem, który zatacza w naszym kraju coraz to szersze kręgi. Z badania zrealizowanego przez Work Service wynika, że brak pracowników to problem, z którym boryka się już przeszło połowa firm. Szacunki GUS mówią z kolei o 165 tys. nieobsadzonych stanowisk (dane z czerwca 2018). W takich realiach walka o pracowników nie jest żadnym zaskoczeniem. Skutecznym orężem w tej batalii są benefity pozapłacowe. Czy jednym z nich mogą być nowo powstałe PPK?

- Teraz może dojść jeszcze jeden. Jestem przekonany, że oferta oszczędzania w PPK i składek płaconych przez pracodawców, może przyciągnąć wielu kandydatów. Oszczędzanie, partycypowanie w oszczędzaniu na przyszłość jest bardzo popularne szczególnie w Europie Zachodniej. Prym wiodą Holandia, Islandia, Irlandia czy kraje skandynawskie. Polska w tych rankingach jest niestety na szarym końcu. PPK mogą zmienić sytuację w zakresie oszczędzania własnych środków na przyszłość. Jeśli pracodawcy będą wyraźnie komunikować, że u nich w firmie program może być realizowany i został zgromadzony odpowiedni budżet to zyskają w ten sposób nowe narzędzie pomocne w procesach rekrutacyjnych - wyjaśnia prof. Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com PPK najlepszym z benefitów pozapłacowych? Jeśli pracodawcy będą wyraźnie komunikować, że u nich w firmie program może być realizowany i został zgromadzony odpowiedni budżet, to zyskają w ten sposób nowe narzędzie pomocne w procesach rekrutacyjnych.

- Co ważne środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej (poza alimentami), a także istnieje możliwość dziedziczenia aktywów. Przy łącznej wpłacie 3,5%, PW i udziale państwa uczestnik przez okres 40 lat pracy może uzbierać około 100 000 PLN. Program startuje już 1 lipca 2019 r. – tłumaczy prof. Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Mamy rynek pracownika. To jeden z powodów, dla których wielu pracodawców dokłada starań, aby uatrakcyjnić proponowane pracownikom warunki zatrudnienia. Stąd też coraz to szerszy wachlarz benefitów pozapłacowych . Karty sportowe, prywatna opieka medyczna i bony na zakupy to tylko niektóre z nich.Charakter PPK jest jednak nieco odmienny. Jest to prywatny sposób na oszczędzanie pieniędzy , w którym swój udział ma zarówno sam oszczędzający, jak i jego pracodawca oraz państwo. Zebrane w ten sposób środki można wykorzystać dopiero w jesieni życia, ale można je również wykorzystać na mieszkanie czy poratowanie zdrowia. Przystępując do programu jesteśmy właścicielami składek już na początku oszczędzania.Dlatego pracodawcy, którzy zapiszą w budżecie maksymalną stawkę płaconą w imieniu swoich pracowników mogą zyskać najlepszych pracowników. Trzeba im tylko uświadomić zalety oszczędzania, pokazać kwoty, które mogą zyskać w taki sposób.To może być znakomite narzędzie dla pracodawców, dla ich działów HR, żeby zintensyfikować proces rekrutacji.